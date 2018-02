کتاب جدیدی با محوریت BioShock منتشر شد

اخیراً کتابی تحت عنوان BioShock: From Rapture to Columbia توسط انتشارات ثرد ادیشنز (Third Editions) معرفی شده که به بررسی ریشه‎‌ای یکی از مهم‌ترین فرنچایزهای تاریخ بازی‌های ویدئویی یعنی سری BioShock می‌پردازد. ثرد ادیشنز یک انتشارات فرانسوی است که بیشتر به خاطر اقتباس‌های ادبی خود از برخی فرنچایزهای محبوب دنیای بازی‌های ویدئویی مثل Dark Souls، […]

اخیراً کتابی تحت عنوان BioShock: From Rapture to Columbia توسط انتشارات ثرد ادیشنز (Third Editions) معرفی شده که به بررسی ریشه‎‌ای یکی از مهم‌ترین فرنچایزهای تاریخ بازی‌های ویدئویی یعنی سری BioShock می‌پردازد.

ثرد ادیشنز یک انتشارات فرانسوی است که بیشتر به خاطر اقتباس‌های ادبی خود از برخی فرنچایزهای محبوب دنیای بازی‌های ویدئویی مثل Dark Souls، Final Fantasy و Metal Gear Solid شناخته می‌شود و اکنون، این انتشارات کتابی جدید معرفی کرده که با اقتباس از سری پرافتخار BioShock به رشته تحریر درآمده است.

طبق اطلاعات منتشر شده، کتاب BioShock: From Rapture to Columbia هم اکنون در وبسایت رسمی انتشارات ثرد ادیشن برای تهیه موجود است. از لحاظ ادبی، BioShock: From Rapture to Columbia به بررسی زیرلایه‌های مفهومی و داستانی تک تک نسخه‌های سری BioShock می‌پردازد و هیچ جزئیاتی را هم از قلم نمی‌اندازد، همچنین به داستان و پشت پرده ساخت قسمت‌های مختلف این مجموعه هم پرداخته شده پس قطعاً برای طرفداران مجموعه BioShock این کتاب ارزشمند تلقی می‌شود. در کتاب BioShock: From Rapture to Columbia شاهد بررسی شالوده کلی و تفکر نهفته در ساخت این مجموعه هستیم و با آن، سیری در تحولات و فعل و انفعالاتی که در ساخت یکی از پر سر و صداترین فرنچایزهای بازی‌های ویدئویی یعنی BioShock در هزاره سوم خواهیم داشت. همچنین در کتاب، نگاهی پررنگ به میزان انطباق بازی با تاریخ دنیای واقعی و البته افسانه‌ها و داستان‌های کهن شده است و به شرح این مسئله پرداخته شده که BioShock تا چه حد بر دنیای بازی‌های ویدئویی تاثیر گذاشته است. مطابق انتظار، به موشکافی داستان پیچیده و درگیرکننده این مجموعه نیز به تفصیل در این کتاب پرداخته شده است.

در حال حاضر، کتاب BioShock: From Rapture to Columbia با قیمت ۲۹٫۹۰ دلار برای تهیه از طریق وبسایت رسمی انتشارات ثرد ادیشنز موجود است. البته یک نسخه کلکسیونی از این کتاب با قیمت ۳۴٫۹۰ دلار از طریق همان وبسایت قابل تهیه است که برخی اضافات مثل کاور متفاوت و یک جلد بیرونی زیبا را در خود جای داده است. تهیه کتاب BioShock: From Rapture to Columbia به تمامی دوستداران بازی‌های ویدئویی بالاخص طرفداران مجموعه BioShock توصیه می‌شود. در ادامه، می‌توانید تصاویری از این کتاب را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa