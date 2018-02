بالاخره بازی South Park: The Stick of Truth به صورت فیزیکی برای دو کنسول نسل هشتمی پلی‌استیشن ۴ و اکس‎‌باکس وان عرضه شده و به این مناسبت یوبی سافت (Ubisoft) تریلری جالب از بازی را منتشر کرده است! بازی South Park: The Stick of Truth قبلاً به صورت دیجیتالی برای کنسول‌‎های نسل هشتمی پلی استیشن […]

بالاخره بازی South Park: The Stick of Truth به صورت فیزیکی برای دو کنسول نسل هشتمی پلی‌استیشن ۴ و اکس‎‌باکس وان عرضه شده و به این مناسبت یوبی سافت (Ubisoft) تریلری جالب از بازی را منتشر کرده است!

بازی South Park: The Stick of Truth قبلاً به صورت دیجیتالی برای کنسول‌‎های نسل هشتمی پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان عرضه شده بود. به طور دقیق‌تر اگر بخواهیم بررسی کنیم، باید گفت که این عنوان به عنوان جایزه، به کسانی که بازی South Park: The Fractured But Whole را چه به صورت دیجیتالی و چه به صورت فیزیکی پیش خرید می‌کردند تعلق می‎گرفت. البته بعداً این پیشنهاد تا اواخر ماه ژانویه برای تمامی کسانی که South Park: The Fractured But Whole را دیجیتالی خریداری می‎‌کردند ادامه داشت و در واقع، کسانی که این بازی را دیجیتالی خریداری می‌کردند به طور رایگان South Park: The Stick of Truth را به دست می‌آوردند ولی چند وقتی است که آن پیشنهاد به پایان رسیده ولی این نقطه پایانی برای South Park: The Stick of Truth در نسل هشتم نیست. یوبی سافت مدتی پیش بود که اعلام کرده بود یک نسخه فیزیکی از South Park: The Stick of Truth برای کاربران پلی‌استیشن ۴ و اکس‎‌باکس وان عرضه خواهد شد و به تازگی این اتفاق رخ داده است.

بازی South Park: The Stick of Truth توسط استودیوی آبسیدین انترتینمنت (Obsidian Entertainment) با همکاری استودیوی سوث پارک دیجیتال (South Park Digital Studios) ساخته شده است. این بازی را یوبی سافت در سال ۲۰۱۴ برای اکس باکس ۳۶۰، پلی‌استیشن ۳ و رایانه‌های شخصی عرضه کرده بود. در این بازی مخاطبان در نقش یک کودک قرار خواهند گرفت که به تازگی به شهر کلورادو (Colorado) نقل مکان کرده و در آن جا، وارد یک جنگ حماسی و فانتزی میان انسان‌ها، الف‌ها و جادوگران می‌شود تا عصای ارزشمند Stick of Truth را به دست بیاورد.

به مناسبت عرضه نسخه فیزیکی بازی South Park: The Stick of Truth برای پلی‌استیشن ۴ و اکس‎‌باکس وان، تریلری جدید و جذاب از بازی منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را ملاحظه کنید. بازی South Park: The Stick of Truth هم اکنون برای پلی‌استیشن ۴، اکس‎‌باکس وان، اکس باکس ۳۶۰، پلی‌استیشن ۳ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. لازم به ذکر است قیمت نسخه فیزیکی این بازی برای پلی‌استیشن ۴ و اکس‎‌باکس وان برابر با ۲۹٫۹۹ دلار است.

منبع متن: gamefa