احتمالا در The Last Of Us Part 2 شاهد حضور حیوانات همراه خواهیم بود

هنوز مشخص نیست که عنوان The Last Of Us Part 2 امسال عرضه خواهد شد یا سال آینده اما به نظر می رسد هنوز تا آماده شدن این عنوان زمان زیادی باقی مانده است. حال به تازگی آقای نیل دراکمن، کارگردان این عنوان، تصویری از یک سگ در لباس مخصوص Motion Capture را در صفحه توییتر خود منتشر کرده است که احتمالا یکی از شخصیت‌های بازی خواهد بود.

در سال‌ پیش رو شاهد عرضه عناوین بسیاری خواهیم بود اما بدون شک عنوان The Last Of Us Part 2 را می توان مورد انتظارترین آن‌ها دانست؛ عنوانی که استودیوی محبوب و نام آشنای ناتی داگ سخت مشغول توسعه آن بوده و اگرچه هنوز تاریخ انتشار ان مشخص نیست و شایعاتی نیز در رابطه با عرضه آن در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، اما اخبار جدید از این موضوع حکایت دارند که احتمالا The Last Of Us Part 2 به همراه عنوان Ghosts of Tsushima در سال ۲۰۱۸ عرضه خواهند شد.

حال به تازگی آقای نیل دراکمن، کارگردان عنوان The Last Of Us Part 2، تصویری جدید را در توییتر خود به اشتراک گذاشته است و در این تصویر سگی را در لباس مخصوص Motion capture مشاهده می کنیم که به نظر می رسد در بازی The Last Of Us Part 2 حضور خواهد داشت. این که وی در بازی دشمن شما بوده و یا به عنوان یک همراه در کنار شما خواهد بود مشخص نیست. البته امروزه حضور حیوانات در بازی‌های ویدیویی به امری عادی مبدل شده است و پیش از این در عناوینی به مانند Fallout 4 و Metal Gear Solid V: The Phantom Pain نیز شاهد حضور حیوانات همراه بوده ایم که به نظر می رسد این سگ در بازی The Last Of Us Part 2 نیز احتمالا نقشی به مانند حیوانات همراه را خواهد داشت. شما می توانید تصویر مورد نظر را در قسمت پایین مشاهده کنید:

عنوان The Last Of Us Part 2 هم اکنون برای کنسول‌های پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ۴ پرو در دست توسعه می باشد. هنوز تاریخ انتشار دقیق عنوان The Last Of Us Part 2 مشخص نیست اما به گفته آقای دراکمن، این عنوان در E3 2018 حضور خواهد داشت و احتمالا علاوه بر انتشار اطلاعات و جزییات بیشتر، تاریخ انتشار دقیق آن نیز مشخص خواهد شد.

