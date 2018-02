10 انتظاری که از دنباله بازی Horizon Zero Dawn داریم

"به قلم Jack Pooley از ویسایت whatculture"

با وجود اینکه The Legend of Zelda: Breath of the Wild از دید اکثر مراجع جهان بهترین بازی سال گذشته بود، ولی شکی نیست که Horizon Zero Dawn نیز یکی از بهترین بازی‌های سال بوده و البته با اختلاف قویترین عنوان AAA انحصاری PS4 در سال 2017.

Horizon با آن سطح گرافیکی بالا، جهان و اتمسفر خارق‌العاده، پورتاگونیست پر انرژی و گیم‌پلی روان، تجربه‌ای ماورای انتظار از طرف توسعه دهندگان استودیو Guerrilla Games بود؛ توسعه‌دهندگانی که بحق می‌توانند خود را درحال کار بر روی یکی از داغ‌ترین بلاک‌باسترهای حال حاضر حساب کنند.

طبیعتا طرفداران از هم اکنون صحبت در خصوص پیشرفت‌ها و اصلاحات صورت پذیرفته در دنباله این عنوان که احتمالا در سال 2020 و به عنوان بازی روز انتشار PS5 عرضه خواهد شد را شروع کرده‌اند. هرچند Horizon فوق‌العاده بود ولی در برخی موارد می توانست بهتر باشد و امیدواریم که Guerilla انتقادات سازنده را هم به اندازه تمجیدات هیجان‌انگیز بپذیرد.

اگر Horizon 2 با وجود تمام دشواری‌ها این اضافات و تغییرات را اعمال نماید، می‌تواند شانسی بزرگ را برای دریافت مقام بازی سال داشته باشد.

10. مرکب پرنده

یکی از مکانیک‌های اصلی Horizon قابلیت سوار شدن بر تعداد کمی از ماشین‌های کوچک بود و مطمئنا گستره بیشتری از ماشین‌ها و ربات‌های قابل سوار شدن خوشایند خواهد بود و چه چیزی بهتر از سوار شدن بر ربات‌های پرنده!.

به عنوان مثال، الوی در Horizon 2 امکان سوار شدن بر Stormbird را بدست آورده تا بتواند به وسیله آن در این جهان وسیع گشت و گذار کند و این مهم به شکل موثری به عنوان سیستم سفر سریع در این بازی جایگذاری شود. طبیعتا این امکان دورنمای جنگ‌های هوایی در مقابل Stormbirdهای دشمن را در مقابل قرار می‌دهد و اگر این قابلیت به یکی از سیستم‌های هسته گیم‌پلی تبدیل شود، می‌توان آن را به عنوان بهبودی فوق‌العاده نسبت به بازی اول در نظر گرفت.

فقط حمله هوایی به کمپ دشمن با استفاده از Stormbird را تصور کنید، شیرجه زدن به سمت زمین، گرفتن یک دشمن و بازگشت به هوا و پرتاب آن دشمن از ارتفاعی زیاد. وحشیانه‌ ولی بسیار لذتبخش، اینطور نیست؟

9. ماموریت‌های متنوع‌تر

با وجود اینکه کلیت گیم‌پلی لحظه به لحظه Horizon به شکل آشکار و لذت بخشی سرگرم‌کننده‌ است ولی بازی در دام بزرگی که بسیار از بازی‌های جهان‌باز در آن گرفتار شده‌اند، اسیر می‌شود. گستردگی ماموریت‌ها به شکل ناامیدکننده‌ای کم بوده و بسیاری از ماموریت‌ها به مانند چرخه‌ای تکراری خسته کننده‌ای هستند. اکثریت ماموریت‌های فرعی گیمر را مجاب می‌کنند تا ردپایی را تعقیب کرده، اسکنی انجام داده و احتمالا جایی در این میان مبارزه‌ای هم بکند. این ساختار به مرور در بازی تکراری شد.

حداقل در بسته الحاقی The Frozen Wilds کمی تنوع و گوناگونی در این باب ایجاد شده است ولی لازم است که Guerrilla در مورد هر ماموریت تعبیه شده در Horizon 2 تفکر و تعقل کافی کند تا مطمئن شود که آیا انجام دادن آن واقعا جذاب و مفرح هست یا خیر. بسیاری از ماموریت‌های اصلی شبیه بازانجام کارهای تکراری اداری بودند و ماموریت‌های فرعی هم حکم کارهای روزمره سرراست.

8. بهبود کیفیت مبارزات با انسان‌ها

قابل کتمان نیست: مبارزان انسان در مقابل انسان در این بازی خوب اجرا نشده است. بدون داشتن مکانیک نقطه ضعف که باعث کارآمدی سیستم مبارزه می‌شود، کشتن آدم‌ها در درجه سختی بالا حقیقتا کمی سخت بوده و بستگی به تعداد افرادی که بازی در مقابل گیمر قرار می‌دهد و هوش مصنوعی ضعیف آنها دارد.

درحالت ایده‌آل Horizon 2 نبرد انسان‌ در مقابل‌ انسان را کنار می‌گذارد ولی با در نظر گرفتن احتمال کم اینکار، امید است که تعداد این درگیری‌ها را در کمترین میزان ممکن حفظ نمایند و یا حداقل با ارتقای هوش مصنوعی، تجربه آنرا بهبود ببخشند.

7. محیط قابل گردش به مانند Zelda

هرچقدر که جهان بازی Horizon زیبا، گسترده و پر از جزئیات باشد، دنباله این عنوان می‌تواند با بوجود آوردن امکان گردش آزادنه در تمامی این دنیا توسط الوی، قدمی رو به جلو برداشته و پیشرفت کند.

برگرفتن ویژگی امکان صعود به بخش عظیم محیط بازی به عنوان یکی از امکانات Zelda: Breath of the Wild ایده بدی نیست. قابلیت صعود از یک کوه برای رسیدن به هدفی بجای دور زدن آن و همچنین عبور از راه‌های پیچ در پیچ باعث جذاب تر شدن گشت و گذار در نقشه نسبت به وضع کنونی آن و نشان دادن ابعاد عظیم و زیبایی خیره‌کننده بازی می‌شود.

مطمئنا پیاده کردن قابلیت صعود آزاد آسان نیست، ولی زلدا موفق به انجام این کار شد. چرا Horizon 2 نتواند؟

6.حیوان دست‌آموز همراه

جالب نبود بجای رام کردن گاه بی گاه یک ماشین متفاوت، الوی یک همراه در طول طی مراحل با خود داشت که بین آنها رابطه عاطفی کوچکی هم ایجاد میشد؟

داشتن ماشینی دست آموز که در تمام طول بازی به همراه گیمر است، می‌تواند باعث افزایش ظرفیت‌های گیم‌پلی و داستان‌سرایی این سری باشد. به همراه داشتن حیوانی دست‌آموزی که درخت مهارت خود را دارد و در سفر و مبارزات کمک می‌نماید، قطعا ایده جالبی است و اگر ایده ماشین دست آموز همراه با شخصیت‌پردازی مخصوص بخود کمی کلیشه‌ای است، جابجا کردن آن با یک حیوان واقعی چطور است؟ تصور کنید که کندن سر یک Broadhead توسط شیری عظیم چقدر می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد!

5. انیمیشن صورت بهتر

حتی قبل از انتشار بازی اول، قلم‌فرسایی‌های زیادی در خصوص مایوس کننده بودن انیمیشن‌های صورت کارکترها شده بود که نتیجه آن به شکل ظاهر خشک الوی در حین مکالمه‌ها خودش را نشان داد. مخصوصا چشمان مرده او که هرگز به مانند انسان نبوده و هر از چند گاهی لیپ سینک‌های نامناسب.

انیمشن صورت که هر از چند گاهی با زاویه دوربین ثابت خسته کننده همراه میشد منتج به دیالوگ‌هایی می‌گردید که تماشا کردنشان طاقت‌فرسا می‌نمود. تمام خوبی‌های این بازی را در نظر بگیرید تا ببینید که چنین تجربه‌ای چقد باعث سرافکندگی می‌باشد.

گوریلا به راحتی می‌تواند چنین مشکلی را حل کند ولی سوال این است: آیا آنها اصلا اهمیتی به این موضوع می‌دهند؟ در هر صورت ما امیدوار هستیم همین یک مشکل فنی کوچک بازی نیز در نسخه دوم برطرف شود.

4. سیستم اینونتوری موثرتر و ساده‌تر

یکی از جنبه‌های بعضا نامناسب بازی، سیستم اینونتوری آن بود که باعث می‌شد تجهیز شدن به سلاحی یا مرتب کردن منابع بیش از مقدار لازم زمان‌بر باشد.

چرخ اسلحه که فقط اجازه تجهیز به 4 سلاح را می‌دهد ملال‌آور بوده و استفاده از انواع گوناگون مهمات هم در این حین، تعویض سلاح را به مانند پرش از میان حلقه برای گیمرها سخت می‌نمود.

مدیریت عمومی اینونتوری مشمول کارهای زیادی است و از آنجایی که امکان ساختن آیتم‌ها به اندازه نامتناهی بر هسته گیم‌پلی تاثیری ندارد، چه خوب است که چنین ویژگی از طرف گوریلا در دنباله‌های ممکن در دسترس قرار گیرد. درکل، مارا مجبور نکنید برای دست یافتن به چیزهای خوب زحمت غیرضروری بکشیم.

3. تنظیمات دوربین و میدان دید

چقدر جالب میشد که بازی امکاناتی در اختیار گیمرها قرار میداد تا تجربه بصری بازی را به دلخواه خود تغییر دهند (مخصوصا موارد مربوط به HUD)؛ مخصوصا میدان دید بازی در حالت پیشفرض بسیار محدود بوده و نیاز مبرم به اهرمی برای تنظیم دارد. احتمالا این مورد برای ثبات اجرای این عنوان در PS4 به این صورت قفل شده است ولی Horizon 2 باید به گیمرها امکان تنظیماتی به دلخواه خودشان به آنان اعطا کند، حتی اگر باعث تاثیر منفی بر رزولیشن و یا فریم ریت شود. و اگر قرار بر عرضه بازی در PS5 است، هرچیزی جز این غیرقابل پذیرش می‌باشد.

درکنار اینها، تغییرات کوچک دیگری همانند حساسیت دوربین هم خوشایند است.

2. ایجاد انگیزه برای جستجوی بیشتر

بیش از همه این موارد لازم است که Horizon 2 انگیزه بیشتری برای اکتشاف این دنیای بزرگ به گیمرها بدهد. هرچند دورنماهای گسترده بازی اول نفس گیر بودند ولی اگر کمی از مسیر اصلی خارج میشدید، همه جا کمی خالی و بدون جمعیت احساس میشد.

اگر بازی دوم شامل باس‌های مخفی، جوایز، ماموریت‌های جانبی اتفاقی و رازهای بیشتری که بازگوکننده داستان و افسانه‌های بیشتری از این سرزمین باشد، این احساس به گیمرها دست می‌دهد که به ازای جستجو و سرک کشیدن در گوشه و کنار این دنیا پاداش گرفته‌اند، حتی اگر هیچ پیشرفتی در مسیر ماموریت اصلی انجام نداده باشند.

البته گوریلا باید بالانسی میان این موارد ایجاد کند زیرا بسیاری از گیمرها این محتویات مخفی شده در دنیا را از دست داده و امکان دارد که داستان بازی برایشان گنگ شود ولی اگر دنیای بازی زنده باشد مطمئنا افراد بیشتری قصد جستجو و یافتن محتویات ثانویه می‌کنند.

1. تجربه چند نفره با دوستان بصورت محدود

و آخرین چیزی که دوست داریم تا در Horizon 2 ببینیم. این مورد ممکن است مورد پسند همگان واقع نشود ولی اضافه کردن ویژگی‌های چند نفره میتواند فوق‌العاده باشد.

بله، احتمالا چندنفره کردن کل بازی امکانپذیر نیست ولی قرار دادن قابلیت شکار ماشین‌های غول‌آسا به همراه دوستان و یا افراد غریبه می‌تواند جذاب باشد و ارزش تکرار بازی را بالا ببرد.

معمولا در بازی‌هایی که تمرکزشان بر حالت تک‌نفره است، قسمت چند نفره همانند وصله‌ای خام و نپرداخته احساس می‌شود ولی در دنیای وسیع و زیبای Horizon تیم شدن با 3 نفر از دوستان و سرنگون کردن ماشینی عظیم‌الجثه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

احتمالا این مورد یکی از بهبودهای Horizon 2 باشد که کمتر مورد پسند واقع می‌شود ولی از آنجایی که ناشران بازی‌های ویدویی خواهان هرچه طولانی‌تر کردن زمان بازی برای گیمرها هستند، احتمالا تجربه چند نفره اضافه خواهد شد. هرچند امیدواریم عاری از پرداخت‌های درون برنامه‌ای آزار دهنده باشد.

شما چه انتظاری از دنباله Horizon Zero Dawn دارد؟ در قسمت کامنت‌ها منتظر نظراتتان هستیم.

منبع متن: pardisgame