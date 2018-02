بازی Let It Die به آمار ۴ میلیون دانلود رسید

بازی Let It Die در تاریخ ۳ ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. این بازی اکشن با این که در دسته بهترین بازی های سال قرار نگرفت و عنوانی بی نقص نبود، اما دو ویژگی بزرگ داشت؛ یکی این که سودا ۵۱ (Suda51) مشهور و تیم او در استودیوی Grasshopper Manufacture بازی را […]

بازی Let It Die در تاریخ ۳ ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. این بازی اکشن با این که در دسته بهترین بازی های سال قرار نگرفت و عنوانی بی نقص نبود، اما دو ویژگی بزرگ داشت؛ یکی این که سودا ۵۱ (Suda51) مشهور و تیم او در استودیوی Grasshopper Manufacture بازی را طراحی کرده بود و دیگری، رایگان بودن آن که باعث می‌شد همه بازی‌بازان بتوانند آن را دانلود کرده و تجربه نمایند. به تازگی خبر رسیده که بازی Let It Die تا کنون ۴ میلیون بار دانلود شده است.



Let It Die، ساخته سودا ۵۱ و استودیوی Grasshopper Manufacture یک بازی اکشن است که سبک مبارزاتی شبیه به عناوین Hack & Slash دارد. این بازی تا حدی چالش برانگیز و سخت است و در قبال شکست دادن حریفان سرسخت، به بازی‌بازان هدیه‌ ها و جوایزی ویژه می‌دهد. به تازگی خبر رسیده که این بازی رایگان یا به اصطلاح free-to-play، به رکورد جدیدی در زمینه تعداد دانلود رسیده است.

شرکت ناشر، یعنی شرکت GungHo Online Entertainment America اعلام کرده که بازی Let It Die از زمانی که عرضه شد(در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶)، تا کنون به آمار ۴ میلیون دانلود رسیده است که این آمار طبیعتا برای شبکه پلی‌استیشن و به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ است. طبق توضیحات شرکت ناشر، Let It Die توانسته با این آمار طول عمر خود را به خوبی افزایش دهد و به آمار تاثیر گذاری برسد. بد نیست بدانید که پیش از این نیز سازندگان رسیدن بازی به رکورد های دانلود جدید را اعلام می‌کردند و حتی به مناسبت آن هدایایی را درون بازی به بازی‌بازان می‌دادند. آخرین بار، ماه می سال ۲۰۱۷ بود که شرکت ناشر اعلام کرد Let It Die به آمار ۳ میلیون دانلود در شبکه پلی‌‌استیشن رسیده است.

بازی Let It Die همان طور که گفته شد در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شد و از همان ابتدا عنوانی رایگان به حساب می‌آمد. از زمان عرضه تا به حال، استودیوی Grasshopper Manufacture محتواهای جدید بسیاری را به بازی خود اضافه کرده و سعی داشته تا با عرضه به‌روزرسانی های مختلف، بازی خود را از نظر مقیاس و محتوا گسترش دهد و بازی‌بازان بیشتری را جذب کند.

به مناسبت رسیدن به این رکورد و دستاورد جدید، مدیر عامل شرکت GungHo Online Entertainment، آقای کازوکی موریشیتا (Kazuki Morishita) در یک بیانیه توضیحاتی را ارایه کرد و از طرفداران تشکر نمود. ایشان توضیح دادند که «من به شدت لذت می‌برم که قادر بودیم از زمان عرضه بازی تا به حال، به ۴ میلیون دانلود برسیم». ایشان همچنین از طرفداران و بازی‌بازان بابت پشتیبانی کردن از این عنوان تشکر کرد و گفت:«ما به تولید محتوای بیشتر ادامه خواهیم داد تا Let It Die برای بازی‌بازان در سال های پیش رو لذت بخش باشد».

همچنین به مناسبت رسیدن بازی به آمار ۴ میلیون دانلود در فروشگاه پلی‌استیشن، GungHo Online Entertainment اعلام کرد که قرار است یک پخش زنده یا لایو استریم رسمی نیز برگزار شود و بازی‌بازان و طرفداران می‌توانند در تاریخ ۲۷ ماه فوریه سال ۲۰۱۸ از طریق چنل توییچ GungHo، اخبار بیشتری را در مورد بازی Let It Die ببینند و بشنوند. عنوان Let It Die هم‌اکنون برای کنسول پلی‌استیشن ۴ به صورت رایگان در دسترس است.

منبع متن: gamefa