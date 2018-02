برندگان جوایز BAFTA اعلام شد

فیلم درام تحسین‌برانگیز Three Billboards Outside Ebbing, Missouri، برنده جایزه‌ی بزرگ مراسم BAFTA در سال جاری شد. این فیلم موفق به دریافت 5 جایزه از سوی این مراسم اهدای جوایز بریتانیایی شد و هم اکنون یکی از فیلم‌های شاخصی است که ممکن است بتواند در مراسم اسکار، موفق به دریافت جایزه‌های زیادی همچون بهترین فیلم سال شود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از گیم اسپات، فیلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri موفق به دریافت جایزه‌های بهترین فیلم سال، بهترین فیلم بریتانیایی، بهترین بازگر نقش زن، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین فیلنامه شد.

این فیلم همچنین در بخش بهترین کارگردانی نیز نامزد شد، اما این جایزه به فیلم جدید گیلرمو دل تورو یعنی The Shape of Water رسید. این فیلم همچنین موفق به دریافت جایزه‌ی بهترین موسیقی متن اصلی و بهترین طراحی صحنه نیز شد.

در جای دیگر، گری اولدمن به خاطر بازی در فیلم Darkest Hour موفق به دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مرد شد. همچنین الیسون جنی با ایفای نقش در فیلم I, Tony، موفق به دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر مکمل نقش زن شد. انیمیشن Coco نیز جایزه‌ی بهترین فیلم انیمیشنی را دریافت کرد و Blade Runner 2049 موفق به دریافت جایزه‌ی بهترین فیلمبرداری و جلوه‌های ویژه شد. همچنین دنیل کالوویا موفق به دریافت جایزه‌ی Rising Star شد که با رای مردم انتخاب می‌شود.

شما در زیر می‌توانید لیست کامل برندگان این جوایز را مشاهده کنید:

بهترین فیلم

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

بهترین فیلم بریتانیایی

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

بهترین بازیگر نقش زن

Frances McDormand--Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

بهترین بازیگر نقش مرد

Gary Oldman--Darkest Hour

بهترین بازیگر مکمل نقش زن

Allison Janney--I, Tonya

بهترین بازیگر مکمل نقش مرد

Sam Rockwell--Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

بهترین کارگردان

The Shape Of Water--Guillermo Del Toro

برنده‌ی جایزه‌ی Rising Star

Daniel Kaluuya

بهترین فیلم اول یک نویسنده، کارگردان یا تهیه‌کننده‌ی بریتانیایی

I Am Not A Witch

بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان

The Handmaiden

بهترین مستند

I Am Not Your Negro





بهترین فیلم انیمیشنی

Coco

بهترین فیلمنامه‌ی غیر اقتباسی

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی

Call Me By Your Name

بهترین موسیقی متن اصلی

The Shape Of Water--Alexandre Desplat

بهترین فیلمبرداری

Blade Runner 2049--Roger Deakins

بهترین تدوین

Baby Driver--Jonathan Amos, Paul Machliss

بهترین طراحی صحنه

The Shape Of Water--Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau

بهترین طراحی لباس

Phantom Thread--Mark Bridges

بهترین طراحی گریم

Darkest Hour--David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji

بهترین صداگذاری

Dunkirk--Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten





بهترین جلوه‌های ویژه

Blade Runner 2049--Gerd Nefzer, John Nelson

بهترین فیلم انیمیشنی کوتاه

Poles Apart

بهترین فیلم کوتاه

Cowboy Dave

بهترین مشارکت در برگزاری مراسم

Sir Ridley Scott

منبع متن: pardisgame