چرا سال ۲۰۱۸ می‌تواند یک نقطه طلایی برای سبک بازی‌های شبیه‌ساز باشد؟

«ترجمه شده از وبسایت Wccftech»

اگر نگاهی به لیست بازی‌های شبیه‌ساز سال ۲۰۱۷ انداخته باشید متوجه خواهید شد که این سال چندان به مانند سال ۲۰۱۶ غنی از این سبک بازی‌ها نبوده است. با این حال Footbal Manager هم‌چنان قوی عمل کرد و یکی از بهترین نسخه‌های خود را در سال پیش عرضه کرد. عناوین دیگر و متنوع دیگری هم سال گذشته عرضه شدند. با این حال لیست بازی‌های شبیه‌ساز سال گذشته بیشتر از جهت تعداد خوب بود تا کیفیت. بازی‌های کمی از لحاظ کیفی در سطح مطلوبی بودند.

لیست سال ۲۰۱۸ به نظر می‌رسد چنان قوی باشد که در مسیر عکس این رویه حرکت کند. امسال به نظر می‌رسد که عناوین متنوع استراتژی به همراه تعداد زیادی عناوین خوب دیگر را شاهد باشیم. بگذارید برویم سر اصل مطلب و نگاهی به بهترین بازی‌های شبیه‌ساز سال ۲۰۱۸ داشته باشیم.

Railway Empire

پلتفرم: PC، PS4، Xbox One

Railway Empire که چندی پیش منتشر شد، مفرح بودن Railroad Tycoon را با ویژگی‌هایی از عناوین مدیریتی دیگر ترکیب می‌کند. Gaming Minds Studios که قبلا با نام Ascaron فعالیت می‌کردند تیمی است که سازنده بازی‌هایی چون Sacred و Port Royale است که حالا قصد استفاده از خالی بودن بازی‌های این تیپی است.

بازی شامل ۴۰ قطار مختلف است. Railway Empire به شما اجازه ساخت انواع ساختمان‌ها و جاده‌ها را می‌دهد. پل‌ها یا تونل‌هایی که از تپه‌ها می‌گذرد از ویژگی‌های دیگر بازی است. ایستگاه‌های قطار بسازید و نظم را در آن‌ها حفظ کنید تا قطارهایتان سر موقع حرکت کنند. به علاوه، با سرمایه‌گذاری و آپگرید کردن صنایع می‌توانید سود برای خودتان ایجاد کنید تا حین سفر از یک شهر به شهر دیگر درآمدی به دست بیاورید و در میان راه هم روی تکنولوژی‌های مختلف تحقیقات انجام دهید. اگر رقابت تشدید شد هم می‌توانید نقشه‌ی خرابکاری یا جاسوسی صنعت‌های دیگران را بکشید.





Tropico 6

پلتفرم‌: PC، Playstation 4، Xbox One

Tropico یک سری ریشه‌دار است که به شما این فرصت را می‌دهد تا در نقش چاویسمو یا کاستروی بعدی باشید. در زمانی که مردم به دنبال یک رهبر ایده‌آل برای هدایتشان به سوی آینده هستند، تصمیمات شما آینده کشورتان را رقم می‌زند. در Tropico 6 چهار منطقه وجود دارد و این برای اولین بار است که در این سری شما می‌توانید کنترل بیشتر از یک جزیره را در اختیار بگیرید.

همان‌طور که چهار مجمع‌الجزایر موجود در بازی را گسترده و پیشرفته‌تر می‌کنید، روش‌های جدید حمل و نقل و زیرساخت‌ها را برای اولین بار در سری می‌توانید استفاده کنید. علاوه بر این می‌توانید مردم خود را به خارج بفرستید و با دزدیدن نقاط دیدنی و معروف جهان مثل مجسمه آزادی یا برج ایفل شهرت کشور خود را به گوش برسانید. عمارت خود را شخصی‌سازی کنید و صحنه سخنرانی خود را مرتب کنید تا برای سخنرانی‌های انتخاباتی‌تان مناسب شود.

Anno 1800

پلتفرم: PC

در حالی که در نسخه‌های اخیر که Anno 2070 و Anno 2205 باشد جهان بازی در آینده بود، Blue byte با Anno جدید می‌خواهند ما را به گذشته ببرند. این بازی‌ِ شبیه‌ساز ساخت شهر با بازگشت به ریشه‌های خود قرار است ما را به مناسب‌ترین دوره زمانی ببرد که همان انقلاب صنعتی است. ما هنوز در مورد بازی چیز زیادی نمی‌دانیم چرا که همین چند ماه پیش معرفی شده بود.

چیزی که از ستینگ و تصاویر بازی می‌فهمیم این است که می‌توان انتظار کشتی‌ها، صنایع در حال پیشرفت و آلودگی که به همراه این صنایع می‌آید را داشت. بازی قرار است که شامل راه‌های مختلفی به سمت پیروزی باشد، از طریق دیپلماسی، داد و ستد یا جنگ. به علاوه شما می‌توانید به اکتشاف بپردازید و مناطق جدیدی را اسکان کنید و مسیرهای داد و ستدی را بین مناطق خودتان و دیگر بازیکنان یا هوش مصنوعی درست کنید.

Jurassic World Evolution

پلتفرم: PC، Playstation 4، Xbox One

هر طرفدار Jurassic Park عاشق ستینگ این بازی خواهد شد. یک پارک پر از دایناسور. حیوانات ترسناک و با عظمت که مدت‌ها از انقراضشان می‌گذرد اما با استفاده از علم به زندگی بازگردانده شده‌اند. این دایناسورهایی که در دنیای مدرن هستند اما برای تفریح مردم به وجود آمده‌اند همیشه خطری برای آن‌هایی است که به تماشای آن‌ها علاقه دارند. Jurassic World Evolution شما را در فرماندهی این پارک معروف می‌گذارد.

در این پست شما برای ساخت انواع جدید دایناسور مهندسی پزشکی خودتان را انجام می‌دهید. در این جهت شما ساختمان‌های علمی جدید می‌سازید تا به شما برای تحقیقات جدید کمک کند. زمانی که مهندسی پزشکی تکمیل شد این دایناسورها در ساختمان‌های نگه‌داری قرار می‌گیرند تا این که شما ویژگی جذب‌کننده دیگر خودتان را در پارک بسازید. البته همیشه این خطر وجود دارد تا یکی از جانورهایتان فرار کند. در این زمان آیا شما قادر به گرفتن این دایناسور هستید یا تراژدی Jurassic World یک بار دیگر رخ می‌دهد؟

Ace Combat 7: Skies Unknown

پلتفرم: PC، Playstation 4، Xbox One

سری Ace Combat اولین بار با اسم Air Combat تقریبا ۲۶ سال پیش به صورت یک بازی آرکید عرضه شد. اولین باری که بازی را دیدم ۲۱ سال پیش در عرضه نسخه پلی‌استیشن بازی بود. این سری هم‌چنان شامل نبردهای از نزدیک با بازی‌های مختلفی است که در دنیای واقعی وجود دارند. Ace Combat 7: Skies Unknown به دنیای موازی دنیای ما برمی‌گردد که در آن جنگ‌ها در حال رخ دادن است.

برای اولین بار است که بازی از موتور Unreal Engine 4 استفاده می‌کند. ابرها و افکت‌های مربوط به آن‌ها برای اولین بار در بازی حضور خواهد داشت. برای مثال پوشش ابری اِلمانی برای مخفی‌کاری در هوا است. با این حال، این مورد دید را کم می‌کند و اگر برای مدت زیادی در ابرها بمانید، یخ روی بال‌ها درست می‌شود و عدم کنترل‌ِ درست را ایجاد می‌کند. به علاوه بازیکنان کنترل کامل مانورهای هوایی را به جای سیستم نبرد از نزدیک Assault Horizon را در اختیار خواهند داشت. قابل ذکر است که Ace Combat 7 از قابلیت واقعیت مجازی مخصوص Playstation 4 پشتیبانی می‌کند. البته تنها مختص مراحل خاص ساخته شده برای PSVR است. به این ترتیب این مراحل خارج از حالت واقعیت مجازی قابل بازی نیستند اما به مانند باقی مراحل از 60 FPS پشتیبانی می‌کنند.

Frostpunk

پلتفرم: PC

ما شاهد شهرسازهای مختلف به همراه سناریوهای مختلف بوده‌ایم. از روم باستان تا آینده. شاید حتی از اروپای قرون وسطی تا مهاجران دنیای جدید. در هر ستینگ شما با تعدادی از چالش‌های مشابهی مثل مدیریت منابع، محدودیت فضا و میزان شادی مردم روبرو هستید. اما قضیه در Frostpunk متفاوت است. شما رهبر یک جامعه باقی‌مانده از یک ستینگ آخر‌الزمانی مشابه Snowpiercer هستید با این تفاوت که به جای یک قطار دارای یک منطقه مرکزی می‌باشید.

Frostpunk بیشتر از راه‌های معمول بازی‌های شهرسازی شما را به چالش می‌کشد. آیا شما به اخلاق خود پایبند می‌مانید یا قوانین به کارگیری از کودکان را وضع می‌کنید؟ آیا اجازه آزمایشات روی افراد مریض و ناتوان را می‌دهید؟ شما می‌توانید قوانین بسیاری را در کتاب قانون بازی وضع کنید. 11 Bit Studios که سازنده بازی This War of Mine هستند در به چالش کشیدن بازیکن با تصمیمات سخت معروف است. با دانستن این موضوع شما می‌توانید از Frostpunk انتظار داشته باشید تا شما را در روش‌هایی که نمی‌توانید تصور کنید به چالش بکشد.





موارد دیگر

این ژانر به نظر می‌رسد که سال خوبی را در ۲۰۱۸ سپری خواهد کرد. این مورد را بدون هیچ شکی می‌گویم. نه تنها به خاطر بازی‌هایی که در بالا لیست شده‌اند بلکه به خاطر تعداد قابل توجهی از بازی‌هایی که از آن‌ها نام برده نشد. همان‌طور که می‌بینید لیست زیر کمی زیاد به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت این ژانر که معمولا شامل بازی‌های زیادی نیست.

چرا؟ چون که به علاوه‌ی Jurassic World Evolution ما دو شبیه ساز پارک دایناسوری دیگر هم داریم. یک دنباله‌ی معنوی از Theme Hospital در راه است. Rise of Industry به نظر می‌رسد که قرار است مدیریت حمل و نقل را با مدیریت تجاری ترکیب کند و My Time at Portia هم در مقیاسی بزرگ عرضه خواهد شد. به علاوه در حال حاظر عناوین اِرلی اکسس موجود هستند که به زودی به صورت کامل عرضه می‌شود. مثل Guild 3، Oxygen Not Included و Airport CEO.

• The Guild 3

• Surviving Mars

• Prehistoric Kingdom

• Project Hospital

• Rise of Industry

• Industries of Titan

• Airport CEO

• Jalopy

• Parkasaurus

• Oxygen Not Included

• Tracks – The Train Set Game

• My Time at Portia

• Pure Farming 2018

• Police Simulator 2018

با یقین می‌توانم بگویم که هیچ‌وقت از لیست ژانر بازی‌های شبیه‌ساز این‌قدر هیجان‌زده نشده بودم. به مانند سال ۲۰۱۶ که عناوین با کیفیتی در ژانر استراتژی عرضه شد، ۲۰۱۸ می‌تواند سال بازی‌های شبیه‌ساز باشد. نکته حائز اهمیت این است که ژانری که معمولا مختص PC بود این بار با عناوین کنسولی زیادی همراه است.

منبع متن: pardisgame