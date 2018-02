در طی کنفرانس مربوط به ارائه گزارش مالی شرکت یوبی‌ سافت، وس گیلموت (Yves Guillemot) به عنوان مدیر عامل و الین مارتینز (Alain Martinez) به عنوان مدیر ارشد مالی این شرکت، توضیحاتی را در مورد وجود لوت باکس‌ها در بازی‌های ویدئویی ارائه دادند. مارتینز به این نکته اشاره کرده که سرویس‌های زنده توانسته‌اند عملکرد دیجیتالی […]

در طی کنفرانس مربوط به ارائه گزارش مالی شرکت یوبی‌ سافت، وس گیلموت (Yves Guillemot) به عنوان مدیر عامل و الین مارتینز (Alain Martinez) به عنوان مدیر ارشد مالی این شرکت، توضیحاتی را در مورد وجود لوت باکس‌ها در بازی‌های ویدئویی ارائه دادند.

مارتینز به این نکته اشاره کرده که سرویس‌های زنده توانسته‌اند عملکرد دیجیتالی خوبی داشته باشند و بازیکنان را به خوبی درگیر خود سازند. در طی ۹ ماه از سال مالی جاری، بازیکنان آنلاین عناوین یوبی سافت به جز عناوین موبایلی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته رشدی ۳۴ درصدی داشته‌اند. پرداخت‌های متوالی بازیکنان (همان پرداخت‌های درون برنامه‌ای) نیز با ۳۸۹ میلیون یورو، نسبت به بازه زمانی مشابه در سال مالی گذشته رشدی ۸۷ درصدی داشته است. فروش دیجیتالی محصولات و پرداخت‌های درون برنامه‌ای به ترتیب ۵۶ و ۲۷ درصد از سود کلی یوبی سافت را تشکیل داده‎‌اند، در حالی که این دو مقوله در بازه زمانی مشابه در سال مالی گذشته به ترتیب ۴۷ و ۲۱ درصد از سود این شرکت را تشکیل داده بودند. عرضه دیجیتالی محصولات AAA این شرکت برابر با ۵۵ درصد از موجودی کلی این محصولات بوده، در حالی که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته این مقدار برابر ۴۸ درصد بوده است.

در ادامه این جلسه بود که وس گیلموت اشاره کرد Assassin’s Creed Origins از لحاظ پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای بسیار خوب عمل کرده است و اگرچه بهترین عنوان شرکت یوبی سافت از لحاظ درآمدزایی از پرداخت‌های درون برنامه‌ای نیست، ولی از آن جایی که تا کنون از لحاظ زمانی دو برابر نسخه قبلی یعنی Assassin’s Creed Syndicate تجربه شده است، این امید وجود دارد که عملکرد این بازی از نظر سودآوری از طریق پرداخت‌های درون برنامه‌ای افزایش هم پیدا بکند.

سپس از مارتینز پرسیده شد تا نظر خود را در مورد لوت باکس‎‌ها که اخیراً حسابی بحث برانگیز بوده‌اند بیان کنند و او در پاسخ گفت که رویکرد این شرکت در قبال لوت باکس‌ها طرح سوالی در مورد کیفیت و حق انتخاب بوده است و این مربوط به تمامی انواع پرداخت‌های درون برنامه‌ای در محصولات یوبی سافت می‎شود. این مسئول بلندپایه ادامه داده که یوبی سافت خود را موظف می‌داند تا محتوایی درست و با کیفیتی در شان مخاطبان را برای آنان فراهم کند و همزمان این حق را به آنان القا کنند که نیازی به پرداخت پول برای آن نیست، و این یک حق انتخاب واقعی است.

یوبی سافت معتقد است آن نوع از پرداخت‌های درون برنامه‌ای که این شرکت در دو محصول خود یعنی Rainbow Six Siege و Assassin’s Creed به کار برده با بازخوردهای خوبی مواجه شده‌اند. اگرچه در برخی کشورها بحث در مورد آن بود که چطور باید با لوت باکس‌ها برخورد شود ولی در کنفرانس به این نکته اشاره شد که اکنون بسیار آرام‌تر با این قضیه برخورد می‌شود. یوبی سافت اعتقاد دارد که آن‌ها در این زمینه مسیر درستی را در پیش گرفته‌اند و در این راه به مشکل به خصوصی هم بر نخواهند خورد.

گیلموت به این نکته اشاره کرد که پرداخت‎‌های درون برنامه‌ای در بسیاری از محصولات این شرکت وجود داشته، مثلاً عناوینی چون Assassin’s Creed، Ghost Recon، The Division، For Honor، The Crew و بسیاری دیگر. سپس ادامه داد که از تمامی آن‌ها هم استقبال خوبی به عمل آمده چرا که تمامی این عناوین به مدت طولانی توسط علاقه مندان تجربه می‌شوند.

همچنین مارتینز به این نکته اشاره کرد که ۴ بازی بزرگ برای سال مالی بعدی (بین ماه آوریل ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۱۹) برنامه ریزی شده است و دوتای آن‌ها هنوز معرفی نشده است. گیلموت از پاسخ به این سوال که آیا دوباره سری Assassin’s Creed به سیستم عرضه سالانه باز خواهد گشت یا خیر سر باز زد. سپس به این نکته اشاره شده که این شرکت به Assassin’s Creed Origins توجه زیادی دارد و برای این بازی چندین محتوای دانلودی دیگر در راه است. حالا باید دید که چه نوع از پرداخت‌های درون برنامه‌ای در آن ۴ بازی بزرگ وجود خواهد داشت.

همچنین در مورد پتانسیل‌های بازار رایانه‌های شخصی هم صحبت شده و عنوان شده نسبت به پنج سال پیش، فروش محصولات این شرکت روی این پلتفرم ۱۱ درصد افزایش داشته است.

منبع متن: gamefa