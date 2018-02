کتاب مصور Dark Souls: Age of Fire معرفی شد

به تازگی انتشارات تایتان کامیکس (Titan Comics) اعلام کرده که کتاب مصور Dark Souls: Age of Fire را که کاملاً مرتبط به داستان اولین نسخه از سری Dark Souls است، قبل از عرضه Dark Souls: Remastered منتشر خواهد کرد. تایتان کامیکس خیلی وقت است که خودش را به عنوان یک انتشارات متعهد به دنیای بازی‌های […]

تایتان کامیکس خیلی وقت است که خودش را به عنوان یک انتشارات متعهد به دنیای بازی‌های ویدئویی نشان داده؛ ما این انتشارات را به خاطر چاپ کتاب‌های مصور مرتبط به مجموعه‌هایی چون Wolfenstein و Tekken در کنار بازی انحصاری تازه مایکروسافت یعنی Sea of Thieves می‌شناسیم. کتاب مصوری که این انتشارات قرار است منتشر کند، Dark Souls: Age of Fire نام دارد که کاملاً مرتبط با بازی Dark Souls است و قرار است در قالب ۴ جلد به بازار عرضه شود.

کتاب مصور Dark Souls: Age of Fire قرار است تا در تاریخ ۱۶ ماه مِه سال ۲۰۱۸ (برابر با ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۷)، درست یک هفتهقبل از عرضه بازی Dark Souls: Remastered (برای نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی) در قفسه کتاب‌فروشی‌ها موجود شود. طبق اطلاعاتی که تایتان کامیکس منتشر کرده، داستان Dark Souls: Age of Fire کاملاً وابسته به بازی اصلی است و شاهد اکثر شخصیت‌های بازی Dark Souls نیز در آن خواهیم بود. همچنین برای کسانی که در دنیای جالب و عظیم این بازی غرق شده‌اند، ماجرای Legends of Silver Knights به شکلی دراماتیک دوباره روایت خواهد شد. اولین جلد از این کتاب مصور که ۳۲ صفحه‌ایست، با قیمت ۳٫۹۹ دلار عرضه خواهد شد.

این سری کتاب مصور توسط رایان او سالیوان (Ryan O’Sullivan) نوشته شده است که او را به خاطر نگاشتن دو کتاب مصور Void Trip و Warhammer می‌شناسیم. البته، تصویرگر این کتاب مصور آنتون کوکارف (Anton Kokarev) است که سابقه کار روی کتاب‌های مصوری چون The Evil Dead 2 و Tekken در کنار The Howling را دارد. سه کاور هنری نیز برای این کتاب مصور کشیده شده که یکی از آن‌ها کار آنتون کوکارف است. دو کاور دیگر اثر پابلو فرناندز آنگولو (Pablo Fernandez Angulo) و باگس هوتومو (Bagus Hutomo) است. تصویر هر سه کاور را می‌توانید در انتهای مطلب مشاهده کنید.

اولین جلد از کتاب مصور Dark Souls: Age of Fire در تاریخ ۱۶ مِه سال ۲۰۱۸ (۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۷) در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت. بازی Dark Souls هم اکنون برای رایانه‌های شخصی، اکس باکس ۳۶۰ و پلی استیشن ۳ در دسترس قرار دارد و نسخه بازسازی شده آن یعنی Dark Souls: Remastered یک هفته پس از کتاب مصور Dark Souls: Age of Fire یعنی در تاریخ ۲۵ مِه سال ۲۰۱۸ (برابر با ۴ خرداد سال ۱۳۹۷) برای نینتندو سوییچ، رایانه‌های شخصی، اکس باکس وان و پلی استیشن ۴ عرضه خواهد شد. این نسخه بازسازی شده شامل تنها محتوای دانلودی بازی نیز خواهد بود.

منبع متن: gamefa