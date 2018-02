همانطور که می‌دانید، بازی‌هایی مانند Outlast و Resident Evil 7 از حالت اول شخص برای القای بهتر ترس استفاده کرده‌اند اما عنوان The Evil Within 2 که نیز چنین قصدی دارد، از حالت دوربین سوم‌شخص استفاده می‌کند اما همه می‌دانند با این حال که The Evil Within 2 یک بازی بسیار خوب است اما حالت اول‌شخص تجربه‌ای واقع‌گرایانه‌ و ترسناک‌تر را به ارمغان می‌آورد. خودتان را آماده کنید چون این حالت دوربین بطور رسمی به این بازی اضافه خواهد شد.

The Evil Within 2‌ در سکانس‌های کوتاهی از حالت دوربین اول‌شخص استفاده می‌کرد و حتی برخی از ماد‌ساز‌ها راه‌هایی پیدا کردند که این حالت اول‌شخص که برای آن سکانس‌ها طراحی شده بود را بطور کامل در بازی قرار دهند. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، توسعه‌دهندگان بازی تصمیم گرفتند که این حالت را بطور رسمی به این عنوان اضافه کنند. تهیه‌کننده‌ی بازی "شینساکو اوهارا" در رابطه با تبدیل The Evil Within 2 به یک عنوان اول‌شخص گفت:

"ما در بازی اصلی کمی با این حالت آزمایش‌هایی انجام دادیم اما چندان چیز جدی‌ای نبود و بازی در حقیقت برای دوربین سوم‌شخص طراحی شده بود. برخی از کاربران راهی را پیدا کردند تا این مد‌ را بیرون سکانسی که باید فعال شوند، فعال کنند و بازخورد نسبت به این کار‌ بسیار مثبت بود و به همین سبب با خود گفتیم که آن‌را بطور رسمی برای تمامی پلتفرم‌ها عرضه کنیم. تعداد زیادی از بازیکنان دوست دارند عناوین سبک ترس را بصورت اول‌شخص تجربه کنند پس برای افرادی که علاقه‌ دارند تجربه‌های Sebastian را در این حالت بازی کنند ما یک تجربه‌ی تمیز را ارائه دادیم.

The Evil Within 2 به هیچ وجه به عنوان یک بازی اول‌شخص طراحی نشده بود بنابراین این‌کار برای‌ ما بسیار سخت بود. ما دوست داریم به نوعی این‌کار را یک "هک سطح بالا" بنامیم پس لطفا آن‌را با عناوینی چون Doom مقایسه نکنید. برخی صحنه‌ها نیز هستند که به هیچ وجه نمی‌شد به این حالت تبدیل‌شان کرد بنابراین بین دوربین سوم‌شخص و اول‌شخص تغییر خواهند کرد. اما ما مطمئن شدیم که این تجربه لذت‌بخش باشد."

در ادامه با تریلری از این مد که بصورت آپدیتی رایگان برای هر سه پلتفرم PC،‌PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد همراه باشید:

