شایعه: نسخه بازسازی شده سه گانه Spyro the Dragon در دست توسعه است

با در نظر گرفتن موفقیت قابل توجه نسخه بازسازی شده Crash Bandicoot N. Sane Trilogy، به نظر می‌رسد که شرکت اکتیویژن (Activision) تصمیم دارد تا سری بازی کلاسیک دیگری را بازسازی کرده و به بازار عرضه کند. بر اساس گزارش لورا کیت دیل (Laura Kate Dale) از واحد انگلستان کوتاکو که با منابع متعددی در […]

با در نظر گرفتن موفقیت قابل توجه نسخه بازسازی شده Crash Bandicoot N. Sane Trilogy، به نظر می‌رسد که شرکت اکتیویژن (Activision) تصمیم دارد تا سری بازی کلاسیک دیگری را بازسازی کرده و به بازار عرضه کند.

بر اساس گزارش لورا کیت دیل (Laura Kate Dale) از واحد انگلستان کوتاکو که با منابع متعددی در ارتباط بوده است، نسخه بازسازی شده سه گانه Spyro the Dragon در حال حاضر در دست ساخت و توسعه قرار دارد. گفتنی است که این سه گانه در ماه مارس ۲۰۱۸ میلادی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ (با پشتیبانی از پلی‌استیشن ۴ پرو) معرفی خواهد شد و سه ماهه سوم سال جاری میلادی وارد بازار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این بازی برای عرضه در ماه سپتامبر میلادی برنامه‌ریزی شده تا با سالگرد بیست سالگی مجموعه بازی‌های Spyro the Dragon متقارن شود. درست مشابه بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy، سه گانه بازسازی شده Spyro the Dragon هم شامل فایل‌های از نو طراحی شده، انیمیشن‌های جدید، صحنه‌های سینمائی تازه، موسیقی متن بازسازی شده و نورپردازی به‌روز شده است. این سه گانه شامل نسخه‌های بازسازی شده سه عنوان Spyro the Dragon، Spyro 2: Ripto’s Rage! و Spyro: Year of the Dragon می‌شود که برای کنسول پلی‌استیشن عرضه و منتشر شده‌اند.

با این حال، باید این خبر را تا پیش از اعلام رسمی شرکت اکتیویژن به عنوان یک حدس و گمان در نظر بگیریم. اما از آنجایی که مدتی پیش، شرکت اکتیویژن در پی موفقیت بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy به عرضه بیشتر موارد مشابه در آینده اشاره کرد، می‌توان نسخه بازسازی شده سه گانه Spyro the Dragon را حقیقی دانست. هرچند باید برای تائید این مورد صبر پیشه کنیم.

منبع متن: gamefa