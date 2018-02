Splatoon 2 تبدیل به اولین بازی نینتندو سوییچ شد که در ژاپن ۲ میلیون نسخه به فروش رسانده است

با وجود این که Splatoon 2 اولین بازی انحصاری نینتندو سوییچ است که به این مهم دست پیدا کرده، اما عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild نیز زیاد از این رکورد دور نیست و تا به حال رکوردهای فروش دست نیافتنی را به نام خودش ثبت کرده است که در مجموع باعث […]

نسخه دوم سری Splatoon که به صورت انحصاری برای نینتندو سوییچ به انتشار رسیده است، یکی از محبوب‌ترین عناوین شوتر چندنفره کنسول Wii U به حساب می‌آمده است. حال نسخه دوم این سری با انتشار خود توانست به فروش بسیار بالایی دست پیدا کند و به اولین بازی انحصاری نینتندو سوییچ تبدیل شود که موفق به فروش ۲ میلیون نسخه در خرده‌فروشی‌های ژاپن شده است. همچنین این بازی با ثبت این رکورد یکی از معدود بازی‌های نینتندو است که از سال ۲۰۰۹ تا به حال به چنین فروشی دست پیدا کرده است.

البته فروش بالای Splatoon 2 تا حد زیادی قابل پیش‌بینی و طبیعی بوده است. خود نینتندو نیز این بازی را در شرایط بسیار مناسبی عرضه کرد و با پشتیبانی بسیار خوب پس از عرضه این بازی و ارئه بروزرسانی‌های بزرگ و همینطور ارائه محتویات تازه، همواره مخاطبان خود را با چیز‌های جدیدی در این بازی روبه‌رو کرد و همین امر نیز در موفقیت این بازی بسیار تاثیر گذار بود که در نهایت باعث فروش ۲ میلیون نسخه‌ای آن در کشور ژاپن شد. نکته دیگری که در موفقیت این بازی تاثیر گذار بود و در خلال بروزرسانی‌های این بازی انجام شد، این بود که تمام این بروزرسانی‌ها و محتویات جدید، به صورت مجانی در دسترس کاربران قرار گرفته شدند. این بروزرسانی‌ها بی وقفه از زمان انتشار این بازی یعنی ماه جولای سال گذشته عرضه شدند و دست کم تا چند ماه آینده نیز ادامه پیدا خواهند کرد.

اما علاوه بر فروش ۲ میلیون نسخه‌ای Splatoon 2،‌ نینتندو رکورد دیگری را نیز در ژاپن به ثبت رسانده است و آن هم این است که The Legend of Zelda: Breath of the Wild از زمان انتشار Ocarina of Time که ۲۰ سال قبل در سال ۱۹۹۸ منتشر شد، پرفروش‌ترین سری از بازی‌های Zelda بوده است. این اتفاق پس از سال‌ها روی کنسول جدید نینتندو رخ داد و این کنسول‌ را برای همیشه در ذهن کاربران و علاقه‌مندان به این سری نگه داشت. البته این نکته را نیز باید اضافه کنم که این رکورد بدون احتساب نسخه‌های دیجیتالی Breath of the Wild به دست آمده است.

