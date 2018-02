دانلود موسیقی متن بازی Deus Ex Game of the Year Edition

درود بر تمامی کاربران گرامی پردیس گیم. اکنون با آلبوم موسیقی متن بازی Deus Ex: Game of the Year Edition در خدمت شما هستیم.

بازی Deus Ex عنوانی در سبک اکشن نقش آفرینی است که توسط استودیوی Ion Storm توسعه یافته و توسط کمپانی Eidos Interactive در هفدهم ژوئن سال 2001 برای پلتفرم‌هایPC و پلی استیشن 2 عرضه شد. بازی در مورد مامور ضد تروریستی‌ای با نام JC Denton بود که توسط تکنولوژی نانو، توانایی‌های ابر انسانی‌ای در اختیار داشت و می‌بایست در دنیایی پر از بی‌عدالتی و ویروسی مرگبار با نام Gray Death، به انجام ماموریت‌هایش می‌پرداخت؛ ولی در حین انجام آن‌ها در توطئه‌ای گرفتار شده و در مقابل گروه‌های Triad و Majestic 12 و Illuminati قرار می‌گرفت.

این بازی پس از عرضه به یک عنوان جریان ساز تبدیل شد و علاوه بر دریافت نمرات فوق العاده بالا از منتقدان (متا: 90)، جوایز و القاب بسیاری از جمله بهترین بازی تاریخ PC Gaming را نیز نصیب خودش کرد. از لحاظ میزان فروش نیز این بازی به فروشی بسیار خوب دست یافت و در همان سال عرضه‌اش، پنج میلیون دلار سود برای سازندگانش به ارمغان آورد.

Deus Ex: Game of the Year Edition Soundtrack

ناشر: Eidos Interactive / Ion Storm

سال انتشار: 2001

تعداد قطعات موسیقی: 30 قطعه

مدت زمان کلی: 56 دقیقه و 26 ثانیه

کیفیت: 320 کیلوبیت بر ثانیه - MP3 320

آهنگسازان: Alexander Brandon, Michiel van den Bos, Dan Gardopée

دانلود تعدادی از موسیقی های منتخب

Main Title [موسیقی پیشنهادی]

Liberty Island

Hong Kong Action

The Illuminati [موسیقی پیشنهادی]

DX Club Mix [موسیقی پیشنهادی]

