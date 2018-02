هفته منتهی به هفدهم فوریه، هفته خوبی برای EA Sports و فوتبال دوستان بوده است چرا که آخرین نسخه این بازی یعنی FIFA 18 یک بار دیگر به رتبه نخست بازگشت و عناوین جدیدی مانند Kingdom Come: Deliverance و Bayonetta 2 که به تازگی منتشر شده بودند را کنار زد تا با اقتدار کامل صدر […]

هفته منتهی به هفدهم فوریه، هفته خوبی برای EA Sports و فوتبال دوستان بوده است چرا که آخرین نسخه این بازی یعنی FIFA 18 یک بار دیگر به رتبه نخست بازگشت و عناوین جدیدی مانند Kingdom Come: Deliverance و Bayonetta 2 که به تازگی منتشر شده بودند را کنار زد تا با اقتدار کامل صدر جدول را بار دیگر پس بگیرد.

طبق نتایج به دست آمده از داده‌های آماری، در هفته هفتم سال ۲۰۱۸، همانطور که اشاره شد عنوان FIFA 18 بار دیگر به رتبه نخست جدول فروش هفتگی بریتانیا بازگشت تا برای پنجمین بار، از زمان انتشارش تا به حال، طعم صدر نشینی را بچشد. لازم به ذکر است که این بازی یک هفته دیگر نیز در اوایل سال ۲۰۱۸ موفق به کسب رتبه نخست در این جدول شده بود و این هفته یک بار دیگر توانست صدر نشینی را تجربه کند تا مجموعا دو هفته در سال ۲۰۱۸ به این رتبه دست پیدا کرده باشد. البته این نکته را نیز باید اضافه کنم که فروش عالی این بازی روی کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ تا حد زیادی به صدر نشینی آن کمک کرد. در حقیقت این عنوان از زمان انشار خود تا به حال پر فروش‌ترین هفته خود را روی نینتندو سوییچ تجربه کرده است. داده‌های آماری در این هفته نشان دادند که عنوان FIFA 18 با فروش عالی که روی نینتندو سوییچ در این هفته داشت، مانع از صدر نشینی جدیدترین عنوان Deep Silver یعنی Kingdom Come: Deliverance شد و این بازی را در اولین هفته فروش خود، به رتبه دوم فرستاد.

عنوان همیشه در صحنه Grand Theft Auto 5 نیز این هفته با تخفیف‌های مناسبی که توسط خرده فروشان بریتانیا به دست آورد موفق شد دو پله نسبت به هفته قبل جهش داشته باشد و به رتبه سوم این جدول صعود کند. بازی جدید کپکام یعنی Monster Hunter: World نیز چهارمین هفته فروش خود را در رتبه چهارم سپری کرد تا روند موفقیت‌های خود را در نیمه بالای ده بازی پرفروش هفته دنبال کند. عنوان انحصاری Bayonetta 2 نیز که برای کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ منتشر شده، در اولین هفته فروش خود موفق به قرار گرفتن در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی بریتانیا شد. جایگاه این بازی که قبلا نیز به انتشار رسیده بود و این بار به دست کاربران سوییچ رسیده، بهترین رتبه این بازی در اولین هفته فروش آن است. Bayonetta 2 که برای اولین بار در هفته چهل و سوم سال ۲۰۱۴ برای کنسول Wii U منتشر شده بود، در اولین هفته فروش خود رتبه‌ای بهتر از هفتم در این جدول به دست نیاورده بود.

عنوان EA Sports UFC 3 نیز که در هفته‌های گذشته شانس بیشتری برای صدر نشینی داشت، این هفته با چهار پله سقوط به رتبه ششم رسیده است و رقابت نزدیکی با صدر نشین هفته گذشته یعنی Shadow of the Colossus داشته که در دومین هفته فروش خود به رتبه هفتم سقوط کرده است. عنوان پرفروش Call of Duty: WWII نیز همچنان به فروش خود ادامه می‌دهد و با وجود تمام بازی‌های جدیدی که پس از عرضه آن منتشر شده‌اند هنوز خود را در بین ده بازی پرفروش هفته نگه داشته است. این بازی در هفته منتهی به هفدهم فوریه در رتبه هشتم این جدول قرار گرفت. رتبه نهم نیز این هفته به یکی دیگر از بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ رسید. Mario Kart 8 Deluxe در این هفته توانست رتبه نهم را برای خودش به دست بیاورد. آخرین بازی نیز در بین ده بازی پرفروش این هفته عنوان Assassin’s Creed Origins است که یکی از با ثبات‌ترین بازی‌های این سری در جدول فروش هفتگی بریتانیا بوده است. بدین ترتیب بررسی ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا به پایان رسید و ما در ادامه نگاهی به سایر بازی‌های جدید این هفته و رتبه آن‌ها در نخستین هفته فروش، خواهیم داشت.

از جدیدترین بازی‌های این هفته می‌توان به Dynasty Warriors 9 اشاره کرد که با قرار گرفتن در رتبه سیزدهم یکی از بهترین جایگاه‌ها را در بین بازی‌های جدید این هفته به دست آورده است. عنوان اسکوئر انیکس Secret of Mana نیز یکی دیگر از بازی‌های جدید این هفته بود که توانست در رتبه بیست و چهارم قرار بگیرد. Monster Energy Supercross نیز با قرار گرفتن در رتبه بیست و پنجم، در تعقیب آن است تا بدین ترتیب بررسی بازی‌های جدید این هفته به پایان خود برسد.

اما به جز Shadow of the Colossus که از رتبه نخست در هفته گذشته به رتبه هفتم رسیده است، شاید بدترین سقوط‌ها را عناوینی نظیر THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD، FALLOUT 4، WWE 2K18 و DRAGON BALL FIGHTERZ تجربه کرده باشند که بدترین سقوط این هفته را هم بدون شک THE EVIL WITHIN 2 داشته که از رتبه دهم در هفته قبل، این هفته به جایگاه سی و یکم رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بازی‌های حاضر در این جدول به هیچ وجه حاشیه امن ندارند و موفقیت در یک هفته ضامن موفقیت آن‌ها در هفته‌های بعد نیست. اما از طرفی بهترین جهش‌ها هم در جدول فروش هفتگی بریتانیا را بازی‌های STAR WARS BATTLEFRONT II، NEED FOR SPEED PAYBACK و همینطور FIFA 18 داشته‌اند که البته قابل توجه‌ترین آن‌ها هم همین FIFA 18 است که از رتبه چهارم در هفته قبل، این هفته به رتبه نخست رسیده است.

در ادامه شما می‌توانید لیست ۱۰ بازی پرفروش هفته را در کنار پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم مشاهده کنید. لازم به ذکر است که اعلام کنم نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است، بنابراین نتایج به دست آمده با میزان فروش کلی این بازی‌ها متفاوت است.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

FIFA 18 Kingdom Come: Deliverance Grand Theft Auto V Monster Hunter: World Bayonetta 2 EA Sports UFC 3 Shadow of the Colossus Call of Duty: WWII Mario Kart 8 Deluxe Assassin’s Creed Origins

لیست کامل ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

