لیست تخفیفات جدید فروش فلش (Flash sale) فروشگاه پلی‌استیشن برای کابران آمریکای شمالی اعلام شده است که تا روز دوشنبه این هفته، ۷۰ درصد تخفیف برای شما به همراه خواهد داشت. این حراجی جدید یکی از جذاب‌ترین حراجی‌های فروشگاه پلی‌استیشن است که یکی از هیجان انگیزترین تخفیفات آن هم عنوان Final Fantasy XV است در دو نسخه متفاوت با قیمتی باور نکردنی در اختیار کاربران قرار گرفته شده است.

شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی برخی از جذاب‌ترین و هیجان انگیزترین بازی‌های ویدئویی را در غالب یک فروش فلش جدید، در اختیار کاربران قرار داده است. این تخفیف‌های هیجان انگیز به مدت محدودی یعنی دوشنبه این هفته برای کاربران آمریکای شمالی قابل تهیه خواهند بود. این حراجی بزرگ تا ۷۰ درصد تخفیف برای بازی‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۳ به همراه خواهد داشت که فرصت بسیار مناسبی برای شما است تا بتوانید بازی مورد علاقه خود را با تخفیف بسیار خوبی تجربه کنید.

سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ را بدین جا با انتشار عناوین زیادی سپری کرده‌ایم، و دارندگان کنسول‌های پلی‌استیشن توانسته‌اند بازی‌های جذاب و هیجان انگیز زیادی را تجربه کنند. از بازی‌های ترد پارتی مانند Dragon Ball FighterZ, Monster Hunger: World, و همینطور Sprint Vector گرفته تا بازی‌های فرست پارتی نظیر Shadow of the Colossus و یا Secret of Mana که این ماه عرضه شدند، کاربران پلی‌استیشن توانسته‌اند تا بدین جا سال بسیار خوبی داشته باشند. در حالی که شما می‌توانید از عناوین گفته شده لذت کافی را ببرید، اما کسانی‌ هم هستند که هنوز تجربه این بازی‌ها را زود می‌دانند و دوست دارند وقت خود را با بازی‌های منتشر شده در سال‌های قبل سپری کنند. با این فروش فلش جدید، شما فرصت بسیار خوبی دارید تا برخی از عناوین قدیمی که هنوز تجربه نکرده‌اید را بازی کنید و از آن‌ها لذت ببرید.

در زیر می‌توانید چند نمونه از جذاب‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن ۴ در این حراجی جدید را مشاهده کنید.

Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online ($19.99)

Dead Rising ($6.99)

Dead Rising: Off the Record – ($۶٫۹۹)

Dead Rising 2 – ($۶٫۹۹)

Final Fantasy XV: Digital Premium Edition – ($۲۹٫۹۹)

Mass Effect: Andromeda Recruit Edition – ($۱۳٫۱۹)

Metal Slug Anthology – ($۷٫۴۹)

Overwatch – Game of the Year Bundle – ($۲۹٫۹۹)

Rocket League – Game of the Year Edition – ($۱۴٫۹۹)

Titanfall 2 – Ultimate Edition – ($۹٫۹۹)

Uncharted 4: A Thief’s End – ($۱۹٫۹۹)

در این جا نیز می‌توانید برخی از بهترین بازی‌های پلی‌استیشن ۳ را که در این حراجی برایتان آماده شده است را مشاهده کنید:

Assassin’s Creed IV: Black Flag Gold Edition – ($۱۳٫۱۹)

Dead Space Ultimate Edition – ($۶٫۲۴)

Dead Space 2 Ultimate Edition – ($۷٫۴۹)

Dead Space 3 Ultimate Edition – ($۷٫۴۹)

Grand Theft Auto IV – ($۶٫۹۹)

Mass Effect Trilogy – ($۹٫۸۹)

Red Dead Redemption – ($۹٫۸۹)

Resident Evil Chronicles: HD Collection – ($۵٫۳۹)

برای مشاهده لیست کامل این حراجی و اطلاع از کلیه بازی‌های تخفیف خورده در این فروش فلش، می‌توانید به این آدرس مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa