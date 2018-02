با اپراتورهای فصل بعدی Rainbow Six Siege آشنا شوید

وقت آن رسیده تا کمی بیشتر با دو اپراتور جدیدی که قرار است در فصل جدید بازی Rainbow Six Siege به آن اضافه شوند، اشنا شوید! فصل بعدی بازی Rainbow Six Siege که Operation Chimera نام دارد، رویکرد متفاوتی نسبت به فصل‌های گذشته این عنوان دارد. در این فصل، دیگر شاهد اضافه شدن یک نقشه […]

فصل بعدی بازی Rainbow Six Siege که Operation Chimera نام دارد، رویکرد متفاوتی نسبت به فصل‌های گذشته این عنوان دارد. در این فصل، دیگر شاهد اضافه شدن یک نقشه جدید و دو اپراتور جدید که یکی هجومی و دیگری تدافعی باشد نیستیم و سازندگان سعی داشته‎‎‌اند تا کار متفاوتی را انجام دهند. در Operation Chimera دیگر نقشه جدیدی به بازی اضافه نمی‌شود بلکه شاهد یک رویداد تازه برای بازی خواهیم بود که چهار هفته در جریان است و نام آن Outbreak خواهد بود. این رویداد داستان منحصر به فردی دارد. در این رویداد بیگانگان به یک شهر حمله می‌کنند و آن شهر به طور کامل قرنطینه می‌شوند و این وظیفه تیم رینبو است تا شهر را پاکسازی کند. این رویداد چهارهفته‌ای را باید در قالب تیم‌های سه نفره تجربه کرد. دیگر تفاوتی که فصل جدید Rainbow Six Siege یعنی Operation Chimera با فصول قبلی دارد، در اپراتورهای آن است. درست است که بار دیگر شاهد اضافه شدن دو اپراتور جدید هستیم، ولی این بار دیگر یکی هجومی و یکی تدافعی نیست و هر دوی اپراتورهای این فصل، هجومی خواهند بود! نام این دو اپراتور Lion (از کشور فرانسه) و Finka (از کشور بلاروس ولی مرتبط با تیم ضد تروریستی روسیه) است که در ادامه قصد داریم تا جزئیاتی که از این دو اپراتور منتشر شده را به ترتیب بررسی کنیم.

اول به سراغ اپراتور مونث این فصل یعنی فینکا ملنیکووا (Finka Melnikova) می‌رویم.

او با نام اصلی لرا ملنیکووا (Lera Melnokiva) سه سال پس از فاجعه چرنوبیل در منطقه Gomel در کشور بلاروس متولد شده، در شرایطی که اکثر نوزادان در آن منطقه به دلیل بیماری‌های مختلف و شرایط بهداشتی نامساعد جان خود را از دست می‌داده‌اند. خود او نیز در نه سالگی مبتلا به یک بیماری شد که باعث تحلیل رفتن تدریجی ماهیچه‌ها می‌شد. این مشکلات به خوبی باعث شد تا او نسبت به ترس‌های درونی خویش آگاهی پیدا کند، سپس پدر و مادر او نیز فینکا و خواهر و برادرانش را به انجام کارهای فیزیکی تشویق می‌کردند و این سرآغاز رفتن به مسیری بود که از لحاظ فیزیکی او به قدری آماده و ورزیده شود که نسبت به هر شرایطی مقاوم باشد. به این ترتیب تمامی فرزندان آن خانواده با ورزش خو گرفتند ولی همیشه این فینکا بود که در مواردی که نیاز به انعطاف پذیری و سرعت عمل بالا داشت، از بقیه بهتر عمل می‌کرد. او سپس به دانشگاه رفت و در رشته میکروبیولوژی و مصونیت نسبت به میکروب توانست مدرک دکتری را اخذ کند.

او سپس به ارتش روسیه ملحق شد و پس از کشف توانایی‌های بالای فینکا، مسئولان او را به بخش گروه ضد تروریستی ارتش روسیه یعنی Spetsnaz منتقل کردند. آن جا بود که او با یکی دیگر از اپراتورهای بازی یعنی کپکان (Kapkan) آشنایی پیدا کرد. این دو نفر با یک دیگر تمرین مبارزه می‌کردند ولی روزی بر اثر یک بی دقتی و اشتباه از سوی کپکان، چاقوی او به صورت فینکا برخورد می‌کند و روی صورت او خط بزرگی می‌افتد. البته این مسئله بی‌پاسخ نماند و فینکا هم با مشت و لگد از کپکان پذیرایی کرد! آن شب به سختی و بدون صحبت بین طرفین تمام شد اما در نهایت، یک احترام متقابل بین این دو نفر پیش آمد. آنجا بود که به او، لقب فینکا به معنی چاقو را دادند. سپس او به بخش متخصصین سلاح‎‌های کشتار جمعی منتقل شد و توانایی‌های او به قدری چشم‌گیر بود که نظر مسئولان تیم رینبو را خیلی زود به خود جلب کرد. آن‌ها او را به تیم رینبو برای تشکیل یک تیم متخصص سلاح‌های کشتار جمعی فرا خواندند و اولین انتخاب فینکا برای تاسیس این بخش، لیون، دیگر اپراتور این فصل بود.

حالا بهتر است با مشخصات او در میادین نبرد آشنا شویم. فینکا با خود نانوروبات‌های با قابلیت انفجار را حمل می‌کند و قبل از هر عملیات یکی از آن‌ها را به اپراتورهای دیگر متصل می‌کند. این نانوروبات‌ها که در ساخت آن‌ها از روی هم به کار رفته، پس از انفجار می‌توانند به اپراتورها نیروی بالایی ببخشند. در طی مدتی مشخص، اپراتورها جان اضافه خواهند گرفت، در صورت مجروحیت درمان می‌شوند و همچنین نشانه گیری آن‌ها هم دقیق‌تر می‌شود. او سه اسلحه سنگین و دو اسلحه سبک حمل خواهد کرد. تجهیزات جانبی که او می‌تواند با خود داشته باشد هم شامل Breach Charge و Stun Grenade می‌شود. همچنین قدرت زره او ۲ از ۳ و میزان سرعت او نیز ۲ از ۳ خواهد بود.

حالا بهتر است به سراغ اپراتور دوم این فصل یعنی لیون برویم.

او با نام اصلی اولیویر فلامنت (Olivier Flament) در خانواده‌ای سنتی به دنیا آمد. پدر و خواهر بزرگ‌تر او افرادی کاتولیک و به شدت مذهبی هستند ولی او عقاید کاملاً متفاوتی نسبت به خانواده خود داشت. او فردی متکبر ولی باهوش بود. تصور او بر این بود که طغیان‌گری راه بهتری برای استفاده از هوش و ذکاوت‌اش است. او تصور داشت تا انجام کارهای عجیب و به دور از انتظار شیوه جالبی برای سرگرم شدن است. پس از اینکه خانواده او در مورد رابطه نامشروع اولیویر با دختری به نام کلیر (Claire) خبردار شدند، او را از خانه بیرون انداختند. او سپس به مواد مخدر و الکل روی آورد و حتی به دلیل وخامت وضع به بیمارستان منتقل شد. او که ۱۸ ساله بود و بی خانمان، تصمیم گرفت به ارتش بپیوندد تا برای ادامه زندگی یک هدف داشته باشد. او در ارتش شروع به فعالیت کرد و در گذر زمان توانست برای خود افتخاراتی دست و پا کند و عادات بد گذشته را کنار بگذارد. همچنین او شروع به فرستادن پول برای کلیر و پسر تازه متولدشان کرد و اگر چه کلیر نمی‌خواست که دیگر او را ببیند، ولی بالاخره یکی از دوستان لیون او را قانع کرد که او از رفتارهای گذشته پشیمان است و آماده یک شروع دوباره است.

پشیمانی او از اعمالی که انجام داده بود و باعث شده بود به اطرافیانش سختی وارد شود، باعث شد تا او کار کند. هر روز با شدت بیشتری نسبت به دیروز تلاش می‌کرد تا گذشته را رها کند. او سرانجام بار دیگر به کلیسا رفت و قسم خورد که تمامی اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده را جبران کند. او با تلاش و کوشش بسیار توانست به گروه ضد تروریستی فرانسه یعنی GIGN بپیوندد و در آنجا تبدیل به متخصص سلاح‌های بیوهازاردی می‌شود. طی یک حمله بیوهازاردی در سودان، صدای او بسیار رعب آور جلوه می‌کند و باعث فرار دشمنان می‌شود و به همین خاطر است که محلیان آن منطقه او را لیون یعنی شیر خطاب کردند و این لقب دیگر روی او باقی ماند. در سال ۲۰۱۵ ارتش از او می‌خواهد که برای مقابله با ویروس ابولا به غرب آفریقا برود و در آنجا او با اپراتور دیگر بازی یعنی Doc آشنا می‌شود. البته، این دو با هم اختلاف نظرات زیادی پیدا می‌کنند و Doc مدام لیون را به خاطر مرگ انسان‌های بی گناه سرزنش می‌کند. این درگیری‌ها تا به امروز هم در تیم رینبو میان آن‌ها باقی مانده است. فینکا پس از مطالعه دقیق سوابق او، لیون را به تیم رینبو معرفی می‌کند و سران تیم رینبو هم پیشنهاد فینکا را قبول می‌کنند و لیون به عنوان یک متخصص ضد سلاح‌های کشتار جمعی استخدام می‌شود.

متاسفانه، لیون در تیم رینبو و در تیم ضد تروریستی فرانسه با برخی مشکل دارد. Doc فکر می‌کند لیون آن دلسوزی لازم برای شرکت در کارهای پزشکی و کمک‌رسانی را ندارد و از طرف مقابل، لیون هم فکر می‌کند که این انسان دوستی در Doc یک نقطه ضعف است. توئیچ (Twitch) دوست ندارد در این دعوا مداخله کند و خود را کنار می‌کشد. صمیمی ترین دوست او در تیم رینبو Montagne است. وقتی تچر (Thatcher) با مشت به صورت لیون به خاطر گفتن یک چیز اشتباه در تمرین می‌کوبد، او تقریباً گروه ضد تروریستی فرانسه را وارد یک جنگ با گروه ضد تروریستی انگلیس می‌کند. اولیویر اکثر اوقات در کلیسا مشغول به انجام کارهای داوطلبی است و اگر این کار را هم نکند، به آپارتمان خود می‌رود تا از دردسر دور بماند و به موسیقی‌های خشن دوران جوانی‌اش گوش می‌دهد.

قابلیت مخصوص او EE-One-D نام دارد که در اصل برای شناسایی نقاط حساس و مربوط به خطرات بیوشیمیایی است. این قابلیت او را قادر می‌سازد تا رفت و آمدها را هم به داخل آن مناطق رصد کند. او دارای سه اسلحه سنگین و دو اسلحه سبک است. تجهیزات جانبی او هم شامل Claymore و Stun Grenade می‌شود. به مانند فینکا، قدرت زره لیون ۲ از ۳ و میزان سرعت او نیز ۲ از ۳ خواهد بود.

فصل بعدی بازی Rainbow Six Siege با نام Operation Chimera قرار است تا در تاریخ ۶ مارس (برابر با ۱۵ اسفند ماه) در دسترس کاربران قرار بگیرد. همچنین در خلال برگزاری مسابقه فینال Pro League بازی Rainbow Six Siege، شاهد رونمایی کامل از فینکا و لیون به همراه تریلر خواهیم بود. بازی Rainbow Six Siege برای پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa