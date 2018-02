تاریخ انتشار عنوان Where the Water Tastes Like Wine مشخص شد

عنوان Where the Water Tastes Like Wine یکی از مرموز‌ترین و البته هنری‌ترین بازی‌های رایانه‌ای امسال است که با استفاده از صداپیشه‌های حرفه‌ای و نام آشنا قصد دارد تا خودش را به خوبی به بازی‌بازان معرفی کند. شرکت سرگرمی‌های Good Shepard در کنار دیم بالب گیمز (Dim Bulb Games) و سرنتی فورج (Serenity Forge) که کار […]

عنوان Where the Water Tastes Like Wine یکی از مرموز‌ترین و البته هنری‌ترین بازی‌های رایانه‌ای امسال است که با استفاده از صداپیشه‌های حرفه‌ای و نام آشنا قصد دارد تا خودش را به خوبی به بازی‌بازان معرفی کند.

شرکت سرگرمی‌های Good Shepard در کنار دیم بالب گیمز (Dim Bulb Games) و سرنتی فورج (Serenity Forge) که کار ساخت عنوان Where the Water Tastes Like Wine را بر عهده دارند، از همان ابتدا همه ما را برای کسب اطلاعات بیشتر از این بازی وسوسه کرند و عطش ما را برانگیختند. این عنوان مرموز با حال و هوای هنری، با معرفی خواننده و آهنگساز سرشناس یعنی Sting به عنوان صداپیشه شخصیت The Wolf در این بازی، توجه همه را به خودش جلب کرد. خبر خوشحال کننده این است که ما برای دانستن راز و رمز این بازی و شنیدن صدای Sting در این بازی، نیاز به صبر کردن برای مدت طولانی را نداریم چرا که اعلام شده این بازی در تاریخ بیست و هشتم فوریه سال جاری به بازار عرضه خواهد شد.

نسخه استاندارد این بازی با قیمت ۱۹٫۹۹ دلار برای رایانه‌هاش شخصی، سیستم عامل لینوکس و همینطور مک در دسترس خواهد بود که در کنار آن نیز نسخه دیلاکس آن با اسم Wayfarer Edition برای علاقه مندان قابل تهیه خواهد بود. این نسخه از بازی ۲۶٫۹۹ دلار قیمت خواهد داشت و شامل موسیقی متن این بازی، یک کتاب هنری دیجیتالی، بازی اصلی و موارد دیگر خواهد بود.

این بازی در نوع خودش می‌تواند بسیار جذاب و سرگرم کننده باشد. بازی‌بازان در این بازی با سرمایه گذاری در آمریکا و رویارویی با داستان‌های مختلف، با شخصیت‌های متفاوتی آشنا خواهد شد که در طی این راه با آن‌ها و داستان‌هایشان همراه خواهند بود. در این بازی به غیر از Sting صداپیشه‌های سرشناس دیگری نیز ایفای نقش کرده‌اند که از این جمله می‌توان به سیسی جونز (Cissy Jones از بازی Firewatch)، کیمبرلی بروکس (Kimberly Brooks از سری Mass Effect) و دیو فنوی (Dave Fennoy از سری Telltale’s The Walking Dead) اشاره کرد که با استعداد بالای خود در این زمینه به انتقال حس خود به بازی‌بازان کمک زیادی کرده‌اند تا بازی‌بازان نیز به خوبی در این بازی غرق شوند و تجربه‌ای به یادماندنی از این بازی کسب کنند.

حال بد نیست که با هم نگاهی کوتاه به این بازی داشته باشیم تا اطلاعات بیشتری از آن به دست بیاوریم. عنوان Where The Water Tastes Like Wine یک بازی داستان محور مانند عناوین تل تیل است که در آن شما با سفر به نقاط مختلف آمریکای شمالی، با شخصیت‌های متفاوتی روبه‌رو خواهید شد و از زبان مردم آن مناطق قصه‌های جذاب و متفاوتی را خواهید شنید. این بازی استایل کاملا هنری داشته و با ارائه نقاشی‌های دو بعدی با برخی مدل‌های سه بعدی، حال و هوای خاصی به آن بخشیده شده است.

منبع متن: gamefa