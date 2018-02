یوبی‌سافت در جدیدترین گزارش مالی خود برای سه‌ماهه‌ی چهارم و آخر ۲۰۱۷ اعلام نموده است که For Honor بیش از ۷٫۵ میلیون بازیکن دارد و ۱ میلیون بازیکن فعال نیز به‌صورت ماهانه آن را تجربه می‌کنند. تنها چند روز به راه‌اندازی سرورهای اختصاصی For Honor مانده و در ۱۹ فوریه مصادف با ۳۰ بهمن بالاخره […]

تنها چند روز به راه‌اندازی سرورهای اختصاصی For Honor مانده و در ۱۹ فوریه مصادف با ۳۰ بهمن بالاخره با سرورهای اختصاصی این عنوان را تجربه خواهیم کرد. اما قبل از این اقدام، بسیار خوشحال‌کننده است که می‌بینیم For Honor از تعداد بیش از ۷٫۵ میلیون بازیکن و ۱ میلیون بازیکن فعال ماهانه بهره می‌برد. البته با پشتیبانی یوبی‌سافت و ارائه‌ی به‌روزرسانی‌ها و محتویات جدیدی نظیر هیروها و نقشه‌های مختلف از زمان عرضه باید هم شاهد چنین چیزی می‌بودیم.

گرچه For Honor هنوز از مشکلاتی رنج می‌برد، اما دیگر به جمع عناوین The Division و Rainbow Six: Siege پیوسته که یوبی‌سافت با وجود مشکلات متعددشان همچنان به آن‌ها متعهد بوده و به پشتیبانی‌اش ادامه می‌دهد. For Honor هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار دارد و از اینجا می‌توانید جزئیات راه‌اندازی سرورهای اختصاصی‌اش را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa