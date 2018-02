کمپانی بزرگ از بازی های کوچک | برترین عناوین کمپانی Devolver Digital

و سرانجام رسیدیم به آخرین قسمت از سری مقالات “برترین عناوین کمپانی های بزرگ بازیسازی و ناشران عظیم دنیای بازی های رایانه ای در طول تاریخ” که به لطف حمایت های شما و بازخوردهای بسیار خوبی که هر قسمت دریافت کرد، سبب شد تا هر بار قسمت بعدی نیز به رشته تحریر در آید و […]

در این مطلب قصد داریم تا به ۱۰ عدد از برترین بازی های ساخته یا منتشر شده توسط کمپانی Devolver Digital در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. مهمترین و اساسی ترین نکته در مورد این مطلب آن است که توجه داشته باشید که در این مطلب هم بازی هایی قرار گرفته اند که علاوه بر انتشار، وظیفه ساخت آن ها را نیز شرکت Devolver Digital و زیرشاخه های آن بر عهده داشتند و هم بازی هایی که این کمپانی فقط ناشر آن ها بوده است در لیست قرار دارند. همچنین توجه داشته باشید که از هر فرنچایز سعی شده است تا بهترین نسخه آن از لحاظ موفقیت و متا و فروش و اقبال جهانی در این مطلب قرار بگیرد و شاهد دو بازی از یک فرنچایز مشترک نخواهید بود. همچنین دوستان توجه کنند که این مطلب در مورد “با ارزش ترین و مهم ترین و بهترین فرنچایزهای Devolver Digital” نیست که بخواهید بگویید چرا فلان بازی اول نیست و …. بلکه این مطلب در مورد “۱۰ تک عنوان قدرتمند و برتر این شرکت فارغ از وضعیت فرنچایزشان” است که به این موضوع توجه داشته باشید.

این سه نکته که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “بازی های برتر شرکت Devolver Digital” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی خیلی خیلی معمولی Devolver Digital را بیاورد و در جایگاه اول لیست برترین بازی تاریخ این شرکت قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد.

البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین عناوین شرکت Devolver Digital با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر این کمپانی است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “برترین عناوین شرکت Devolver Digital” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۱- Titan Souls

سازنده: Acid Nerve



ناشر: Devolver Digital

ژانر: Action-Adventure

پلتفرم ها: Microsoft Windows, OS X, PlayStation 4, PlayStation Vita, Android

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۷۴/۱۰۰

بعد از خلق افسانه ای به نام سری سولز توسط استاد میازاکی، در طول این سال ها بارها و بارها بازی هایی ساخته شده اند که در واقع ادای احترامی برای این سری شاهکار بوده اند و مستقیما از این سری و درجه سختی آن و .. الهام و الگو گرفته اند و به این شکل، احترام خود را به این فرنچایز افسانه ای به جا آورده اند. عناوینی مانند Salt and Sanctuary و Lords of Fallen و البته یک بازی زیبا و کوچک به نام Titan Souls که حتی نامش هم نوعی ادای احترام به سری سولز است. عنوان Titan Souls که در ژانر Action-Adventure قرار داشت، توسط Acid Nerve ساخته و در سال ۲۰۱۵ توسط کمپانی Devolver Digital برای پلتفرم های Microsoft Windows, OS X, PlayStation 4, PlayStation Vita و Android منتشر گردید. بازی هدف کاملا سرراستی دارد؛ در نقشه گشت و گذار کنید و تایتان‌ها را از بین ببرید، اما کار به همین سادگی‌ها نیست و در واقع باید بگویم خیلی خیلی هم سخت و مرگبار است. اکثر تایتان‌ها تنها با یک ضربه می‌میرند ولی نکته این‌جاست که شما هم همین‌طور. باور کنید صحنه‌ای که در تمامی طول بازی خیلی بیشتر از بقیه صحنه‌ها خواهید دید، تصویر جنازه کشته شده پیکسلی شخصیت اصلی بازی است که آن را خیلی بیشتر از شخصیت کشته شده تان در سری سولز می بینید. Titan Souls عنوانی فقط برای کسانی است که از صبر بسیار زیادی بهره‌مند هستند. تازه تروفی های بازی که خودشان کاملا یک تله مرگ جدا هستند و از نکات جالب بازی، تروفی های آن هستند.

حتی اگر جزو حرفه‌ ای‌ ترین بازی‌ بازان و هاردکور ترین آن‌ ها باشید باز هم کار بسیار بسیار سختی هم در تمام کردن بازی و هم در مسیر پلات کردن بازی Titan Souls دارید که گاها حتی از سختی، غیر ممکن به نظر می‌رسد. اکثر لیست تروفی‌های این عنوان از تروفی‌هایی که از فرط دشواری هم خنده‌دار و هم گریه‌دار هستند تشکیل شده است. برای مثال در بازی برای کسب تروفی “Aerodynamics” باید کل بازی را در زیر ۲۰ دقیقه به پایان برسانید. برای کسب “Iron Human” شما باید بازی را در حالت Iron Mode به پایان برسانید که در آن وقتی تنها یک بار می‌میرید کل بازی را باید از ابتدا شروع کنید! تازه یک درجه سختی “دشوار” نیز در بازی وجود دارد که در آن باس‌ها الگوی حملات بسیار بیشتر و همچنین حملات سریع‌تر دارند و دقت کنید که یک تروفی وجود دارد که باید برای کسب آن هر دو حالت دشوار و آهنین فعال باشند! واقعا کسب این تروفی غیر ممکن به نظر می‌ رسد. به راحتی باید گفت Titan Souls یکی از سخت‌ترین عناوین، هم در زمینه خود بازی و هم در زمینه کسب تروفی پلاتینیوم است و تنها قدرتمندترین، صبورترین و شجاع ‌ترین بازی‌بازان و مبارزان جرات حرکت در مسیر کسب آن را دارند. بازی Titan Souls پس از انتشار با توجه به سبک خاص و درجه سختی و کوچک بودنش، نسبتا موفق عمل کرد و بازخوردهای خوبی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای خوب ۷۴/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق و خاص شرکت Devolver Digital شود. در مجموع باید گفت بازی Titan Souls جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Devolver Digital ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Devolver Digital” در جایگاه یازدهم قرار می گیرد.

۱۰ – Luftrausers

سازنده: Vlambeer

ناشر: Devolver Digital

ژانر: Shoot ’em up

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, OS X, Linux, PlayStation 3, PlayStation Vita, Android

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

وقتی گیف این بازی را مشاهده نمایید دیگر خودتان همه چیز را در می یابید. از آن بازی های مرگباری که از چپ و راست و بالا و پایین و در و دیوار به سمتتان بمب و گلوله و لیزر و .. شلیک می شود و شما آن وسط باید به حالت خیلی رقص گونه از لای آن ها بلغزید و برقصید و حتی گاها بجهید و در این بین شلیک هم بکنید تا عزیزانی که بی رحمانه بر سرتان می ریزند را از بین ببرید. در سال ۲۰۱۴ و یک بازی با این گرافیک و متای ۸۳ یعنی خیلی حرف ها… یعنی باید خیلی بازی خوبی باشد که منتقدان خیلی ببخشید دیوانه این روزها به آن چنین نمراتی بدهند. الان حتما دارید می گویید “این همه حرف زدی بابا اول اسم بازی رو بگو.” بله چشم!! صحبت از عنوان Luftrausers است. بگذارید بیشتر برایتان از این بازی بگویم زیرا می دانم که عمرا عمرا اسمش را هم نشنیده اید و البته اعترف می کنم که من هم نشنیده بودم. عنوان Luftrausers که در ژانر Shoot ’em up قرار داشت، توسط استودیو هلندی و مستقل Vlambeer ساخته و در سال ۲۰۱۴ توسط کمپانی Devolver Digital برای پلتفرم های Microsoft Windows, OS X, Linux, PlayStation 3, PlayStation Vita و Android منتشر گردید. خیلی جالب است بدانید که یک نسخه Demake (بله Demake) از این بازی هم با نام LuftrauserZ برای پلتفرم های Commodore 64, Commodore 128 و Commodore 64 Games System نیز عرضه گردید!! این نسخه در دسامبر سال ۲۰۱۷ منتشر شد.

در گیم پلی بازی بر خلاف خیلی از عناوین این سبک که معمولا جهت حرکت بازیباز ثابت است، شما قابلیت حرکت و جابجایی ۳۶۰ درجه هواپیمای خود را دارید و بیشتر مانند عناوین multidirectional shooter است. سلاح اصلی هواپیمای شما فقط از جلو شلیک می کند و بنابراین شما باید در بازی مدام هواپیمای خود را بپرخانید تا در زوایای مختلف سمت جلویش به طرف دشمنی که می خواهید به او شلیک کنید قرار بگیرد. نوار سلامتی در بازی وجود ندارد. بلکه در واقع خط سلامتی هواپیمای شما به صورت یک دایره دور هواپیما قرار دارد و البته قابلیت پر شدن مجدد را نیز داراست. انواع و اقسام شخصی سازی ها در بازی برای هواپیمای شما موجود است و چه در زمینه موتور هواپیما و چه سلاح ها و .. می توانید تعداد بسیار زیادی شخصی سازی انجام دهید. Luftrausers پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای بسیار خوبی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۸۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Devolver Digital شود. در نهایت نیز باید گفت بدون شک بازی Luftrausers جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Devolver Digital ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Devolver Digital” در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۹ – Broforce

سازنده: Free Lives

ناشر: Devolver Digital

ژانر: Action Platformer

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, OS X, Linux, PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

فقط در ابتدا و قبل از هر چیزی خیلی راحت به شما بگویم اقا این بازی خیلی خیلی باحاله!! یعنی از آن بازی های دو بعدی خیلی خفن که از بازی کردنش لذت می برید. صحبت از Broforce است. عنوان Broforce که در ژانر Action Platformer و side-scrolling run-and-gun قرار داشت، توسط Free Lives ساخته و در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ توسط کمپانی Devolver Digital برای پلتفرم های Microsoft Windows, OS X, Linux و PlayStation 4 منتشر گردید. قهرمان و شخصیت بازی شما یک bro است! یک قهرمان و کماندوی عضلانی و رمبو مانند خوراک اکشن! شما باید با تروریست ها بجنگید و سایر bro های هم تیمیتان و اسرای جنگی را آزاد نمایید. محیط بازی کاملا تخریب پذیر است و با شلیک های مختلف تمام چیزهایی که در محیط می بینید قابل از بین رفتن هستند. مراحل بازی زمانی به پایان می رسند که بازیباز یک باس شیطانی را شکست دهد و پرچم آمریکا را برافراشته کند و با یک هلیکوپتر در افق محو شود!! Broforce پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای خیلی خوبی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۸۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان هیحان انگیز است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Devolver Digital شود.

بازی دارای چندین شخصیت مختلف است و هر چه شما اسرای جنگی بیشتری را آزاد نمایید این شخصیت ها در اختیار شما قرار می گرند. جالب است بدانید که این شخصیت های مختلف که تحت رهبری “Nelson Brodela” قرار دارند در واقع الگو گرفته از شخصیت های خیالی مشهوری مثل جان رمبو، John McClane از Die Hard، ایندیانا جونز، چاک نوریس، Ellen Ripley از Alien و T-800 از ترمیناتور هستند که جذابیت خاصی را به بازی و مخصوصا به طرفداران این شخصیست ها می بخشند. جالب است که نام آن ها به این شکل است که یک Bro به اسم آنها اضافه می شود و مثلا شاهد شخصیت هایی با نام Rambro و the Brominator هستیم!!! شما کنترلی بر روی این که با کدام شخصیت مرحله را آغاز می کنید ندارید و هر بار که شخصیت شما بمیرد یا یک اسیر جنگ را ازاد کنید، خود به خود شخصیت شما با یک “داداش” دیگر تعویض می گردد. هر شخصیت هم حملات مختلف و قابلیت های گوناگونی بر اساس شخصیت خیالی که از آن الهام گرفته را داراست. مثلا شخصیت الن ریپلی دارای یک شعله افکن به عنوان قابلیت ویژه اش است و شخصیت الهام گرفته شده از ایندیانا جونز دارای یک شلاق است. بازی به معنای واقعی از لحاظ جذابیت فوق العاده است و ساعات لذتبخشی را برای شما رقم خواهد زد. در مجموع بایستی گفت تردیدی نیست که بازی Broforce جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Devolver Digital ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Devolver Digital” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸ – Enter the Gungeon

سازنده: Dodge Roll

ناشر: Devolver Digital

ژانر: Shoot ’em up, Roguelike

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox One, Linux, Macintosh operating systems

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۴/۱۰۰

Roguelike، جهنمی از گلوله‌ها، شوترهای دوآنالوگه. این چند کلمه دقیقا تعریفی مناسب برای عنوانی زیبا به نام Enter the Gungeon هستند. عنوانی که گویی سیاه چالهای سری زلدا را برداشته و آن ها را با سیستم تیراندازی و درجه سختی Nuclear Throne ترکیب کرده و پوششی از رنگ و لعاب جدید و اوریجینال که خاص این بازی است را به آن پوشانده است تا این گونه یکی از تر و تمیز ترین، بهینه ترین و اعنیاد آورترین عناوین سبک خود را خلق نماید. بگذارید تا بیشتر با این بازی آشنا شویم. عنوان Enter the Gungeon که در ژانر Shoot ’em up و Roguelike قرار داشت، توسط Dodge Roll ساخته و در سال ۲۰۱۶ توسط کمپانی Devolver Digital برای پلتفرم های PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox One, Linux و Macintosh operating systems منتشر گردید. بازی از گرافیک پیکسلی بسیار زیبا و بامزه ای بهره مند است و شاید اگر هر نوع دیگری از گرافیک را در این عنوان اعمال کرده بودند به این خوبی با سبک بازی همخوانی نداشت و این گرافیک پیکسلی بازی حالتی Rougelike کلاسیک به بازی داده است که دلنشین است. موسیقی ها نیز بسیار زیبا و کاملا هماهنگ با جو و اتمسفر محیط بازی است و شما را در مسیر لذت بردن از چالش های بازی به خوبی همراهی می کند. Enter the Gungeon پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای خیلی مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۸۴/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Devolver Digital شود.

در واقع باید گفت این عنوان شاید چیز جدیدی به سبک شوترهای دو آنالوگه اضافه کرده نباشد و انقلابی محسوب نشود ولی به بهترین شکل ممکن ساخت و بهینه شده است و قطعا یکی از افتخارات این سبک به حساب می‌ آید. در بازی شما در نقش یکی از ۴ شخصیت قابل انتخاب بازی که هر یک تجهیزات مخصوص خود را دارند قرار می گیرید و پای به “Gungeon” می گذارید تا بتوانید اسلحه ای که می تواند گذشته شما را نابود سازد به دست آورید و از امنیت آن مطمئن شوید. در طول مسیر شما با چند گیگ دشمن اسلحه به دست! که به همان اندازه که طراحی زیبا و بامزه ای دارند، بسیار خطرناک و مرگبار هم هستند. مقابله خواهید کرد و باید آن ها را با یک توپخانه قدرتمند که دارای تعداد عجیب و غریبی اسلحه های مختلف است، بترکانید! قطعا در طول تجربه این بازی با خود می گویید گان پلی بازی امکان ندارد که از این بهتر باشد و بسیار عالی بهینه شده و قرص و محکم است و نکته مثبت اینجاست که چه با موس و کیبورد بازی کنید و چه با کنترلر هیچ فرقی ندارد و در هر دو حالت بهترین عملکرد را دارد. از آن جایی که این عنوان یک بازی Roguelike است شما بارها و بارها وارد Gungeon خواهید شد و هر بار اسلحه ها و قابلیت های جدیدی را آزاد می کنید. خوشبختانه هیچ گاه این رفت و آمدهای مداوم به سیاهچال ها حس تکراری شدن به خود نمی گیرید و دلیل آن هم ایجاد شدن تصادفی آن ها، تعداد بسیار زیادی باس فایت مختلف، بیش از ۲۰۰ اسلحه گوناگون! و تعداد زیادی اسرار مختلف که به بهترین شکل پنهان شده اند، است.

بسیاری از سلاح های بازی را باید با واحد پول داخل بازی که باس ها از خود به جای می گذراند خریداری کنید اما قبل از این که بتوانید آن ها را بخرید باید افراد مختلفی را از سیاهچال ها نجات دهید تا آنها در خود Gungeon یا در ورودی آن که Breach نام دارد مغازه دایر کنند. باید گفت تنها بخشی در بازی Enter the Gungeon که مطمئنا بسیاری را از بازی زده خواهد کرد و مقداری از امتیازاتی که از بازی کسر شد به این خاطر بود، درجه سختی بازی است. چند طبقه محدود اول اصلا سخت نیستند ولی chamber چهارم بازی دشمنان متنوع و جدیدی را معرفی می کند که باعث می شوند درجه سختی بازی وحشتناک شود و دیگر لازم نیست که بگویم در این وضعیت باس های بازی بی نهایت سخت و مرگبار هستند. یک دور کامل بازی از نظر زمانی شاید تنها بیش از یک ساعت زمان بگیرد ولی موضوع اینجاست که انتظار نداشته باشید که بتوانید در بار اول، دوم، …… یا بیستم خود بتوانید آن را کامل انجام دهید و مراحل را رد کنید که این هم به دلیل درجه سختی و هم به این دلیل است که اکثر اسلحه های قدرتمند در ابتدا قفل هستند و باید کلی زحمت بکشید تا آن ها را آزاد کنید و مراحل آخر را رد کنید. پس اگر دیدید این یک ساعت و نیم بازی تبدیل شد به ۵۰ ساعت و هنوز آن را تمام نکزده بودید تعجب نکنید. در حقیقت Enter the Gungeon از آن دست عناوینی است که برای بازیبازانی که مشکلی با مقداری سختی بازی و ورود و خروج مداوم به سیاهچال ها را ندارند ساخته شده و مخصوصا برای طرفداران عناوین Nuclear Throne و Binding of Isaac، تجربه آن جزو ملزومات به حساب می‌آید و از نان شب هم واجب‌تر است! در نهایت باید گفت بازی Enter the Gungeon جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Devolver Digital ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Devolver Digital” در جایگاه هشتم قرار می گیرد.

۷ – OlliOlli2: Welcome to Olliwood

سازنده: Roll7

ناشر: Devolver Digital

ژانر: Sports

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Android, Microsoft Windows, Linux

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۶/۱۰۰

خیلی جالب است که یک بازی با این سبک و نوع گرافیکی که در گیف ها می بینید، موفق می شود متای ۸۶ را کسب کند و این یعنی این که گیم پلی در بازی غوغا می کند و بی نهایت لذتبخش است زیرا که داستان و گرافیک و صداگذاری شخصیت ها و .. که تعطیل هستند و فقط گیم پلی می ماند که آن قدر معرکه است که متای ۸۶ را به دست می آورد. صحبت از بازی به نام OlliOlli2: Welcome to Olliwood است که که عنوانی کاملا خاص و بسیار موفق در دنیای بازی های رایانه ای قلمداد می شود. بازی OlliOlli2: Welcome to Olliwood که در ژانر Sports و اسکیت سواری قرار داشت، توسط استودیو Roll7 ساخته و در سال ۲۰۱۵ توسط کمپانی Devolver Digital برای پلتفرم های PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Android, Microsoft Windows و Linux منتشر گردید. OlliOlli2: Welcome to Olliwood که نخستین بار در سال ۲۰۱۴ معرفی شد، به عنوان دنباله و نسخه دومی بر بازی تحسین شده OlliOlli (سال ۲۰۱۴ منتشر شد) به حساب می آید. جالب است بدانید OlliOlli2: Welcome to Olliwood در زمان عرضه برای دارندگان پلی استیشن پلاس به صورت رایگان قرار داده شد. سال ۲۰۱۶ نیز مشخص گردید که سازندگان بازی در Roll7 در همکاری با ناشر اسپانیایی یعنی Badland Games قصد دارند تا بازی های OlliOlli و OlliOlli2: Welcome to Olliwood را به صورت یک مجموعه در قالب نسخه فیزیکی نیز عرضه نمایند که نام این بازی OlliOlli: Epic Combo Edition است و به صورت انحصاری فقط برای پلی استیشن ۴ عرضه می شود.

بازی سبک جالب و سریعی دارد و مراحلی بسیار چالش برانگیز هم در ان به چشم می خورد که نیاز به حداکثر دقت و تمرکز شما دارند و هیجان فوق العاده ای را برای شما به همراه دارند و واقعا هنگام بازی کردن برخی مراحل بازی قلبتان تند تند می زند که مبادا خرابکاری کنید و شکست بخورید!! OlliOlli2: Welcome to Olliwood پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۸۶/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Devolver Digital شود. وبسایت آی جی ان امتیاز عالی ۹ را به این عنوان اختصاص داد و در باره این بازی نوشت “یک بازی اسکیت سواری تکنیکی، چالش برانگیز، فوق العاده و بالانس شده.” در همان سال عرضه بازی یعنی ۲۰۱۵ بالای یک میلیون نفر این بازی زیبا را دانلود و تجربه کرده بودند که یکی از این یک میلیون نفر هم من بودم!! در نهایت باید گفت بدون شک بازی OlliOlli2: Welcome to Olliwood جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Devolver Digital ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Devolver Digital” در جایگاه هفتم قرار می گیرد.

۶ – Reigns

سازنده: Nerial

ناشر: Devolver Digital

ژانر: Strategy

پلتفرم مقصد: Android, iOS, Microsoft Windows, Linux, Macintosh operating systems

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰

وقتی داشتم برای این مطلب تحقیق می کردم و به عنوانی به نام Reigns رسیدم و مشاهده کردم که از آن به عنوان یک استراتژی جذاب با متای ۸۷ نام برده شده است، با خودم گفتم به به با یک بازی خیلی زیبا طرف هستم و قطعا متای ۸۷ برای عناوینی نزدیک به سطح برترین ها است. اما وقتی که یکی دو تصویر و گیف از گیم پلی بازی دیدم هنگ کرده بودم و گفتم این چرا اینجوریه؟ این که انگار کتابه و اصلا دنیای بازی و .. نداره که!! مخصوصا هم با توجه به سال انتشار بازی که ۲۰۱۶ است و یک بازی کاملا جدید هم هست. این طور در ذهنم بود که احتمالا بازی را با ۱۵۰۰ تومن کلا ساخته اند!! خلاصه قصد کردم که بیشتر در مورد این بازی بخوانم تا بفهمم اصلا گیم پلی این عنوان Reigns چطور است و بر چه اساسی بازی می کنید. ابتدا بگذارید تا بازی را به رسم همیشگی این مقالات برای شما معرفی کنم. عنوان Reigns که در ژانر Strategy قرار داشت، توسط Nerial ساخته و در سال ۲۰۱۶ توسط کمپانی Devolver Digital برای پلتفرم های Android, iOS, Microsoft Windows, Linux و Macintosh operating systems منتشر گردید. Reigns پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای بسیار مناسبی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار عالی ۸۷/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان فوق العاده است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Devolver Digital شود.

روند بازی به این شکل است که داستان آن در یک سرزمین خیالی در قرون وسطی دنبال می شود و شما در آن در نقش یک پادشاه و monarch قرار دارید که باید با استفاده از پذیرفتن یا رد کردن پیشنهادها و درخواست هایی که به شما داده می شود بر سرزمین خود حکومت کنید. شما در بازی و با کارتهای مختلف مشاورانتان که به شما پیشنهادهایی می دهند بایستی آن ها را پذیرفته و یا رد نمایید که هر تصمیم شما در این موارد بعدا عواقبی خواهد داشت (یعنی ویچره برای خودش لامصب!!) و تعادل بین ۴ ستون اصلی جامعه را دستخوش تغییر خواهد کرد. این ۴ ستون شامل کلیسا، مردم، ارتش و خزانه هستند. حکومت و پادشاهی شما زمانی که یکی از این ستون ها خیلی زیاد بالا برود یا خیلی پایین بیاید تمام خواهد شد و بازی با قرار دادن شما در نقش وارثان پادشاه و پسران او ادامه خواهد یافت. در طول داستان بازی بازیباز ممکن است وقایع مختلفی را تجربه نماید که یا به صورت اسکریپت شده و از پیش تعیین شده هستند و یا بر اثر تصمیمات شما به وجود آمده اند. این اتفاقات ممکن است اثر یک مرتبه ای و یا اثر مداوم بر حکومت شما داشته باشند. خلاصه این که راستش را بخواهید آخر هم قانع نشدم که این بازی چطور باید متای ۸۷ داشته باشد و به نظرم نمی آید که واقعا به اندازه این امتیاز و بازی های هم سطح این امتیاز در دنیا، لذتبخش باشد اما به هر حال نمی توان کتمان کرد که به هر حال این بازی برای سازندگان و ناشرانش موفقیت آمیز بوده است و جزو عناوین موفق Devolver Digital قلمداد می گردد. در نهایت باید گفت بازی Reigns قاعدتا جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Devolver Digital ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Devolver Digital” در جایگاه ششم قرار می گیرد.

۵- Shadow Warrior 2

سازنده: Flying Wild Hog

ناشر: Devolver Digital

ژانر: First Person Action and Shooter

پلتفرم ها: Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۷۸/۱۰۰

سری Shadow Warrior از آن دست بازی های خاص و منحصر به فرد هستند که حالت یک شوتر کلاسیک الد اسکول را دارند، اما مبارزه با سلاح های گرم در آن ها با مبارزات نزدیک و شمشیر زنی و کلی المان های بازی های روز و ارتقا و آپگرید مهارت ها و … ترکیب شده است که همین موضوع آن ها را برای بازیبازان قدیمی و جدید جذاب می کند و هم دوست داران مبارزات با سلاح سرد می توانند از آن ها لذت ببرند و هم علاقمندان شوتر. سری اصلی و اوریجینال این فرنچایز از ۳ بازی تشکیل شده است که شامل (Shadow Warrior (1997), Shadow Warrior: Twin Dragon (1998), و (Shadow Warrior: Wanton Destruction (2005 هستند. ریبوت این سری نیز شامل ۲ بازی است که عناوین (Shadow Warrior (2013 و Shadow Warrior 2در سال ۲۰۱۶ هستند. البته کمپانی مورد بحث ما یعنی Devolver Digital از سال ۲۰۱۳ و نسخه ریبوت، ساخت و نشر این بازی را بر عهده داشته و قبل از آن استودیو ۳D Realms ساخت و شرکت GT Interactive نشر بازی را انجام داده است. نسخه ریبوت این سری در سال ۲۰۱۳ یک بازی فوق العاده هیجان انگیز بود و امتیازاتی مانند ۸٫۶ را از آی جی ان را دریافت نمود و نسخه دوم این ریبوت از بازی اول هم بهتر عمل کرد و موفق تر ظاهر شد.

عنوان Shadow Warrior 2 که در ژانر First Person Action و Shooter قرار داشت، توسط Flying Wild Hog ساخته و در سال ۲۰۱۶ توسط کمپانی Devolver Digital برای پلتفرم های Microsoft Windows, PlayStation 4 و Xbox One منتشر گردید. این بازی عنوانی فوق‌العاده جذاب و سرگرم‌کننده است که به مانند نسخه اول و زیبای خود و حتی بیشتر از آن، اوج لذت شمشیر زنی و تیراندازی به انواع و اقسام هیولاها و موجوات جهنمی و انسان‌ها و … را برای شما به ارمغان می‌آورد. در این سری شما کنترل یک نینجای مدرن و فوق العاده قدرتمند و حرفه ای گه در کار با سلاح سرد و چه در تیراندازی را بر عهده دارید که شخصیت بسیار خفنی است!! Shadow Warrior 2 پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۷۸/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Devolver Digital شود.

یکی از مهم ترین خصوصیات و بهتر است بگوییم موضوعات جالب در مورد بازی های ریبوت این سری، موضوع تروفی های آن هاست که واقعا سازندگان آن دشمنی محض با بازیکنان در مورد تروفی ها دارند و انگار مسئله ناموسی در میان بوده است که ما نتوانیم تروفی های بازی ها را بگیریم!! در واقع اگر قصد کرده باشید تا تروفی پلاتینیوم آن ها را کسب کنید این عناوین برایتان تبدیل به یک بلای آسمانی خواهند شد. در بازی نخست شما باید برای این امر، بازی را بر روی Heroic mode به پایان می رساندید. حالا شرایط به چه صورت بود؟ بالاترین درجه سختی بازی و دشمنان فوق مرگبار در حالی که شما بدون هیچ ارتقا و آپگریدی بازی را آغاز می‌کنید. قابلیت ذخیره بازی را ندارید و حتی از چک‌پوینت‌های وسط مرحله‌ای نیز محروم هستید! دیگر خودتان تصور کنید چه می‌شود. تنها کسانی حق دارند حتی فکر انجام این کار را به سر خود راه دهند که در هدایت و کنترل Wang در مبارزات درجه فوق استاد را هم رد کرده باشند! در نهایت نیز باید گفت بدون شک بازی Shadow Warrior 2 جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Devolver Digital ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Devolver Digital” در جایگاه پنجم قرار می گیرد.

۴ – Downwell

سازنده: Moppin

ناشر: Devolver Digital

ژانر: شوتر سایداسکرولینگ عمودی پلتفرمر (vertically scrolling shooter roguelike platform)

پلتفرم: iOS ,Microsoft Windows ,Android ,PlayStation 4 ,PlayStation Vita

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

الحق والانصاف بازی کردن عناوین کوچک گاهی وقت ها خیلی می چسبد مخصوصا این روزها که خیلی از این بازی های کوچک کاملا هاردکور شده اند. “وقتی خسته از شوترهای آنلاین و گرافیک‎های حیرت‎انگیز و صحنه‎های سینمایی و اسکریپت شده هستیم و دلمان کمی سادگی و خلاقیت و بدعت می‎خواهد، بازی‎های مستقل خانه‎ای امن برای پناه بردن ما هستند و با تمام سادگی و صمیمیت و قیمت‎های چند دلاری و ناچیز خود، هر چه دارند را برای ما که مهمان خانه‎شان هستیم برسر سفره می‎آورند تا لقمه‎ای نان و لذت ساده را در هیاهوی منوی رستوران‎های عطیم و پوشالی ناشران بزرگ دنیا تجربه کنیم. انگار که از جار و جنجال و ماشین‎های صنعتی و ترافیک و… به دل طبیعت پناه برده‎ایم و هوای تازه را تنفس می‏‎کنیم و نسیم خوش خلاقیت را در ریه‎هایمان جاری می‎سازیم. همواره وقتی بحث بازی‎های مستقل پیش می‎آید نخستین کلمه‎ای که به ذهن ما بازیبازان می‎رسد خلاقیت است. بازیسازی مستقل عرصه‎‎ای بود برای جلوگیری از مرگ خلاقیت در زیر دست و پای عناوین تکراری AAA که توسط غول‎های این صنعت ساخته می‎شوند. اگر این عرصه نبود مطمئن باشید که تاکنون اثری از خلاقیت در صنعت محبوبمان باقی نمانده بود، اثری از تیم‎های کوچک ۲ نفره و چند نفره و حتی گاهی یک نفره که از تعدادی نابغه با جیب خالی تشکیل شده‎اند نمانده بود. اگر بازیسازی مستقل نبود اکنون باید در خواب عناوینی مثل Limbo و Braid و Downwell و … را می‎دیدیم. بازیسازی مستقل جایگاه دل‎ساخته‎هاست نه جولانگاه پول‎پرستان و قاتلان خلاقیت. اینجا عرصه‎ای نیست که سازندگان چند مرحله از بازی خود را بزنند تا بعدا در قالب بسته‎های الحاقی با قیمت‎های نجومی دوباره به ما بفروشند، اینجا سازندگان با قلبشان آن‎چه که رویایش را در سر می‎پرورانند، برای ما می‎سازند تا ما را هم در رویاهایشان سهیم کنند و به راستی که چه رویاهای زیبایی هم دارند این نوابغ. این‎جا جایی است که عنوانی پیکسلی مثل To The Moon چنان احساسات شما را برمی‎انگیزد که اشک ناخواسته بر گونه هایتان جاری می‎شود و لذت نابی را تجربه می‎کنید که در هیچ جای دیگر نمی‎یابید. خوشبختانه گیمرها در سراسر دنیا و همچنین تاحدودی در کشورمان ارزش این عناوین را می‎دانند و با حمایت‎های خوب خود از این عناوین و سازندگان آن‎ها، به ناشران و بازی‎سازان بزرگ نشان می‎دهند که هنوز هم برای ما گیمرها خلاقیت معنای خود را از دست نداده است و هنوز هم در ذهن و قلبمان، این کلمه محلی از اعراب دارد.” بگذریم. اجازه دهید تا به سراغ بازی این شماره از لیست برویم.

پریدن در یک چاله که انتهای آن معلوم نیست خیلی وحشتناک است. جاذبه رحم و مروت ندارد و هر چقدر هم که فکر کنید آماده و مجهز هستید با چنین سقوطی احتمال آسیب جدی دیدن شما بسیار زیاد است. بنیان Downwell بر اساس همین ترس است و در واقع این بازی مظهر ترس از ارتفاع و سقوط است. Downwell بازی شیرجه زدن در ناشناخته‎‎‎ها و عادت کردن به پذیرفتن عواقب است. یک بازی بسیار بسیار هیجانی با اکشنی روان و حل شده در بازی. Downwell یک بازی کنجکاوانه در مورد جوانیست که در چاهی(حفره‎ای) در حال سقوط است و با کفش‎های مجهز به اسلحه خود (Gun Boots) با دشمنان مبارزه می‎کند، گنج‎ها را جمع‎آوری می‎کند و گاهی هم از مغازه‎هایی بازدید می‎کند. Downwell در واقع المان‎های چند ژانر را با هم ترکیب کرده است و معجونی بسیار جذاب و جدید و لذت‎بخش و البته بسیار پر سرعت و هیجان انگیز پدید آورده است که کمتر کسی می‎تواند دست رد به سینه آن بزند. Downwell یک عنوان ساید اسکرولینگ است اما نه به صورت افقی، بلکه یک سایداسکرولینگ عمودی و روبه پایین است که المان‎های شوتر و پلتفرمر را نیز با خود همراه دارد. این بازی توسط Moppin ساخته و در سال ۲۰۱۵ توسط کمپانی Devolver Digital برای پلتفرم های iOS ,Microsoft Windows ,Android ,PlayStation 4 و PlayStation Vita منتشر گردید. در بازی شما کنترل شخصیتی را به عهده دارید که کلا ۳ کار انجام می‎دهد (در واقع شما ۳ کار انجام می‎دهید)، رفتن به چپ، رفتن به راست و دکمه مربوط به اکشن. دکمه اکشن هنگامی که شما روی یک سطح باشید باعث پرش شخصیت بازی می‎شود و وقتی که در هوا و در حال سقوط باشید تعداد محدودی گلوله از کف کفش‎های مخصوص شخصیت بازی (Gun Boots) به سمت پایین شلیک می‎کند. این گلوله‎ها می‎‎توانند طبقات قابل شکستن را از بین ببرند، دشمنان را نابود کنند و همچنین باعث می‎شوند مدت محدودی بتوانید روی هوا در جهات مختلف مانور دهید (چیزی مثل جت پک).

در بازی تنها و تنها یک هدف وجود دارد و آن هم رسیدن به انتهای گودال است و بس. Downwell عنوانی است که باعث می‎شود شما ریسک و خطرهای بزرگ را قبول کنید و البته در ازای آن از پاداش و هیجانی که به شما هدیه داده می‎شود لذت ببرید و هر بار در صدد ثبت رکورد جدیدی برای خود باشید. دشواری و سختی که برای استاد شدن در Downwell باید بپذیرید، اصلا راحت نیست ولی کنترل فوق‎العاده سرراست و راحت آن، نمایش و گرافیک ساده و بی‎ادعا ولی جذاب و کلاسیکش، و البته جریان ثابتی از ایجاد لحظه‎های هیجان انگیز برای شما این سفر را برایتان تبدیل به تجربه‎ای که به طور پیوسته لذت‎بخش و چالش‎برانگیز است، می‎کنند و اصلا مهم نیست که چند بار در مرحله اول بازی می‎میرید. این عنوان پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۹۱/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Devolver Digital شود. به طور کلی و در مجموع باید اعتراف کرد که Downwell یکی از برترین و هیجان انگیز ترین عناوین مستقلی است که در این مدت منتشر شده است و به واقع باید گفت در سبکی که برای خود انتخاب کرده است جای هیچ گونه ایراد گرفتنی را برای بازی‎باز باقی نگذاشته است و به ویژه اگر از علاقمندان بازی‎های چالش برانگیز باشید تجربه آن برای شما لازم و ضروری است. Downwell از آن دست عناوینی است که نشان می‎دهد قلب تپنده خلاقیت هنوز در پیکره‎ای به نام بازی‎های مستقل می‎تپد و این عناوین و سازندگان هنرمند آن‎ها، هنر را در اوج سادگی و گاها در قالب مینیمالیسم متبلور و آشکار می‎سازند. نهایتا باید اذعان داشت بازی Downwell جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Devolver Digital ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Devolver Digital” در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

۳ – The Talos Principle

سازنده: Croteam

ناشر: Devolver Digital

ژانر: Puzzle

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, OS X, Linux, Android, PlayStation 4, iOS

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۸۸/۱۰۰

اگر بخواهیم از بازی هایی نام ببریم که فلسفه و منطق پشتشان است و اعتقادات و باورهای شما را به چالش می کشند نام ببریم بی شک یکی از این عناوین و البته یکی از بهترین آن ها، The Talos Principle است. این بازی فوق العاده که در ژانر Puzzle قرار داشت، توسط Croteam ساخته و در سال ۲۰۱۴ توسط کمپانی Devolver Digital برای پلتفرم های Microsoft Windows, OS X, Linux, Android, PlayStation 4 و iOS منتشر گردید. یادم است که وقتی عنوان زیبای The Talos Principle منتشر شد بسیاری از بازیبازان و منتقدان از آن به عنوان یکی از برترین یا برترین عنوان پازلی که تاکنون بازی کرده اند یاد کردند. بازی به نوعی در جستجوی معنا و مفهوم زندگی بود و شما را تحریک می‌کرد تا هر جه را که می‌دانید هم دوباره بپرسید تا مطمئن شوید. The Talos Principle از منطق و فلسفه استفاده می‌کرد تا بزرگترین چالشی را که تاکنون مغز شما تجربه کرده است برایتان به وجود بیاورد. The Talos Principle پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار عالی ۸۸/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Devolver Digital شود. بازی یک خط داستانی کاملا فلسفی یا philosophical داشت و نامش را از افسانه و میتولوژی یونانی به نام Talos گرفته بود. Talos مردی مکانیکی و غول پیکر بوده که در یونان از اروپا در برابر دزدهای دریایی و مهاجمان محافظت می کرده است. دیگر نام هایی که در بازی از میتولوژی و مذهب و .. گرفته شده بودند شامل Elohim, Gehenna, (John) Milton, Samsara, و Uriel بودند.

گیم پلی بازی در زاویه دوربین اول شخص و یا سوم شخص قرار داشت و شما باید در طول بازی معماها و پازل هایی را که به بهترین شکل ممکن طرح شده بودند و دقیقا معنای کامل یک بازی پارل واقعی و بی نظیر و عمیق را تداعی می کردند، حل می کردید که در طول بازی این معماها و حل کردنشان سخت تر و سخت تر می شد و به پازل هایی می رسید که گاها فکر می کردید حل آن ها غیر ممکن است ولی باز همان ها هم منطق داشتند. شما در نقش ربات یا یک آندروید بی نام بودید که مانند یک انسان، چیزی شبیه به وجدان داشت و در طول محیط های مختلف بازی که شامل جنگلی و بیابانی و … بودند، باید چیزی حدود ۱۲۰ پازل را حل می کردید. برای این بازی زیبا یک محتوای الحاقی جذاب به نام Road to Gehenna نیز منتشر گردید. جدا از تجربه بازی به صورت معمولی و نرمال، نسخه واقعیت مجازی آن که دیگر برای خودش دنیایی خیلی خیلی بی نظیر تر بود و شما را کاملا غرق در تجربه این دنیا و این بازی می کرد. نسخه واقعیت مجازی شما را دقیقا به داخل محیط‌های بسیار زیبای بازی می‌برد و شما را حتی بیشتر از نسخه معمولی وادار می‌کند که غرق فلسفه بازی شوید و هر چه بیشتر اعتقادات و باورهای خود را به چالش بکشید. واقعا باید بگویم اگر از هدست واقعیت مجازی بهره مند هستید تجربه این نسخه را به هیچ وجه از دست ندهید و The Talos Principle یکی از برترین ها برای تجربه با هدست وافعیت مجازی است. هر چند که تجربه معمولی بازی نیز یکی از برترین های سبک خود در تاریخ بازی های رایانه ای محسوب می شود. بدون هیچ تردیدی The Talos Principle یکی از ۳ بازی برتری است که تاکنون توسط کمپانی Devolver Digital ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Devolver Digital” در جایگاه سوم قرار می گیرد.

۲ – Hotline Miami

سازنده: Dennaton Games و (Abstraction Games (remake

ناشر: Devolver Digital

ژانر: اکشن شوتر ایزومتریک

پلتفرم ها: Microsoft Windows, OS X, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Android

سال انتشار: ۲۰۱۲

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰

سری Hotline Miami شروع قدرتمندانه ای در دنیای بازی های رایانه ای داشت و با بازی نخست خود موفق شد تا خیلی زود نام خود را در دنیا مطرح کنید. البته بخش زیادی هم از این مطرح شدن، جدا از کیفیت عالی بازی و جذابیت آن، مربوط به خشونت وحشتناک و بی پرده و شدیدی بود که در آن وجود داشت و بحث های زیادی را هم به همراه داشت اما به هر حال همین خشونت یکی از عوامل اصلی و شاید باید گفت عامل اصلی جذابیت این بازی فوق العاده بود. بگذارید تا بیشتر در مورد بازی نخست که بهترین نسخه هم در بین دو بازی سری به شمار می رود توضیح دهیم. عنوان Hotline Miami که در ژانر اکشن شوتر ایزومتریک قرار داشت، توسط Dennaton Games و (نسخه Abstraction Games (remake ساخته و در سال ۲۰۱۲ و سپس در طول سال های بعد توسط کمپانی Devolver Digital برای پلتفرم های Microsoft Windows, OS X, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita و Android منتشر گردید. باید اشاره کرد که این بازی در ابتدا تنها برای Microsoft Windows منتشر شد اما موفقیت بسیار زیاد آن بود که سبب شد پشت سر هم نسخه های مختلف آن برای هر پلتفرمی که فکرش را بکنید منتشر شدند و تا نسل هشتم هم رسیده اند. پرهیجان، شدیدا خشن، اعتیادآور و البته دشوار، کلماتی هستند که باید در مورد بازی Hotline Miami و کلیت این سری بیان کنیم. به پایان رساندن خط داستانی طولانی و سخت بازی به لطف برخی مرحله‌ ها که قرار گیری دشمنان در آن ها مشکلاتی دارد، بسیار سخت و مرگبار هستند و کاملا چالش‌برانگیز. Hotline Miami پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۸۷/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Devolver Digital شود.

موفقیت بازی اول سبب شد تا نسخه دوم نیز با نام Hotline Miami 2: Wrong Number منتشر شود که بازی بسیار جذاب و زیبایی بود اما نتوانست موفقیت بازی اول را تکرار کند زیرا المان جدید بودن و نو بودن را دیگر از دست داده بود و بسیار مانند بازی نخست بود که به همین دلیل هم امتیازات کمتری گرفت و به متای ۷۵ قناعت کرد که خیلی کمتر از بازی نخست است. یکی از نکات جالب در مورد سری Hotline Miami که هم در نسخه اول و مخصوصا در بازی دوم به چشم می خورد وجود تروفی های وحشتناک و شدیدا ناعادلانه است که گرفتن برخی آن ها واقعا شما را مریض می کند!! در واقع باید گفت این عناوین به طور عادی هم بسیار سخت و نفس‌گیر هستند چه برسد که قصد کنید تروفی پلاتینیوم آن ها را نیز کسب کنید که اینجا دیگر دخلتان به معنای واقعی خواهد آمد!! اگر در بازی فیلتان هوای هندوستان کند و به دنبال کسب تروفی پلاتینیوم بروید باید یک بار دیگر نیز بازی را با درجه سختی جدیدی که آزاد می‌شود و شدیدا سخت است به پایان برسانید و تازه باید برای هر مرحله بازی در سطح سختی نرمال درجه A+ کسب کنید. به این‌ها برخی تروفی‌هایی که با تعدادی از کمبوهای Extreme به دست می‌آیند و همچنین برخی چالش‌های بسیار عجیب و غریب و دشوار را هم اضافه کنید تا متوجه شوید لیست تروفی‌های بازی Hotline Miami برای کسانی که قلب ضعیفی دارند اصلا مناسب نیست! شکی نیست بازی Hotline Miami یکی از ۲ بازی برتری است که تاکنون توسط کمپانی Devolver Digital ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Devolver Digital” در جایگاه دوم قرار می گیرد هر چند که کاملا شاییستگی این را دارد که در جایگاه نخست نیز قرار بگیرد.

۱ – Serious Sam

سازنده: Croteam

ناشر: Devolver Digital

ژانر: First-person shooter

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, Linux, Xbox, Xbox 360, Palm OS

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰

روزگاری بود که شوترهایی مثل Serious Sam و DOOM و Painkiller حرف اول را در دنیای بازی های رایانه ای می زدند و در زمانی که هنوز سبک شوتر اول شخص مانند اکنون لبریز از سیل بازی های رنگارنگ نبود، این عناوین شوتر اول شخص کلاسیک و الداسکول طرفداران خیلی زیادی داشتند. اما در گذر زمان خیلی از این فرنچایزها محو شدند و باید گفت از آن سری بازی های کلاسیک شوتر، Doom و ولفنشتاین توانستند با موفقیت ادامه دهند و بازگردند اما Serious Sam و Painkiller چنین سرنوشتی لااقل تا به امروز نداشته اند و شاهد نسخه ای قدرتمند و جدید از آنها نبوده ایم. به همین دلیل هم هست که هنوز نسخه نخست سری Serious Sam بهترین بازی این فرنچایز که کلی بازی مختلف از آن عرضه شده است، به حساب می آید و در لیست ما هم همین بازی به عنوان نماینده فرنچایز قرار گرفته است. عنوان Serious Sam که در ژانر First-person shooter قرار داشت، توسط Croteam ساخته و در سال ۲۰۰۱ توسط کمپانی Devolver Digital برای پلتفرم های Microsoft Windows, Linux, Xbox, Xbox 360 و Palm OS منتشر گردید. Serious Sam از سرعت بسیار بالای روند گیم پلی و دشمنانی که دیوانه وار به سمتتان هجوم می آورند و یک لحظه هم شما را راحت نمی گذارند برخوردار بود. در واقع Serious Sam از آن دست شوترهایی که پشت یک دیوار یا کاور کمین کنید و آنجا محل امنی برای خود بسازید و همه را از بین ببرید نیست بلکه باید در هر لحظه در حرکت باشید و جابجا شوید و در همین حال به طور مداوم به جلو و عقب و چپ و راست خود بچرخید و شلیک کنید. به طور کلی هم باید گفت معمولا در شوترهای کلاسیک نه خبری از مکانیک کاورگیری هست و نه خبری از سیستم خط سلامتی پر‌شونده. بازیبازان می‌ توانند بسته‌ های سلامتی یا افزایش مقاومت را که در طول مراحل بازی پراکنده هستند جمع کنند و یا برای پر کردن خط سلامتی خود دشمنان را بکشند.

بازی Serious Sam پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار عالی ۸۷/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار خوش ساخت و لذتبخش است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Devolver Digital شود. اصولا در این نوع شوترهای کلاسیک که روندی شدیدا رو به جلو دارند و هم‌واره از هر طرف سیلی از دشمنان که معمولا هم هیولا هستند بر سرتان می‌ریزند، داستان حرف اول و حتی دوم را هم نمی‌زند و تنها اهرمی است برای هل دادن بازی‌باز و دادن دلیلی به او برای کشتن هیولاها. بارزترین مثال‌ها برای این سبک عناوین به غیر از سری Serious Sam، فرنچایزهای DOOM و Painkiller هستند که آن ها نیز داستان هایی کلیشه‌ ای دارند و در این عناوین باید بدانید که نباید منتظر داستانی در حد Last of Us یا Bioshock باشید. در شوترهای کلاسیک و سرعتی، گیم پلی حرف اول و دوم و سوم و… را خودش به تنهایی می زند و داشتن یک گیم پلی عالی، هیجان انگیز، سرعتی و لذت بخش از نان شب هم برای این عناوین واجب تر است. در عناوینی مثل Serious Sam همواره سوار بر مرکب سریع و خونین گیم‌پلی هستیم و اگر این بخش موفق شود تا بازیباز را به خود جذب کند دیگر کمبودی وی را آزار نخواهد داد زیرا که گیم پلی همه چیز یک شوتر اول شخص کلاسیک است و چنین عناوینی اگر بالاترین کیفیت را در تمام بخش ها داشته باشند ولی فقط گیم پلی آن‌ها جذاب نباشد کل المان‌ها و قسمت‌های مختلف بازی را با خود زیر سوال می‌برد و البته عکس این موضوع نیز صادق است.

اگر گیم‌ پلی در چنین عناوینی عالی باشد می‌ تواند ضعف سایر قسمت‌ ها را پوشش دهد. گیم پلی بازی نخست Serious Sam دقیقا این ویژگی را داشت و گیم پلی بود که همه چیز بازی محسوب می شد. شخصیت سم نیز بسیار خفن و قلدر و کاملا مناسب چنین بازی بود و البته برخی دشمنان این سری مانند کامیکازی های دیوانه لعنتی که فریادکشان به سمت شما می آمدند تا همیشه در تاریخ ماندگار شده اند. امیدوار هستیم که شاید روزی شاهد بازگشت موفق سری Serious Sam با یک بازی فوق العاده در نسل حاضر باشیم و مجددا یکی از جذاب ترین و سریع ترین شوترهای تاریخ را تجربه کنیم. مهمترین نکته برای موفقیت نسخه های جدید از چنین فرنچایزهایی مثل Serious Sam این است که سازندگان بتوانند عنوانی را بسازند که هم جدید و نسل هشتمی باشد و بازیبازان جدید را راضی نگاه دارد و هم از آن مهم‌ تر کاملا به ریشه‌ های فرنچایز وفادار مانده باشد دقیقا کاری که در بازسازی عنوان Doom انجام شد و شاهد یکی از بهترین شوترهای این سال ها بودیم ولی متاسفانه در مورد سری Serious Sam هرگز تکرار نشده است لااقل تاکنون. نهایتا و در مجموع بایستی اذعان کنیم بازی Serious Sam برترین و معتبرترین عنوان و فرنچایزی است که تاکنون توسط کمپانی Devolver Digital ساخته یا منتشر شده است و با وجود ضعف در سال های اخیر، نسخه اول آن در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Devolver Digital” با شایستگی جایگاه نخست را به خود اختصاص می دهد تا به این ترتیب ادای احترامی هم به این فرنچایز زیبا داشته باشیم.

در پایان آخرین قسمت از سری مقالات “برترین عناوین کمپانی های بزرگ بازیسازی و ناشران عظیم دنیای بازی های رایانه ای در طول تاریخ” از تمامی شما عزیزان که همیشه از این سری استقبال کردید و من را شایسته سیل نظرات محبت آمیز و انگیزه بخشتان در هر قسمت از این مطالب دانستید، تشکر و قدردانی می کنم و امیدوار هستم که از این سری مقالات که در آن به نوعی، “برترین بازی های کل تاریخ” مرور شد، لذت برده باشید. در واقع برترین بازی های برترین کمپانی ها در کنار هم می شود “برترین بازی های تاریخ بازی های رایانه ای” که در مجموع این سری مقالات به آنها اشاره شد و امیدوارم که از این طریق با برخی بازی های بی نظیر که تاکنون نمی شناختید آشنا شده باشید و کمکی ناچیز در راه ارتقای اطلاعات شما در مورد کمپانی ها و بازی های بزرگ آنها انجام داده باشم. آرزوی سلامتی و موفقیت برای تک تک شما دوستان عزیزم دارم.

