نقد ها و نمرات عنوان Age of Empires: Definitive Edition منتشر شد

کمتر از یک روز دیگر نسخه Definitive Edition از عنوان محبوب و خاطره انگیز Age of Empires برای رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد و هم زمان با عرضه این عنوان، نقدها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

اگر شما فلاپی دیسک‌ها و زمانی که هنوز محتویات الحاقی به این شکل مطرح نشده بوده اند را به یاد ندارید، شاید فرانچایز Age of Empires و نسخه اول آن نیز برای شما از اهمیت خاصی برخوردار نباشد. دقیقا بیست سال پیش اولین نسخه از بازی استراتژیک و محبوب Age of Empires منتشر شد که به جرات می توان گفت در آن برهه زمانی، غول بازی‌های استراتژیک به حساب می آمد. Age of Empires نه تنها یک بازی استراتژیک بلکه با افسانه و تمدن‌های تاریخی که در آن نهفته است، خود بخشی از تاریخ به حساب می آید. درست است که این عنوان را نمی توان شروعی بر بازی‌های استراتژیک بی درنگ دانست اما Age of Empires با الهام گرفتن از فرانچایز‌هایی به مانند Command & Conquer و Warcraft، موفق شد سبک جدیدی از بازی‌های استراتژیک را ارائه دهد. حال سازندگان تصمیم گرفته اند تا نسخه اول این عنوان را در قالب نسخه بهبود یافته یا Definitive Edition عرضه کنند. شاید این موضوع با وجود قدیمی بودن نسخه اول ریسک بسیار بزرگی به حساب بیاید اما به نظر می رسد سازندگان در این زمینه موفق عمل کرده اند. اگرچه شاید Age of Empires: Definitive Edition محتویاتی به مانند بازی‌های استراتژیک امروزی و نسخه‌های اخیر این فرانچایز نداشته باشد اما توانسته است روح تازه ای به آن ببخشد.

هم زمان با عرضه عنوان Age of Empires: Definitive Edition، نقدها و نمرات این عنوان نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت:

GameSpace ۹/۱۰

Age of Empires: Definitive Edition یک عنوان AAA می باشد که برای رایانه‌های شخصی عرضه شده است.

۸/۱۰ Destructoid

Age of Empires: Definitive Edition به گونه ای است که احساس می کنید همه چیز خیلی درست است تا جایی که بار دیگر مجبور شده تا تریلر نسخه اورجینال بازی را مشاهده کرده و ببینم که آیا اشتباه می کردم. خیر، نسخه ای که در سال ۱۹۷۷ منتشر شد به هیچ عنوان انقدر خوب به نظر نمی رسد، با این وجود نسخه Definitive Edition همچنان قدیمی بودن این عنوان را به خوبی نمایش داده و آن را پنهان نمی کند.

Press Start Australia ۸/۱۰

Age of Empires: Definitive Edition به این عنوان کاملا کلاسیک روح تازه ای بخشیده و به ما اجازه می دهد تا به صورت خوش بینانه ای برای یک کمپین طولانی در امتداد نقشه به هر طریق ممکنی آماده شده و امپراطوری را بسازیم که کمتر کسی می تواند آن را تصور کند.

۷٫۹/۱۰ PCGamesN

همچنان مشکلات نسخه‌های دهه ۹۰ میلادی Age of Empires در نسخه Definitive Edition نیز مشاهده می شوند. این موضوع قابل درک است زیرا Age of Empires: Definitive Edition یک عنوان ریمستر شده می باشد نه یک نسخه بازسازی شده ولی در هر صورت مشکلات ذکر شده باعث ایجاد اصطحکاک می شوند. به علاوه، گیم پلی بازی علیرغم این که بهبود یافته اما همچنان ثبات خود را حفظ کرده است. در واقع بسیاری از ایده‌های بازی نسبت به بیست سال گذشته تازه تر به نظر می رسند که در مجموع محتویات بهتری نسبت به نسخه‌های اولیه دارد. Age of Empires: Definitive Edition از نظر سمعی و بصری بسیار فوق العاده است و کاربران قدیمی این عنوان را راضی نگه می دارد.

GameStar ۷/۱۰

Age of Empires: Definitive Edition به تمام اهداف مهم خود دست یافته است. این عنوان نسخه اول را به طریق بهتر و زیباتری نسبت به خاطرات نوستالژیک ما زنده می کند، قدیمی بودن آن را بر طرف ساخته و باعث می شود درست به مانند قدیم از آن لذت ببریم. ورای همه این‌ها، من به سختی می توانم منتظر مانده و ببینم که سازندگان با نسخه Definitive Edtiion عنوان Age of Empires 2 چه می کنند.

Stevivor ۶/۱۰

Age of Empires: Definitive Edition اگرچه کامل نیست ولی همچنان سرگرم کننده است. با وجود بخش‌های داستانی(تک نفره) و چند نفره و برخورداری از نوستالژی، نمی بایست راجع به این عنوان قضاوت نادرستی کرد.

Everyeye.it ۶٫۵/۱۰

یک اقدام سوال برانگیز.

Multiplayer.it ۵٫۵/۱۰

عنوان Age of Empires: Definitive Edition در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۸(اول اسفند ۱۳۹۶) به صورت انحصاری برای پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس خواهد بود

