بررسی فنی بازی Shadow of Colossus

"ترجمه شده از Digital Foundry"

برای این اشتیاق و علاقه به ساخته‌ی Team Ico یعنی Shadow of the Colossus در جامعه پلی‌استیشن دلیلی وجود دارد. بازی در PS2 از نظر فنی فراتر از هر عنوانی پیش رفت و از نظر سبک خاص و فضای بازی هم چیزی را ارائه داد که تاکنون در هیچ بازی دیده نشده بود. در نتیجه Shadow of Colossus یک بازی نادر بود و در حقیقت تجربه‌ای بود که عشق به مدیوم گیمینگ را دوچندان می‌کرد.

زنده کردن چنین اثر کلاسیکی به دوره مدرن با کنسول امروزی و سخت‌افزار آن کاری خطرناک بود؛ به خصوص وقتی می‌فهمیم که سازنده اصلی در کار دخیل نبوده است. چیزی که نیاز داشت تیمی با اشتیاق و علاقه‌ای هم‌اندازه طرفداران به بازی بود. به همین دلیل هم سونی وظیفه خطیر را به دست استادان بازسازی‌ سپرد: Bluepoint Games.

چه می‌خواهد سه‌گانه Uncharted، Gravity Rush، Metal Gear Solid 2 باشد و چه بازسازی نسخه PS3 همین عنوان یعنی Shadow of Colossus، استودیو Bluepoint بازسازی‌های عالی را از این کلاسیک‌های دوست‌داشتنی ارائه کرده است. اما با عرضه Shadow of Colossus برای PS4 ما به دنبال چیزی جدید و حتی جاه‌طلبانه‌تر هستیم.

در بازسازی تصویری بازی برای PS4، استودیو Bluepoint مجبور شد که سطح خودش را بالاتر ببرد. بیشتر پروژه‌های قبلی آن‌ها انتقال بازی فعلی به پلتفرم جدید بود و ممکن بود که بعضی تصاویر هنری هم در بازی گنجانده شده باشد اما در مورد Shadow of Colossus آن‌ها برای اولین بار همه‌ چیز را از پایه ساختند. به لطف تیم هنری جدید، Bluepoint ابزارهای هنری را با موتور قدرت‌مندشان ترکیب می‌کند تا احتمالا یکی از زیباترین بازی‌های نسل را بسازند.

بازسازی تجربه‌ی بازی با احتیاط زیادی انجام شده است: صحنه‌ها و جلوه‌های بصری در بازی اصلی بسیار مهم بود و این مورد در بازسازی هم حفظ شد و حتی گسترش یافت. دنیای بازی بزرگ‌تر از همیشه است و سخت‌افزار قوی‌تر اجازه دیده شدن جزئیات مناطق دور را می‌دهد. دنیای بازی به شدت با جزئیات دیده می‌شود حتی اگر از آن طرف نقشه نگاه کنید که فوق‌العاده است.

| برای مشاهده تصاویر در اندازه اصلی بر روی آن‌ها کلیک کنید |

همه‌چیز از دره‌های پر جزئیات تا سنگ‌کاری‌های معبد مرکزی کاملا دوباره ساخته شده است. این یکی از ریسکی‌ترین بخش‌های پروژه است اما چون بازسازی محیط چنین عنوان کلاسیکی روی تجربه آن تاثیر زیادی می‌گذارد، تیم به سختی روی آن کار کرده است.

با این حال وقتی که می‌نشینید و شروع به بازی می‌کنید همه چیز طبیعی به نظر می‌رسد. مانند انقلابی طبیعی از چیزی که تیم اوئدا برای بازی تصور می‌کرد. به‌علاوه، استفاده از موتور نورپردازی جدید فضای بازی را هم بهبود داده و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را نشان می‌دهد. تغییرات و بهبودهایی در مورد نورپردازی انجام شده اما باز هم به طراحی اولیه پایبند است. اما ویژگی‌های جدید دیگری که تا به اینجا کشف شده است: دنیای بازی اکنون دارای سایه‌کاری‌های عالی است که به محیط بازی عمق اضافه کرده است. به‌علاوه یک نورپردازی غنی به ماجراجویی در بازی اضافه شده است. از اشعه‌های سوراخ‌کننده معبدهای خاک‌گرفته بگیرید تا نورهای باریکی که از منافذ کف زمین بیرون زده‌اند. اضافه شدن این نورپردازی خیره‌کننده حس یک افزونه‌ی طبیعی را می‌دهد که سازنده‌های اصلی هم از اول آن‌ را تصور می‌کردند.





غیر از تغییرات نورپردازی، به محیط بازی زندگی جدیدی دمیده شده است که به لطف سیستم درختی جدید است که به مناظر پوشیده از چمن‌های ضخیم و جنگل‌هایی که برگ‌ها با وزش باد در حرکت هستند، اجازه رخ‌نمایی داده است. زمانی که بازیکن در میان این شاخ و برگ‌ها حرکت می‌کند، شاخه‌ها و چمن‌ها به سمت او در حرکت هستند. آب هم به صورت مشابه عمل می‌کند. در PS2، بدون کمک سایه‌ساز‌های برنامه‌نویسی شده، تیم مجبور بود که با شیوه‌هایی اجزای آب را خلق کند. بعضی اوقات محیط و شخصیت بازی زیر آب نامشخص می‌شد. از موج‌های زنجیره‌ای استفاده شده تا به انیمیشن‌های آب عمق و روان‌ بودن بیشتر بدهد. در PS4 یک سایه‌زن‌ِ محیط‌ِ آب‌‌‌‌ِ خوب استفاده شده که در ترکیب با انعکاس‌های ساده است.

آخرین تکه از پازل محیط بازی مربوط به آسمان است؛ بازی اصلی حضور نورپردازی داینامیک را شبیه‌سازی کرد که برای سخت‌افزاری چون PS2 یک معجزه به حساب می‌آمد. اما شاهکار اصلی آن مربوط به حضور نورهای روشنی بود که در حال سوراخ کردن ابرها بودند. این ویژگی زیبا به بازی ظاهری منحصر به فرد عطا کرده بود که در بازی‌های ساخته شده توسط اودا طبیعی است.





در مورد این بازسازی، Bluepoint تصمیم قاطعانه گرفت تا این ویژگی طراحی را با لایه‌های ابری جدید و واقعی‌پذیرتر بسازد. نور سوراخ‌هایی را در آسمان به مانند بازی اصلی ایجاد می‌کند با این تفاوت که سایه‌های ابر اکنون در محیط پخش می‌شود و عمق و واقعی‌پذیری بیشتری را به بازی اضافه می‌کند. نور زیاد و خیره‌کننده‌ای که از آسمان می‌تابد در این بازسازی هم زیبا و حتی بهتر کار شده است. این بازسازی از HDR مدرن پشتیبانی می‌کند که اجازه تغییر وضعیت نقاط نور را می‌دهد، چیزی که در بازی اصلی وجود نداشت.

باید از کار تکسچر عالی که در سرتاسر بازی پیدا می‌شود هم سخن گفت. تمام کارهای هنری برای این پروژه نیاز به دوباره‌سازی داشته که عالی به نظر می‌رسند. اختلاف منظر با هندسه واقعی ترکیب شده و تکسچرهای جدید دنیایی پر از جزئیات را خلق کرده است. چیزی که در مورد کارهای هنری بازی عالی است این است که چقدر حس و شکل و شمایل بازی اصلی Team Ico را می‌دهد. درست است که رزولوشن اضافه شده به این معنی است که بازی بیشتر یادآور The Last Guardian است تا Shadow of Colossus، اما در دنیای آن حس درستی می‌دهد.

پیشرفت بزرگ دیگر در حرکات است. انیمیشن‌های بازی از اول ساخته شدند که اجازه حرکات طبیعی را می‌دهند آن هم در زمانی که به ما ظاهر و حس بازی اصلی را یادآوری می‌کنند. یکی از نوآوری‌های بزرگ Shadow of Colossus تکیه‌ی آن به محاسبات کینماتیکی معکوس است. این تکنینک به مدل‌ها این اجازه را می‌دهد تا با محیط اطراف واقعی‌تر تعامل داشته باشند. این مورد یک بعد تازه را به گشت و گذار و به جنگیدن با کلوسوس‌ها می‌دهد.





با بازسازی بازی برای PS4، Bluepoint انیمیشن‌ها را از نو ساخته است در حالی که از قدرت پردازشی PS4 برای بهبود محاسبات کینماتیک معکوس استفاده می‌کند. در نتیجه، پای شخصیت واقع‌پذیرتر به زمین برخورد می‌کند و جنگ با کلوسوس‌ها احساس طبیعی‌تری می‌دهند.

همه‌ی این‌ها با دستورات خط لوله‌ کامپیوتری قوی انجام می‌شود که البته تاری حرکتی مخصوص هر شی هم نقش به سزایی دارد. نسخه PS2 بازی به تلاش قابل تحسینش برای شبیه‌سازی این افکت بر سیستمی بود که حتی قادر به تاری حرکتی پیکسلی نبود. این موضوع با بازسازی Bluepoint از بازی برای PS3 بهبود یافت. اما روی PS4 دقت افکت بسیار افزایش یافته و همین‌طور سرعت شاتر در قسمت تنظیمات قابل تنظیم است که به کاربر اجازه می‌دهد این افکت در هر دو حالت بصری در PS4 Pro ظاهر شود.

موتور Bluepoint لحظات نفس‌گیر و صحنه‌های پرجزئیاتی را برای ما آورده است و همه‌چیز به صورت ۱۰۸۰p و ۳۰ فریم ثابت در یک پلی‌استیشن معمولی اجرا می‌شود که در Pro به ۱۴۴۰p۳۰ می‌رسد. اما بازهم هست. کابران PS4 Pro دسترسی به حالتی دارند که در آن می‌توانند بازی را در 60fps قفل کنند که در بیشتر تجربه بازی ثابت می‌ماند.

ما چنین عملکردی را در یک بازی جهان‌بازی چون Metal Gear Solid 5 هم دیده‌ایم اما هر چند وقت یک بار بازی با چنین مقیاسی پیدا می‌کنید که چنین فریم‌ریت روانی را اجرا کند؟ درست است که دنیای بازی بیشتر خالی است و این به حفظ عملکرد آن کمک می‌کند اما ما بسیار از تجربه‌ چنین بازی زیبایی به صورت 60fps بر روی یک کنسول ذوق‌زده شدیم.





ثابت ماندن فریم‌ریت در ترکیب با تاری حرکتی عالی، این بازی را تبدیل به روان‌ترین بازی کرده است که ما از زمان Doom 2016 بازی کرده‌ایم. با این که بیشتر بازی با 60fps اجرا شد اما ما افت فریم در بعضی نقاط معبد مشاهده کردیم. کاملا امکان این وجود دارد که در باقی نقاط هم افت فریم وجود داشته باشد اما بعد از به پایان بردن هفت کلوسی آغازین بازی، شاهد چنین چیزی در هیچ نقطه‌ای از بازی نبودیم.

از زمان رسیدن کد بازی به دستمان، تیم مشغول بحث بود اما اکنون احساس می‌کنیم عادلانه‌ است که بگوییم Shadow of Colossus یکی از بهترین بازسازی‌های تاریخ است. آیا بهترین است؟ گفتن آن سخت است اما این که کار Bluepoint را جزو بهترین‌ها بدانیم دلایل زیادی دارد: اولا این که بروزرسانی بصری بهبود عالی پیدا کرده است. این بازسازی از بازی است که اولین بار در ۲۰۰۶ عرضه شد، اما با این حال استدیو توانست یکی از زیباترین بازی‌های نسل را از نظر بصری عرضه کند. این موضوع که حالت 60fps را هم ارائه می‌دهد ارزش کار آن‌ها را دوچندان می‌کند.

دوم مربوط به کنترل است. داریم در مورد بازی صحبت می‌کنیم که همیشه دارای لَگ بوده و کنترل‌ها پاسخ‌گویی لازم را نداشته‌اند. در حالی که این موضوع از عشق و علاقه بسیاری به بازی نکاست اما بهبودهایی که در این نسخه شده کمک کرده که تجربه بازی بهتر شود. تجربه بازی در این نسخه بهتر شده اما اگر شما باز هم علاقه به کنترل‌های بازی اصلی دارید، تیم سازنده گزینه‌ای برای بازی با کنترل‌های کلاسیک گذاشته است تا بیش از پیش حس نزدیکی به بازی اصلی پیدا کنید. داشتن هر دو گزینه در یک بازسازی کمک می‌کند که قاطعانه آن را یکی از بهترین‌ها بدانیم.





سوم مربوط به ویژگی‌های اضافه است. یک بخش Photo Mode به بازی اضافه شده که به همراه فیلترهای آن مزایای عالی برای تجربه دوباره بازی است. در نهایت بازی به درک لازم از مواد مورد نیازش رسیده است. زمانی که یک بازی را بازسازی می‌کنید، آوردن فضای اصیل آن و حسی که بازی کردنش می‌دهد کار بسیار سختی است. با این حال Bluepoint از همان اوایل بازی نشان می‌دهد که با طراحی‌هایش به این امر توجه ویژه‌ای کرده است. آن‌ها تیمی هستند که واقعا Shadow of Colossus را درک و ستایش می‌کنند و از مهارت تکنیکی لازم برای انتقال صحنه‌های بصری و هنری بازی برخوردار هستند و در عین حال همه چیز را طوری قرار داده‌اند که تجربه‌اش را بسیار خاص می‌کند.

و به این دلیل است که کار Bluepoint شایان تحسین است. آن‌‌ها با جاه‌طلبی خود کار اصلی Team Ico را به سطحی بالاتر و به نسل‌های بالاتر انتقال دادند و بازی سطح بالایی از نظر تکنیکی ارائه دادند که دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.

نظر شما در مورد بازسازی Shadow of the Colossus چیست؟ آیا شما موفق به تجربه بازی شده‌اید؟

مترجم: صدرا شریعتی





منبع متن: pardisgame