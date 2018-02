با یک Figma جدید مرتبط با بازی Bloodborne آشنا شوید

شرکت گود اسمایل کامپنی (Good Smile Company) اعلام کرده که بزودی یک Figma جدید مرتبط با بازی Bloodborne عرضه خواهد شد. این دومین بار است که برای شخصیتی از این بازی، یک Figma توسط گود اسمایل کامپنی عرضه می‌شود! در وهله اول باید بگوییم که اگر با Figma آشنا نیستید، اشکالی ندارد. در واقع، فیگماها […]

در وهله اول باید بگوییم که اگر با Figma آشنا نیستید، اشکالی ندارد. در واقع، فیگماها نوعی اکشن فیگور مخصوص هستند که توسط شرکت گود اسمایل کامپنی برای بازی‌های محبوب تولید و به بازار عرضه می‌شوند. در ابتدا، گود اسمایل کامپنی اعلام کرده بود که یک فیگما از شخصیت شکارچی (Hunter) که همان شخصیت اصلی بازی است را در سال ۲۰۱۸ به بازار عرضه خواهد کرد و این محصول سال گذشته برای پیش خرید در دسترس علاقه مندان قرار گرفت. حالا به مناسبت برگزاری Wonder Festival 2018 شرکت گود اسمایل کامپنی اعلام کرده که یک شخصیت جدید از بازی Bloodborne بزودی صاحب یک فیگما می‎شود و این شخصیت کسی نیست جز Lady Maria of the Astral Clocktower . تاکنون هیچ تصویر رسمی از این فیگما منتشر نشده ولی این شرکت در حساب توییتر رسمی خود عرضه این فیگمای جدید را تائید کرده است:

“[معرفی جدید WonFes] در کنار فیگمای قبلاً معرفی شده از Hunter یک فیگما از شخصیت Lady Maria of the Astral Clocktower در بازی انحصاری اکشن – نقش آفرینی پلی استیشن ۴ یعنی Bloodborne عرضه خواهد شد! — GoodSmile_US (@GoodSmile_US) February 18, 2018″

اگر شما با Lady Maria of the Astral Clocktower آشنایی ندارید، باید گفت که او یک باس بسیار خاطره انگیز در محتوای گسترش دهنده The Old Hunters مربوط به بازی Bloodborne بود. او از یک شمشیر خاص تحت عنوان Rakuyo استفاده می‌کرد و مطابق انتظار، برای بازیکنان هم قابل استفاده بود و در صورت به دست آوردن آن بازیکنان هم می‌توانستند از آن استفاده کنند. همچنین Lady Maria of the Astral Clocktower از یک پیستول هم به عنوان اسلحه دوم خود استفاده می‌کرد که از قضا آن هم توسط بازیکنان در صورت به دست آوردن، قابل استفاده بود.

بازی Bloodborne که ساخته دست استودیوی فرام سافتور (From Software) است، در سال ۲۰۱۵ عرضه شده و هم اکنون در دسترس کنسول پلی استیشن ۴ و کاربران آن قرار دارد. همچنین نسخه کامل بازی تحت عنوان Bloodborne: Complete Edition یا Bloodborne: Game of the Year Edition (بسته به منطقه حساب کاربری، نام آن می‌تواند متفاوت باشد) نیز در دسترس قرار دارد که همراه با بازی به شما امکان استفاده از محتوای گسترش دهنده The Old Hunters را هم می‌دهد. باید منتظر ماند و دید که آیا اخبار خوب مربوط به این بازی در سال ۲۰۱۸ با اعلام خبر ساخت نسخه دوم آن کامل‌تر هم می‌شود یا خیر.

منبع متن: gamefa