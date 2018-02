نگاهی به نقدها و نمرات Bayonetta + Bayonetta 2؛ یک بازگشت فوق العاده

کنسول Switch به تازگی صاحب دو بازی پرطرفدار در سبک Hack and Slash شده است که هنوز هم با وجود اینکه تنها یک نسخه‌ی بازسازی شده‌اند، جذابند. شاید جزو افرادی هستید که در نسل هفتم نسخه‌ی اول Bayonetta را بازی کرده باشید، اما مطمئن هستم که تعداد افرادی که نسخه‌ی دوم این بازی را تجربه کرده‌اند نسبت به افراد دسته‌ی قبل، بسیار کمتر است. با اینحال اکنون دیگر هیچ چیزی مهم نیست، می‌توانید در کنسول Switch خود به تجربه‌ی این دو بازی فوق العاده بپردازید و در آن غرق شوید و بعد از آن برای تجربه‌ی نسخه‌ی سوم آن لحظه شماری کنید. به تازگی نقد و بررسی‌های این عنوان از سوی رسانه‌های معتبر گیمینگ منتشر شده و اکثر منتقدان به تعریف از این بازی پرداخته‌اند. اکنون شما را به مطالعه‌ی خلاصه‌ی این نقد و بررسی‌ها دعوت می‌کنیم:

Wccftech: 100

"واقعا باید به نسخه‌ی اول و دوم Bayonetta، جایگاه ویژه‌ای را در بین برترین عناوین اکشن تمام دوران‌ها داد، حال می‌توانید به سراغ این دو بازی ارزشمند رفته و در جهانش غرق شوید. آیا واقعا می‌توان که عاشق این بازی نشد؟

Press Start Australia: 100

"شخصیت بازی Bayonetta از بهترین و پرطرفدارترین شخصیت‌های جهان بازی‌های ویدئویی است. این بازی قطعا برای من بهترین عنوان Hack and Slash‌ی است که تاکنون تجربه کرده‌ام. اکنون هم به لطف کنسول Nintendo Switch، شاهد بهبودهایی را در این بازی هستیم و می‌توانیم به لطف قابل حمل بودن Switch، آن را در هر جایی به راحتی بازی کنیم. این بازی قطعا یکی از بهترین بازی‌هایی است که هر شخص صاحب Switch باید آن را در مجموعه بازی‌های خود داشته باشد."

Vooks: 100

"بازی‌های Bayonetta بسیار زیبا، تماشایی و رضایت‌بخش هستند و از جمله بهترین بازی‌های من هستند."

Areajugones: 90

"Bayonetta 1 و 2 انتخاب خوبی است اگر در گذشته موفق به تجربه‌ی آن نشده‌اید. استایل بازی با کنسول Nintendo Switch، بسیار هماهنگ و مناسب است. همچنین باید بگویم که کیفیت هر دو بازی شگفت‌انگیز است."

CGMagazine: 90

"Bayonetta یک ساحره‌ی بسیار زیبا است که اینبار معجونی از سرگرمی در کنسول Switch، برایتان حاضر کرده."

Digitally Downloaded: 90

"نکته‌ی اصلی این است که سازندگان این بازی واقعا با شرایطی که در اختیارشان بود، آشنا نبودند. از آنجایی که تقریبا عده‌ی بسیار کمی بودند که کنسول Wii U را خریداری کردند، پس می‌توان گفت که افراد کمی بودند که توانستند Bayonetta 2 خریداری کنند و عده‌ی بسیار زیادی از تجربه‌ی آن محروم ماندند. حال بازی Bayonetta 3 حسابی خودنمایی می‌کند و همگان را به انتظار خود نشانده است و می‌توانیم در این مدت، نسخه‌ی اول و دوم Bayonetta را تجربه کنیم. این واقعا فرصت بسیار خوبی است."

Trusted Reviews: 90

"اینکه اکنون می‌توانیم دو عنوان از بهترین بازی‌های استدیوی Plantinum Games که همیشه جذاب هستند را تجربه کنیم، بسیار فوق‌العاده و جذاب است. به علاوه‌ی آن، فراوانی محتویات ارائه شده به این جذابیت بسیار می‌افزاید. با این حال این بسیار نا امید کننده است که بازی تقریبا هیچ پیشرفت قابل توجهی به جز پشتیبانی از Amiibo و عملکرد کلی بهتر، آن هم به ویژه در شرایط که کنسول Switch ثابت کرده که قادر به ارائه‌ی توانایی بیشتری دارد و پتانسیل بسیار زیادی در آن دیده می‌شود، ندارد."

We Got This Covered: 90

"Bayonetta یک سری تازه ورود یافته به جهان بازی‌های Hack and Slash است که بسیار جذاب است. این بازی واقعا تجربه‌ی جالبی برای شما به ارمغان می‌آورد و همچنین به متنوع شدن آرشیو بازی‌های کنسول Switch بسیار کمک می‌کند. به علاوه‌ی استفاده شدن از عناصر بازی‌های پرطرفدار و پر زرق و برق، این بازی واقعا یک تجربه‌ی جدید است، حتی همین امروز."

Meristation: 85

"نسخه‌ی اول و دوم Bayonetta جزو بهترین بازی‌های Hack and Slash هستند و از نظر گیم پلی فوق العاده به نظر می‌رسند، به ویژه در حالت دستی. با اینحال حالت غیر دستی این بازی در داک کنسول Switch، در رزولوشن 720p تنظیم شده است که آنچنان خیره کننده نیست."

GameSpew: 80

"می‌خواهم به سادگی بگویم، اگر طرفدار سری Bayonetta هستید، تجربه‌ی این دو بازی بر شما بسیار واجب است، مخصوصا اگر مثل من، تنها قصد دارید که این بازی‌ها را در حالت دستی بازی کنید. با اینحال تجربه‌ی این بازی بر روی حالت غیر دستی و داک کنسول، بسیار نا امید کننده است. در مجموع این بازی هنوز بسیار سرگرم کننده و جذاب است، اما نه در حدی که انتظارش داشتیم."

Metacritic: 90

منبع متن: pardisgame