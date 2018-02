The Witcher 3 HD Reworked Project 5.0 در دسترس قرار گرفت

مدت زیادی می‌شود که عنوان The Witcher 3 به انتشار رسیده است اما بازیکنان متخصص زیادی وقت خود را صرف تولید مود‌ها و ارتقاء کیفیت گرافیکی بازی می‌کنند. اخیراً یکی از مادساز‌های معروف که Halk Hogan PL نام دارد نسخه جدید The Witcher 3 HD Reworked Project را به انتشار رساند که موارد قابل توجه زیادی را به بازی اضافه می‌کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، آخرین ورژن The Witcher 3 HD Reworked Project که از Nexus Mods قابل دریافت می‌باشد شامل بازسازی رود‌خانه‌ها، دیوار‌های سنگی، بازتاب Real Time و ... می‌شود.

در ادامه لیست تغییرات را مشاهده می‌کنید:

قابلیت‌های این مود:

کیفیت بالای چشمه‌ها با جزئیات بیشتر، بیشتر آن‌ها دوباره از پایه بنا شده‌اند و بهینه‌سازی زیادی اعمال شده است.

کیفیت بسیار بالا در جزئیات بافت‌ها با میزان وضوح بالا و کیفیت خارق‌العاده بدون از دست رفتن VRAM‌ غیر ضروری.

کیفیت بالای یک نقشه دقیق.

شخصی‌سازی مخصوص برای مصالح تمامی مواردی که بازسازی شده‌اند.

موارد بازسازی شده:

تقریباً تمامی رودخانه‌ها در همه مناطبق با یک بازتاب Real Time

بسیاری از دیوار‌های سنگی

آجرهای قرمز

چوب‌ها و بسیاری از اشیاء چوبی

صخره‌ها و سنگ‌ها

آبشار‌ها و برخی از افکت‌های آب

برخی از گیاهان

سقف‌ها

بافت چوب درختان

بسیاری از موارد متفرقه مانند کیسه‌ها، منقل‌ها، پنجره‌ها، خز خرس‌، طنا‌ب‌های بندر، لنگر‌ها تور‌های ماهیگیری، کتاب‌ها، قوطی‌های شیشه‌ای، کتیبه‌ها و ...

برای از بافت‌های زمین

حیوانات (گوسفند)

The Witcher 3 در حال حاضر برای سه پلتفرم‌ PC،PS4 و Xbox One در دسترس می‌باشد اگرچه بهترین نسخه بازی برای خرید نسخه The Game of the Year است که شامل دو بسته‌الحاقی Hears of Stone و Blood and Wine نیز می‌شود و برای همه پلتفرم‌های ذکر شده قابل خریداری است.

نظر شما در این باره چیست؟ آیا از طرفداران ماد‌های ساخته شده برای عناوین مختلف پرطرفدار مانند The Witcher 3 و The Elder Scrolls V: Skyrimهستید و از آن‌ها بهره می‌برید؟

منبع متن: pardisgame