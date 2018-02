عنوان Kingdom Come: Deliverance به تازگی عرضه شده و هم زمان با عرضه این عنوان نقدها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن ها خواهیم داشت. با ما همراه باشید. شاید این روزها تعداد عناوین نقش آفرینی نسبت به گذشته به میزان بالاتری رسیده باشد اما به نظر می […]

شاید این روزها تعداد عناوین نقش آفرینی نسبت به گذشته به میزان بالاتری رسیده باشد اما به نظر می رسد Kingdom Come: Deliverance در این میان حرف‌های زیادی برای گفتن داشته و تفاوت‌های عمده ای داشته و مطمئنا طرفداران خاص خود را داراست. بگذارید مثالی ساده بزنیم. بازی Skyrim را بدون جادو و المان‌های فانتزی آن تصور کنید؛ آیا در این صورت باز هم چنین عنوانی به همان اندازه جذاب و سرگرم کننده خواهد بود؟ این سوالی است که وارهورس استودیوز با عرضه عنوان Kingdom Come: Deliverance به آن پاسخ می دهد. این عنوان سعی دارد تا به جای عناصر علمی تخیلی، وقایع تاریخی را باز گو کند که البته این موضوع برای یک عنوان نقش آفرینی مطمئنا ریسک بزرگی به حساب می آید. پادشاهی، برده داری، درگیری‌های مذهبی و دنیای مملو از خشونت، بیماری و به خاک و خون کشیده شده؛ این‌ها همه مواردی هستند که ما را به یاد دوران قرون وسطی می اندازد و Kingdom Come: Deliverance نیز عنوانی است که تمام این موارد را در برگرفته و سعی دارد تا آن‌ها را به بهترین نحو ممکن به تصویر بکشد؛ به راستی چه کسی دوست دارد چنین دنیایی را تجربه کند.

عنوان Kingdom Come: Deliverance به تازگی عرضه شده و هم زمان با عرضه این عنوان نقدها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن ها خواهیم داشت. لازم به ذکر است نقد‌های زیر بر اساس نسخه رایانه‌های شخصی این عنوان می باشند.

Game Revolution 9/10 اگر به دنبال بازی هستید که فاقد هرگونه باگ یا مشکلات فنی باشد؛ عنوان Kingdom Come: Deliverance را تهیه نکنید. اما اگر به دنبال تجربه ای دشوار تر و نفس گیر تر از سری بازی‌های Elder Scrolls هستید، حتما آن را تجربه کنید. وارهورس استودیوز(Warhorse Studios) با ساخت عنوان Kingdom Come: Deliverance کار فوق العاده ای انجام داده است؛ آن هم تنها با بودجه ناچیزی در برابر سری بازی‌های Elder Scrolls. نمی توانم منتظر مانده و ببینم که این استودیو از این عنوان چگونه پشتیبانی می کند و در آینده چه نسخه‌هایی از آن را به بازار عرضه خواهد کرد. ۸٫۶/۱۰ The Games Machine غیر ممکن است اگر Kingdom Come: Deliverance را عنوان Witcher مقایسه نکنیم. البته دیگر خبری از عناصر فانتزی در این بازی نیست ولی مواردی به مانند شخصیت داستان قوی، محتویات با کیفیت، انتخاب‌هایی در بازی که مطمئنا از اهمیت ویژه ای برخوردارند را می توان نمونه‌هایی از این موضوع برشمرد. اگرچه نمی توان انتظار همان کیفیت را از عنوان Kingdom Come: Deliverance داشت اما مبارزات بازی به گونه ای هستند که تا به حال مشابه آن‌ها را در هیچ بازی دیگری مشاهده نکرده اید. عمق طراحی و شبیه سازی محیط‌های بازی به گونه ای است که بازیکنان را غرق دنیایی همانند رمان‌های قرون وسطی می نماید. Everyeye.it 8/10 Kingdom Come: Deliverance یک تجربه شگفت انگیز، ارزشمند و منحصر بفرد است و اگرچه از نظر فنی دارای نواقصی است اما این مشکلات در دنیای شگفت انگیز بازی محو می شوند؛ دنیایی که شما نیز غرق آن می شوید. IGN Italia 7.5/10 داستان فوق العاده همراه با اتمسفر دوران قرون وسطی؛ اما با مشکلات فنی بسیار از قبیل فریم ریت پایین و تاخیر در رندرینگ(Graphic Pop Ups)و هوش مصنوعی بازی که می توانست بهود یافته تر باشد. Hardcore Gamer 7/10 بخش داستانی بازی دارای ۴۰ تا ۵۰ ساعت گیم پلی می باشد و در این مدت هیچ باگ یا مشکلات دیگری در نسخه فعلی مشاهده نشد. شما با یکی از بهترین بازی‌های نقش آفرینی سال و عنوانی روبرو هستید که صرف نظر از محبوبیت سبک نقش آفرینی، هرکسی باید آن را تجربه کند. Kingdom Come: Deliverance از نظر فنی، بصری و مکانیکی کیفیت مناسبی دارد و در مجموع دارای عملکرد غافلگیر کننده و گاهی اوقات غیر قابل پیش بینی است. Attack of the Fanboy 5/10 صرف نظر از مشکلات فنی، Kingdom Come: Deliverance در بهترین حالت یک عنوان جاه طلبانه و بلند پروازانه است. وارهاوس استودیوز سیستم نقش آفرینی منحصر بفردی را در بازی پیاده سازی کرده است که نقاط درخشان زیادی در آن مشاهده می شود و این بازی حقیقتا عمق و عناصر پیشرفت جالبی دارد. اما هنگامی که مشکلات فنی آن را در نظر بگیرید، Kingdom Come: Deliverance خیلی زود به تجربه ای کسل کننده تبدیل می شود و نقاط ضعف این عنوان بالاتر از نقاط قوت آن است. TheSixthAxis 4/10 اگر بروز‌رسان‌هایی برای برطرف کردن مشکلات و باگ‌های بازی Kingdom Come: Deliverance منتشر شود، می تواند یک الماس پنهان باشد. صرف نظر از جاه طلبانه بودن، به نظر می رسد این عنوان هنوز برای استفاده عموم آماده نیست. همانند سوسوی نور در تاریکی، مشکلاتی در بازی وجود دارد که سازندگان باید در حد معقول به آن توجه بیشتری می داشتند. این عنوان می توانست درخشان تر عمل کرده در نتیجه نمره بالاتری کسب کند. اما افسوس که بیشتر مشابه داستان‌های مخاطره آمیز است تا یک تجربه و سبک جدید. عنوان Kingdom Come: Deliverance هم اکنون برای کنسول های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.

