شایعه: احتمال عرضه دو بازی The Last of Us Part 2 و Ghosts of Tsushima در سال جاری

احتمالاً بتوان بازی The Last of Us Part 2 را موردانتظارترین بازی پلی‌استیشن دانست؛ موضوعی که اکثر علاقه‌مندان این برند به آن باور دارند. استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) مدتی است که مشغول توسعه دنباله یکی از موفق‌ترین و بهترین بازی‌های خود است که پس از عرضه با واکنش بسیار مثبت بازیکنان روبرو شد و توانست تحسین منتقدان را بر انگیزاند. تاکنون همه چیزهایی که از این بازی دیده و شنیده‌ایم بر این نکته تاکید دارند که زمان زیادی تا انتشار این بازی مانده است و حداقل در بهترین حالت، در سال ۲۰۱۹ میلادی وارد بازار خواهد شد؛ اما برخی شواهد جدید نشان می‌دهد که احتمالاً این بازی زودتر از آنچه که پیشتر انتظار می‌رفت، در دسترس علاقه‌مندان قرار بگیرد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحه رسمی فیسبوک بخش سوئد پلی‌استیشن، بازی The Last of Us Part 2 برای عرضه در سال ۲۰۱۸ میلادی برنامه‌ریزی شده است و در همین راستا، بازی در دست ساخت استودیوی بازیسازی ساکر پانچ (Sucker Punch) یعنی عنوان Ghosts of Tsushima نیز قرار است در همین بازه زمانی عرضه گردد. شایان ذکر است که این اطلاعات را نباید قطعی دانست چراکه تاکنون واحدهای منطقه‌ای برندها اطلاعات اشتباهی را منتشر کرده‌اند. هرچند درست از آب درآمدن برخی از این اطلاعات، علاقه‌مندان این دو بازی را به این قضیه امیدوار ساخته است.

انتظار می‌رود که شرکت سونی در جریان کنفرانس خبری خود در رویداد E3 2018 ضمن انتشار اطلاعات و جزئیات جدید از این دو بازی مورد انتظار، تاریخ انتشار نهایی آن‌ها را هم مشخص و اعلام کند. هر دو بازی مورد بحث یعنی عناوین Ghosts of Tsushima و The Last of Us Part 2 به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دست ساخت و توسعه قرار دارند.

منبع متن: gamefa