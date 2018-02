نگاهی به نقدها و نمرات Dynasty Warriors 9؛ یک مقدمه برای تغییرات گسترده

جدیدترین نسخه از سری بازی Hack and Slash معروف استدیو Omega Force یعنی Dynasty Warriors 9 به تازگی عرضه شده و همچنین اولین نمرات و نقد و بررسی‌های این بازی از سوی رسانه‌های معروف گیمینگ جهان منتشر شده. با توجه به نمرات این بازی می‌توان گفت که این بازی به مانند نسخه‌های قبلی خود می‌تواند طرفداران این سبک بازی‌ها را رای نگه دارد، با اینحال مشکلاتی در آن دیده می‌شود که میتواند به تجربه‌ی بازی ضربه بزند. بعضی از نقد و بررسی‌ها این بازی را یک مقدمه برای تغییراتی نامیده‌اند که می‌تواند در نسخه‌های بعدی این سری به صورت تکامل یافته‌تر حضور یابند. اکنون شما را به مطالعه‌ی خلاصه‌ی این نقد و بررسی‌ها دعوت می‌کنیم:

Digitally Downloaded: 100

"Koei Tecmo یک کار بسیار مهم و قابل توجه را در به نصویر کشیدن داستان افراد زیادی که در در رمان Romance of the Three Kingdoms انجام داده است و واقعا باید گفت این بازی به اندازه‌ی رمانش فوق‌العاده است. Koei Tecmo اینبار موفق شده تمام انتظارات را برآورده سازد و از پتانسیل کامل این بازی استفاده کند. این بازی اکنون بعد از سال‌های طولانی و عرضه‌ی نسخه‌های متعدد توانسته به هدف خود دست یابد."

Wccftech: 85

"سری Dynasty Warriors در نهایت با نهمین نسخه‌ی خود به نسل هشتم کنسول‌ها آمد، این عنوان دوباره سعی می‌کند تا یک تجربه‌ی بهتری را با ارتقای فرمول خود که مبارزه‌ی یک در برابر 1000 است و همراه با یک دنیای وسیع و جهان باز، یک تجربه‌ی خوب را ارئه دهد که نکات قوت و ضعف‌هایی نیز در آن دیده می‌شوند."

Hobby Consolas: 84

"اولین ورود متفاوت سری Dynasty Warriors با اضافه شدن محیط جهان باز و عناصر عناوین نقش آفرینی، توانسته چیزی را ارائه دهد که مطمئنا در آینده آن را به صورت تکامل یافته‌تر در این سری خواهیم دید."

Playstation Universe: 80

"انتقال دادن یک بازی به یک محثط جهان باز کار ساده‌ای نیست و دردسرها و مشکلات زیادی را به همراه خود دارد. با اینحال Dynasty Warriors 9 توانسته به شکل بسیار خوبی به جمع عناوین جهان باز راه پیدا کند. البته باید در نظر گرفت که بیشتر تغییرات صورت گرفته در این عنوان، تنها در سطح مورد نیاز خود است و می‌توان انتظار داشت این تغییرات را بعدها به صورت استثنایی‌تر مشاهده کنیم.

IGN Italia: 78

"Koei Tecmo توانسته با عرضه‌ی Dynasty Warriors 9، یک حماسه را همراه با یکسری نقاط قوت جدید عرضه کند. این بازی از بعضی لحاظ مشکلات و نقص‌هایی را در خود دارد که باعث می‌شود شاهد یک تجربه‌ی کامل و تمام عیار نباشیم، با اینحال می‌توان آن را یک مقدمه برای عناوین وسیع‌تر، تکامل یافته‌تر و فوق‌العاده‌تر که در آینده برای این سری منتشر می‌شوند، دانست."

BaziCenter: 70

"Dynasty Warriors 9 حتی با اضافه شدن دنیای جهان باز به گیم پلی، هنوز هم از آنچه که باید باشد، دور است، با اینحال تغییرات مثبتی در آن وجود دارد که البته برای متقاعد کردن بازیکنان جدید کافی نیست. این بازی در مجموع می‌تواند یک تجربه‌ی خوب را برای طرفداران این سری رقم بزند."

Eurogamer Italy: 50

"Dynasty Warriors 9 یک عنوان در سبک Hack and Slash با عناصر مخفی کاری می‌باشد که توسط استدیوی Omega Force توسعه یافته. گیم پلی این بازی به لطف جهان باز شدن، بهبودهایی را داشته، با اینحال گرافیک ضعیف و اشکلات مزاحم، در مجموع این عنوان را تبدیل به یک بازی درجه 2 می‌کند."

Push Square: 50

"Dynasty Warriors 9 اینبار با یک دنیای جهان باز آمده که فراز و نشیب‌های زیادی در خود دارد. در بازی پر از نبردهای فوق‌العاده عظیم وجود دارند که البته هر بار به خاطر یک مسیر بسیار طولانی و خسته‌کننده و جهان بی روح بازی، هیچ لذتی از آن نمی‌برید و صد البته گلیج‌های گرافیکی بسیار وحشتناک و زشتی که اتفاق می‌افتد، به این لذت نبردن‌ها می‌افزاید. سیستم مبارزه‌ی بازی هم هنوز آنطور که باید، خوب پیاده سازی نشده‌اند، با اینحال اگر از این مشکلات بگذریم، این برای طرفداران سری Dynasty Warriors و مجموعه‌های تاریخی، می‌تواند یک عنوان راضی کننده یاشد که بازگشتش آن قدرها هم در حد انتظار نبود."

Metacritic: 74





منبع متن: pardisgame