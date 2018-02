بازی Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration برای لینوکس و مک عرضه خواهد شد

این روزها بیشتر شایعات حول محور نسخه جدید سری بازی‌های Tomb Raider می‌چرخد که بر اساس این شایعات، این بازی Shadow of the Tomb Raider نام خواهد داشت. با این وجود، با در نظر گرفتن این حقیقت که استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) به سختی مشغول توسعه پروژه The Avengers برای مارول است، مشخص نیست […]

این روزها بیشتر شایعات حول محور نسخه جدید سری بازی‌های Tomb Raider می‌چرخد که بر اساس این شایعات، این بازی Shadow of the Tomb Raider نام خواهد داشت. با این وجود، با در نظر گرفتن این حقیقت که استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) به سختی مشغول توسعه پروژه The Avengers برای مارول است، مشخص نیست که جدیدترین نسخه از مجموعه بازی‌های Tomb Raider چه زمانی وارد بازار خواهد شد و آیا به زودی شاهد آن خواهیم بود و یا باید زمان بیشتری برای آن صبر کنیم. با این حال، آن دسته از طرفداران این سری که هنوز نتوانسته‌اند جدیدترین نسخه این مجموعه یعنی عنوان Rise of the Tomb Raider را تجربه کنند، به زودی این فرصت را بدست خواهند آورد چراکه این بازی تا مدتی دیگر برای پلتفرم‌های جدیدی عرضه و منتشر خواهد شد.

در حال حاضر بازی Rise of the Tomb Raider برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس ۳۶۰ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. این در حالی است که نسخه ویژه ۲۰ Year Celebration تنها برای کنسول پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده اخیر، آن دسته از افرادی که تمایل دارند این بازی را بر روی رایانه شخصی خود تجربه کنند اما نه بر روی سیستم عامل ویندوز، به زودی به این امکان دست خواهند یافت چراکه این بازی قرار است که در زمانی نامشخص در فصل بهار سال جاری میلادی برای دو سیستم عامل مک و لینوکس عرضه گردد.

شرکت فرال اینتراکتیو (Feral Interactive) با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ سه شنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه ۲۰۱۸ میلادی) اعلام کرده است که با همکاری کریستال داینامیکس و اسکوئر انیکس (Square Enix) در حال ساخت پورت لینوکس و مک بازی Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration است.

برای آن دسته از افرادی که درباره این نسخه اطلاعی ندارند باید بگوئیم که نسخه ۲۰ Year Celebration علاوه بر بازی اصلی، شامل تمامی بسته‌های الحاقی این بازی از جمله Blood Ties، Baba Yaga: The Temple of the Witch، Cold Darkness Awakened و Lara’s Nightmare و همچنین حالت Endurance، چالش Extreme Survivor، پوسته‌های جدید، لباس‌های تازه و کارت‌های Expedition می‌شود.

تابدین لحظه تاریخ دقیق عرضه بازی Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration برای دو پلتفرم لینوکس و مک مشخص و اعلام نشده است اما همانطور که پیشتر اشاره شد، بازی نامبرده در فصل بهار سال ۲۰۱۸ میلادی برای دو پلتفرم یاد شده عرضه و منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa