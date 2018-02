مجموعه ای به ارزش سال ها خاطره… | برترین Collection ها در تاریخ بازی های رایانه ای – بخش اول

کالکشن های بازی، مجموعه هایی از چند عنوان ریمستر شده و به طور کلی نسخه ای متشکل از چند بازی فوق العاده محبوب و باکیفیت که در کنار هم و در قالب یک پکیج عرضه شده اند، همیشه برای بازیبازان بسیار دوست داشتنی و وسوسه کننده است و حتی اگر مثلا شما ۳ بازی یک […]

کالکشن های بازی، مجموعه هایی از چند عنوان ریمستر شده و به طور کلی نسخه ای متشکل از چند بازی فوق العاده محبوب و باکیفیت که در کنار هم و در قالب یک پکیج عرضه شده اند، همیشه برای بازیبازان بسیار دوست داشتنی و وسوسه کننده است و حتی اگر مثلا شما ۳ بازی یک ۳ گانه شاهکار را جدا جدا تجربه کرده باشید و مجددا همان ۳ بازی در قالب یک نسخه جدید کنار هم قرار بگیرند و عرضه شوند، باز هم دوست داریم تا آن نسخه را بگیریم و داشته باشیم و تجربه کنیم. مخصوصا اگر کالکشن مد نظر ما مجموعه ای از ۲-۳ بازی شاهکار باشد که همگی ریمستر شده و یک نسل بالاتر آمده اند (مانند Uncharted: Nathan Drake Collection) که دیگر در این حالت اصلا تجربه آن ها نه از مستحبات بلکه از واجبات شدید است! در دنیای بازی ها تا دلتان بخواهد کالکشن و مجموعه مختلف وجود دارند که متشکل از انواع و اقسام بازی ها در کنار هم هستند و برخی از آنها ۲ بازی و اکثریت آن ها از ۳ بازی در یک مجموعه تشکیل شده اند. بین این مجموعه های پرتعداد قطعا بهترین ها و بدترین هایی هم وجود دارند و در واقع برخی از این کالکشن ها کاملا ارزش خرید و تجربه حتی برای بار چندم را دارا هستند و برخی هم اصلا ارزش این که سراغشان بروید را دارا نیستند. در این مقالات صحبت ما از برترین هاست و می خواهیم بهترین ها را معرفی کنیم تا شما عزیزان بدانید که بهتر است به سراغ کدام عناوین و مجموعه ها بروید. در این مطلب دو قسمتی قصد داریم تا به ۱۸ عدد از برترین و ارزشمندترین کالکشن ها و مجموعه های بازی که به صورت یک پکیج منتشر شده اند در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. کالکشن هایی که از عناوینی تشکیل شده اند که هر کدام برای ما خاطرات فوق العاده ای را رقم زده اند.

به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. در ابتدا به عنوان مهم ترین نکته باید خدمتان عرض کنم که در این مطلب ارزش یک کالکشن، زیاد بر اساس متای خود آن مجموعه (نسخه کالکشن) در نظر گرفته نشده است و بیشتر بر اساس متا و ارزش بازی هایی که در آن هستند سنجیده شده است، البته نه به طور کامل و صرفا بر این مبنا. مثلا کالکشن بتمن آرکام شاید متای خیلی خوبی نگرفته باشد به خاطر بهینه سازی نه چندان خوب ولی مهم این است که در آن دو شاهکار قرار دارند که از برترین بازی های تاریخ هستند و به همین دلیل هم این کالکشن ارزش بالایی در مطلب ما دارد. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “ارزشمندترین Collection ها در تاریخ بازی های رایانه ای” به انتخاب و بر اساس رتبه بندی نویسنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است، البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک کالکشن ضعیف و بی کیفت و افتضاح و پر از باگ را بیاورد و در جایگاه اول لیست ارزشمندترین Collection ها در تاریخ بازی های رایانه ای قرار دهد و بگوید این سلیقه من است، زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد.

قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا مجموعه هایی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان و منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به ارزشمندترین Collection ها در تاریخ بازی های رایانه ای با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که مجموعه ای که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین کالکشن برتر تاریخ است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. همچنین دوستان عزیزم توجه داشته باشید که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. نکاتی که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور کرده و یا با برخی کالکشن های ارزشمند آشنا خواهید شد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تاکنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب قسمت اول “ارزشمندترین Collection ها در تاریخ بازی های رایانه ای” که به بررسی رتبه های هجدهم تا دهم می پردازد، با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۸ – Silent Hill HD Collection

سازنده: Hijinx Studios

ناشر: Konami

ژانر: Survival horror

محتوا: Silent Hill 2 و Silent Hill 3

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, Xbox 360

سال انتشار: ۲۰۱۲

امتیاز متا: Silent Hill 2: 89/100 – بازی Silent Hill 3: 85/100 – بازی Silent Hill HD Collection : 70/100

در نسل پنجم و ششم شرکت کپکام با سری رزیدنت اویل و شرکت کونامی با سری سایلنت هیل به نوعی پادشاهان سبک وحشت بقا به شمار می رفتند (اگر نگوییم پادشاهان دنیای بازی) و مدام از این دو فرنچایز عناوین فوق العاده ای منتشر می شد که مشخص بود در دنیای بازی های رایانه ای ماندگار خواهند شد. در این مطلب صحبت از سری سایلنت هیل است. فرنچایزی که همواره به عنوان یکی از پرچمداران و برترین فرنچایزهای سبک وحشت بقا در تاریخ بازی های رایانه ای شناخته می شود. نسخه اول Silent Hill، فرنچایزی بسیار زیبا و قدرتمند را بنا نهاد و نسخه دوم آن را به بهترین شکل در سال ۲۰۰۱ تکمیل کرد و تبدیل به یکی از برترین عناوین تاریخ شد که تاکنون ساخته شده است.Silent Hill 2 پس از انتشار موفقیت های بسیاری را کسب کرده و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود تا نهایتا امتیاز متای بسیار عالی ۸۹ که یک موفقیت عالی محسوب می شود را کسب نماید. بعد از موفقیت بازی دوم همه بازیبازان و طرفداران منتظر معرفی و ساخت نسخه سوم این شاهکار بودند که در سال ۲۰۰۳ این اتفاق رخ داد و بازی Silent Hill 3 نیز برای نسل ششم منتشر گردید. همانطور که قطعا می دانید یکی از دلایل اصلی ترسناک بودن این سری، موجودات خوفناکی هستند به نام Pyramid Head یا کله هرمی که در سری عناوین سایلنت هیل به نوعی نماد و ذات مجازاتگر شهر سایلنت هیل و در واقع منتظر مجازات کردن گناهکارانی است که پای به این شهر مرده می گذارند.

عناوین سایلنت هیل اغلب بر روانشناسی و نماد شناسی تکیه دارند و کله هرمی در آن ها به عنوان نماد جلاد و مجازاتگر است. این موجود که در بازی سایلنت هیل ۲ معرفی گردید به مانند تعریفی است برای شهر سایلنت هیل. در واقع اگر برای هر عنوان و فرنچایزی یک شخصیت کلیدی و نمادین را بخواهیم معرفی نماییم، بدون شک نماد سری عناوین و شهر سایلنت هیل، همین کله هرمی مشهور و مخوف خواهد بود. با ورود به نسل هفتم و شروع روند افت این سری محبوب، کونامی تصمیم گرفت تا یک کالکشن از این مجموعه محبوب را برای کنسول های نسل هفتم نیز ریمستر و با کیفیت HD منتشر نماید. مجموعه ریمستر شده Silent Hill HD Collection توسط Hijinx Studios توسعه یافت و در سال ۲۰۱۲ توسط کمپانی Konami برای پلتفرم های PlayStation 3 و Xbox 360 منتشر گردید. این کالکشن از عناوین Silent Hill 2 و Silent Hill 3 تشکیل شده است که در ژانر وحشت بقا قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه ارزشمند را تشکیل داده اند. Silent Hill HD Collection پس از انتشار چندان نتوانست لااقل از نظر امتیاز متا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را تکرار نماید ولی به هر حال مجموعه ای از ۲ تا از برترین عناوین وحشت بقای تاریخ است.

این مجموعه از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نسبتا خوب عمل کرده و سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای ۷۰/۱۰۰ گردید که امتیازی مثبت است. یکی از خصوصیات برجسته عناوین سایلنت هیل که در کمتر بازی نظیر آن را شاهد هستیم آن است که شما را به فکر کردن و اندیشیدن وا می دارند و بعد از مدتی که عناوین این سری را انجام می دهید این سوال برایتان پیش می آید که واقعا بزرگترین دشمن شما در بازی کیست؟ آیا شهر Silent Hill است؟ آیا گناهان شخصیت اصلی هستند و یا این خود شخصیت اصلی است که بزرگترین دشمن خود محسوب می شود؟ ایجاد کردن این سوالات در ذهن بازیباز کاری است که از دست هر سازنده و هر عنوانی بر نمی آید ولی سری Silent Hill به بهترین شکل ممکن این کار را انجام می دهد و لحظاتی بسیار پر استرس و ترسناک و پر از حس تعلیق را برای ما رقم می زند. داستان و شخصیت پردازی در سری Silent Hill اغلب بر اساس کنکاش در روح و روان پروتاگونیست بازی بنا شده اند و این کار را به بهترین شکل ممکن نیز به انجام رسانیده اند. باید گفت مجموعه Silent Hill HD Collection به دلیل دو بازی فوق العاده ای که در خود دارد یکی از مجموعه بازی ها و کالکشن های جذاب و دوست داشتنی در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” رتبه هجدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۷ – Jak and Daxter Collection

سازنده: Mass Media Games

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action-Adventure و Platformer

محتوا: The Precursor Legacy و Jak II و Jak 3

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, PlayStation Vita

سال انتشار: ۲۰۱۲

امتیاز متا: The Precursor Legacy: 90/100 – بازی Jak II: 87/100 – بازی Jak 3 : 83/100 – بازی۸۱/۱۰۰ :Jak and Daxter Collection

سری Jak and Daxter در نسل ششم و روی کنسول پلی استیشن ۲ و پی اس پی عناوین زیادی داشت و بسیار محبوب بود، اما در ادامه مسیر و نسل های بعدی، سری رچت و کلنک که به نوعی شبیه به Jak and Daxter است، بسیار محبوب تر شد و مخصوصا این که در تمامی سال ها و نسل های اخیر هم شاهد عرضه نسخه های جدیدی از Ratchet and Clank بوده ایم ولی در مورد سری Jak and Daxter تنها در نسل هفتم یک کالکشن HD از این بازی ها برای پلی استیشن ۳ عرضه شده و دیگر شاهد بازی جدیدی تاکنون و طی نسل ۷ و ۸ نبوده ایم. البته در نسل هشتم از طریق قابلیت تجربه بازی های پلی استیشن ۲ بر روی پلی استیشن ۴، بازی های نسل ششمی این سری قابل بازی کردن هستند. فرنچایز Jak and Daxter توسط استودیو محبوب و قدرتمند ناتی داگ خلق شده است (البته در طول زمان سازندگان دیگری هم نیز داشته است) و عناوین بسیار بسیار با کیفیتی دارد که تنها نگاهی به امتیازات آن ها برای فهمیدن همه چیز کافیست. در واقع وقتی بازی های Jak and Daxter را در طول زمان بررسی می کنیم، مشاهده می شود که این فرنچایز دارای بازی های شاهکار و بسیار موفقی بوده است و تقریبا می توان گفت هیچ بازی ضعیفی بین عناوین این سری دیده نمی شود. این سری نخستین بار در سال ۲۰۰۱ و با بازی Jak and Daxter: The Precursor Legacy بر روی کنسول پلی استیشن ۲ پای به دنیای بازی های رایانه ای گذاشت که این بازی یکی از ارزشمندترین بازی های سبک خود یعنی پلتفرمر و اکشن ماجرایی اصیل در طول تاریخ، به حساب می آید و امتیاز متای ۹۰/۱۰۰ را در اختیار دارد که بالاترین در این سری نیز محسوب می شود. همانطور که قبلا نیز خدمت شما عزیزان عرض کرده ایم، پس از این بازی ۶ عنوان مختلف اصلی و فرعی دیگر نیز از این سری تاکنون ساخته و منتشر شده اند که همگی هم بازی های موفقی بوده اند. عنوان Jak II با متای ۸۷، بازی Jak 3 با متای ۸۴ و بازی Daxter با متای ۸۵ از جمله این عناوین هستند.

در نسل هفتم سونی تصمیم گرفت تا ۳ بازی نخست فرنچایز Jak and Daxter را به صورت ریمستر و HD شده برای کنسول پلی استیشن ۳ نیز منتشر کند تا بازیبازان بیشتری با این سری آشنا شوند. این مجموعه ریمستر شده که Jak and Daxter Collection نام گرفت، توسط Mass Media Games توسعه یافت و در سال ۲۰۱۲ توسط کمپانی Sony Computer Entertainment برای پلتفرم های PlayStation 3 و PlayStation Vita منتشر گردید. این کالکشن از عناوین The Precursor Legacy و Jak II و Jak 3 تشکیل شده است که در ژانر Action-Adventure و Platformer قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه ارزشمند را تشکیل داده اند. عناوین مختلف سری Jak and Daxter همواره از لحاظ گرافیکی بسیار دوست داشتنی بوده و هر کدام، یکی از برترین عناوین زمان انتشار خود به حساب می آمدند. به همین دلیل نیز در نسخه کالکشن نسل هفتم با این که شاهد کیفیت HD از عناوینی نسل ششمی بودیم ولی واقعا جلوه های بصری آن ها بسیار زیبا بود و به هیچ وجه توی ذوق نمی زد. داستان این فرنچایز در نسخه The Precursor Legacy به این شکل آغاز می شود که پروتاگونیست اصلی بازی یعنی شخصیت جک قصد دارد دوستش دکستر که به صورت عجیبی تبدیل به یک موجود دورگه خیالی (با نژاد Ottsel از ترکیب otter و weasel !!!) که ترکیبی از سمور و راسو است شده را نجات دهد و در این مسیر بعد از برخورد با شخصیتی به نام Samos the Sage، این دو دوست در می یابند که باید دنیا را از شر نقشه آنتاگونیست های بازی یعنی Gol و Maia نجات دهند و به این ترتیب اتفاقات بازی رقم می خورد.

در ادامه و در عناوین Jak II و Jak 3 نیز شاهد وقایع بعدی و ادامه ماجراهای جذاب این دو شخصیت محبوب هستیم که هر ۳ این داستان ها در Jak and Daxter Collection به صورت یکجا در اختیار شما قرار دارند، آن هم ریمستر شده و با کیفیت نسل هفتم. المان های گیم پلی این فرنچایز و مینی گیم های آن نیز فوق العاده جذاب است و پازل ها نیز بسیار زیبا و لذتبخش هستند و سبب می شوند تا در طول بازی هرگز احساس خستگی و تکراری شدن به بازیباز دست ندهد. Jak and Daxter Collection پس از انتشار توانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را البته در مقیاسی کوچکتر مجددا تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز خوب عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Jak and Daxter Collection سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای بسیار خوب ۸۱/۱۰۰ گردید تا به عنوان یکی از کالکشن های ارزشمند و باکیفیت در این صنعت و هنر شناخته شود. بی شک مجموعه Jak and Daxter Collection یکی از با کیفیت ترین کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۶ – Borderlands: The Handsome Collection

سازنده: Gearbox Software

ناشر: ۲K Games

ژانر: First Person Shooter RPG

محتوا: Borderlands 2 (با تمام بسته های الحاقی) و Borderlands: The Pre-Sequel

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: Borderlands 2 : 91/100 – بازی Borderlands: The Pre-Sequel : 77/100 – بازی Borderlands: The Handsome Collection : 82/100

فرنچایز Borderlands به قدری زیبا و با کیفیت است که همواره در دنیا به عنوان یکی از برترین فرنچایزهای نقش آفرینی شناخته می شود. فرنچایزی که نسخه اول آن در سال ۲۰۰۹ توسط استودیو توانمند گیرباکس ساخته شد و توسط کمپانی ۲کی گیمز در نسل هفتم منتشر گردید که توانست نظر منتقدان و بازیبازان را جلب کرده و امتیاز متای عالی ۸۴ را نیز کسب نماید. با موفقیت نسخه اول سری، بازی Borderlands 2 نیز در سال ۲۰۱۲ و در نسل هفتم منتشر گردید و تبدیل به یک بازی شدیدا تحسین شده توسط منتقدان و بازیبازان گردید و امتیاز رویایی ۹۱ را نیز دریافت نمود که نشان از یک شوتر اول شخص نقش آفرینی شاهکار دارد. بعد از آن نیز عنوان فرعی Borderlands: The Pre-Sequel در اواخر نسل هفتم منتشر شد که به نوعی ضعیف ترین بازی سری نیز محسوب می شود. Borderlands فرنچایزیست فوق العاده زیبا با دنیایی بی نهایت عجیب و غریب و شخصیت هایی دیوانه و گرافیک سل شید فوق العاده و از همه مهم تر تعداد بیشماری سلاح های مختلف که از ترکیب صدها مدل مختلف با المان های مختلف آتش و برق و .. تشکیل شده اند و بازی را به یک بهشت واقعی از نظر تنوع سلاح تبدیل کرده اند.

از آن جایی که کمتر پیش می آید شاهد ساخته شدن یک عنوان شوتر اول شخص با سبک نقش آفرینی باشیم و تعداد عناوین زیادی در این سبک در دنیا وجود ندارند، سازندگان این سری می دانستند که در نسل جدید هم بازی های این سری طرفدار خواهند داشت و در واقع با ورود به نسل هشتم و دیدن کلی کالکشن ها و بازی های ریمستر شده، اصلا دور از انتظار نبود یا بهتر است بگوییم بسیار هم منتظر بودیم که شاهد کالکشن ریمستر شده و نسل هشتمی سری Borderlands باشیم و خوشبختانه این اتفاق نیز رخ داد. مجموعه ریمستر شده Borderlands: The Handsome Collection توسط استودیو Gearbox Software توسعه یافت و در سال ۲۰۱۵ توسط کمپانی ۲K Games برای پلتفرم های PlayStation 4 و Xbox One منتشر گردید. این کالکشن از عناوین Borderlands 2 (با تمام بسته های الحاقی) و Borderlands: The Pre-Sequel تشکیل شده است که در ژانر First Person Shooter RPG قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه ارزشمند برای طرفداران شوترهای نقش آفرینی و بهتر است بگوییم برای طرفداران نقش آفرینی را تشکیل داده اند.

Borderlands: The Handsome Collection پس از انتشار توانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها و مخصوصا بازی دوم را البته در مقیاسی کوچکتر، مجددا تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز عالی عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Borderlands: The Handsome Collection سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای بسیار خوب ۸۲/۱۰۰ گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های ارزشمند و باکیفیت در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نماید. همان طور که می دانید در نسل هشتم نیز شاهد عرضه نسخه سوم این سری بی نظیر یعنی Borderlands ۳ خواهیم بود که امیدواریم به مانند قبل یکی از برترین بازی های سبک خود باشد. خوب است تا قبل از عرضه نسخه سوم این سری و اگر تاکنون آشنایی با فرنچایز Borderlands ندارید، با تجربه کالکشن ارزشمند Borderlands: The Handsome Collection بیشتر با آن آشنا شوید و یا اگر این سری را می شناسید و طرفدار آن هستید هم با تجربه این کالکشن، مسیر انتظار کشیدن برای نسخه سوم را راحت تر طی کنید! بی تردید بازی Borderlands: The Handsome Collection یکی از با ارزش ترین و با کیفیت ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۵ – Kingdom Hearts HD 2.5 Remix

سازنده: Square Enix

ناشر: Square Enix

ژانر: Action RPG

محتوا: Kingdom Hearts II ، Kingdom Hearts Birth by Sleep و Kingdom Hearts Re:coded

پلتفرم مقصد: PlayStation 3 و PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: Kingdom Hearts II: 87/100 – بازی Kingdom Hearts Birth by Sleep

: ۸۲/۱۰۰ – بازی Kingdom Hearts Re:coded : 66/100 – بازی۸۱/۱۰۰ :Kingdom Hearts HD 2.5 Remix

ترکیب یک گیم پلی نقش‌ آفرینی خوش ساخت با کلی المان‌ های سرگرم‌ کننده و عمیق در کنار چندین دنیا و شخصیت‌ های محبوب دیزنی، فرنچایزی را شکل داده اند که بسیاری از بازیبازان و علاقمندان نقش‌ آفرینی را در طول سال ها شیفته و عاشق خود کرده است. ترکیبی زیبا به نام Kingdom Hearts که مانند اسمش قلمروی قلب های بازیبازان را به تسخیر خود در آورده است. سری Kingdom Hearts را می توان هم به عنوان یک اکشن‌ نقش‌ آفرینی غربی و هم از نوع ژاپنی محسوب کرد، زیرا بسیاری از المان‌ های آن شبیه به عناوین غربی است و همین طور المان هایی را از بازی های JRPG در خود می بیند. عناوینی مثل Kingdom Hearts: Chain of Memories ,Kingdom Hearts II ,Kingdom Hearts Kingdom Hearts 358/2 Days ,Kingdom Hearts Birth by Sleep ,Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance ,Kingdom Hearts χ و … هرکدام یادآور روزهای بسیار خوبی برای بازیبازان قدیمی هستند و موفقیت و محبوبیت این فرنچایز سبب شده است تا در طول این سال ها بر اساس آن رمان و سری مانگا و … نیز ساخته شود. بازی های مختلف این سری جزو پرخاطره‌ ترین و جذاب‌ ترین عناوین نقش‌ آفرینی در طول این سال ها بوده اند و با هر شماره، ما را در غرق در دنیای خود کرده و بازیبازان را به دل دنیاهای عناوین مختلف دیزنی برده اند تا با انواع و اقسام شخصیت‌ های آشنا و محبوب خود از میکی ماوس گرفته تا زیبای خفته و دونالد داک و … دیدار کنیم.

از فرنچایز Kingdom Hearts تا به امروز دو کالکشن مختلف برای نسل های هفتم و سپس هشتم، منتشر شده اند که شامل Kingdom Hearts HD 2.5 Remix و Kingdom Hearts HD 1.5 Remix می باشند و هر دو نیز ممجموعه هایی بسیار باکیفیت هستند، اما یک بازی در این میان سبب انتخاب نسخه ۲٫۵ در مطلب ما شده است که عنوانی نیست جز Kingdom Hearts II. چرا این بازی معیار انتخاب ما شده است؟ زیرا که Kingdom Hearts II که در سال ۲۰۰۵ و سپس در نسل هفتم توسط اسکوئر انیکس برای پلتفرم های PlayStation 2 و PlayStation 3 منتشر گردیده است، تاکنون محبوب ترین و موفق ترین نسخه این سری از لحاظ بازخوردها و … به حساب می آید و امتیاز متای بسیار عالی ۸۷/۱۰۰ را در اختیار دارد. در واقع به دلیل وجود همین بازی نیز هست که در مقاله ما، کالکشن Kingdom Hearts HD 2.5 Remix در مقایسه با Kingdom Hearts HD 1.5 Remix انتخاب شده است زیرا که نسخه دوم سری که باکیفیت ترین و محبوب ترین عنوان این فرنچایز است را به صورت ریمستر و HD در خود دارد. مجموعه Kingdom Hearts HD 2.5 Remix توسط کمپانی Square Enix توسعه یافت و در سال ۲۰۱۴ توسط همین کمپانی برای پلتفرم های PlayStation 3 و PlayStation 4 (سال ۲۰۱۷) منتشر گردید. این کالکشن از عناوین Kingdom Hearts II ، Kingdom Hearts Birth by Sleep و Kingdom Hearts Re:coded تشکیل شده است که در ژانر Action RPG قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه بسیار ارزشمند را تشکیل داده اند.

در این مجموعه شاهد روایت ۳ داستان مختلف در قالب ۳ بازی هستیم که بدون شک برترین آن ها داستان نسخه دوم است. داستان بازی Kingdom Hearts II وقایع یک سال بعد از اتفاقات بازی Kingdom Hearts: Chain of Memories را روایت می کند. Sora به عنوان پروتاگونیست هر دو بازی قبلی، باز هم برگشته تا این بار به جستجوی دوستان گم شده اش بپردازد. بازی پر است از شخصیت های مختلف دنیای دیزنی و همین طور فاینال فانتزی. در این بازی نیز گروه Organization XIII که در بازی Chain of Memories معرفی شده بودند، دوباره بازگشتند تا جلوی Sora را از انجام ماموریتش بگیرند. Kingdom Hearts HD 2.5 Remix پس از انتشار توانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را مجددا تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز موفق عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Kingdom Hearts HD 2.5 Remix سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای عالی ۸۱/۱۰۰ گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های باکیفیت در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای ثبت نماید. قطعا دانستن این که یک نسخه جدید یعنی شماره سوم از این سری در حال ساخت است خبری بسیار شیرین و خوش است و خوشبختانه خواهیم توانست بار دیگر و این بار در قالب یک عنوان کاملا نسل هشتمی، خاطرات بسیار خوب و قدیمی خود از این سری محبوب را زنده کنیم. تردیدی نیست که بازی Kingdom Hearts HD 2.5 Remix یکی از ارزشمندترین مجموعه بازی ها در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۴ – The Sly Collection

سازنده: Sucker Punch Productions و Sanzaru Games

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action-Adventure

محتوا: Sly 2: Band of Thieves ، Sly Cooper and The Thievius Raccoonus و Sly 3: Honor Among Thieves

پلتفرم مقصد: PlayStation Vita, PlayStation 3

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: Sly Cooper and The Thievius Raccoonus : 86/100 – بازی Sly 2: Band of Thieves : 88/100 – بازی Sly 3: Honor Among Thieves : 83/100 – بازی۸۵/۱۰۰ :The Sly Collection

بی شک یکی از زیباترین و دوست داشتنی ترین سری بازی های انحصاری سونی که از زمان کنسول پلی استیشن ۲ تا به امروز دوست داران زیادی در سراسر دنیا و حتی کشورمان پیدا کرده است، بازی های “اکشن ماجرایی مخفی کاری پلتفرمر” فرنچایز Sly Cooper هستند که از انحصاری های کارتونی بسیار جذاب سونی به حساب می آیند. از این فرنچایز تا به حال ۳ نسخه اصلی و اولیه برای کنسول پلی استیشن ۲، یک مجموعه ریمسترد شده از ۳ نسخه اصلی و بازی Sly Cooper: Thieves in Time نیز برای کنسول های پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ویتا عرضه شده اند. ۳ بازی اصلی نسل ۶ توسط استودیو ساکرپانچ و ۲ بازی کالکشن و Thieves in Time توسط Sanzaru Games ساخته شده اند. در این مطلب صحبت ما در مورد کالکشن باکیفیت و نسل هفتمی این سری است. مجموعه ریمستر شده The Sly Collection که در سایر نقاط جهان غیر از آسیا با نام The Sly Trilogy شناخته می شود، توسط Sanzaru Games توسعه یافت و در سال ۲۰۱۰ توسط کمپانی Sony Computer Entertainment برای پلتفرم های PlayStation Vita و PlayStation 3 منتشر گردید. البته نسخه ویتای این بازی در سال ۲۰۱۴ منتشر گردید که دو نسخه بر روی گیم کارد قرار داشتند و نسخه سوم به صورت دانلودی بود. این مجموعه به صورت دیجیتالی در فروشگاه سونی برای فروش قرار داده شد و البته هر کدام از این ۳ عنوان نیز به صورت جداگانه برای فروش موجود بودند.

داستان واگذاری ساخت این بازی به استودیو Sanzaru Games به این شکل بود که در آن مقطع ساکر پانچ مشغول ساخت اینفیموس بود و با Sanzaru Games برای ساخت یک دمو از بازی جدید سری Sly که Sly Cooper: Thieves in Time نام داشت و قرار بود برای پلی استیشن ۳ و ویتا منتشر گردد در حال همکاری بود. وقتی سونی این دمو را مشاهده کرد از کار این سازنده استقبال کرد و وظیفه خطیر پورت و ریمستر و در واقع تهیه کالکشن ۳ گانه را به آن ها سپرد و استودیو Sanzaru Games نیز امانت سونی و استودیو ساکرپانچ را به خوبی نگه داری کرد و کار پورت و ریمستر هر ۳ بازی را در قالب یک کالکشن، عالی انجام داد. این کالکشن از عناوین Sly 2: Band of Thieves ، Sly Cooper and The Thievius Raccoonus و Sly 3: Honor Among Thieves تشکیل شده است که در ژانر Action-Adventure قرار داشته و در کنار هم یک مجموعه ارزشمند را تشکیل داده اند تا دارندگان کنسول های نسل هفتم سونی نیز بتوانند آن ها را تجربه نمایند. عناوین فرنچایز Sly Cooper و ۳ نسخه اول آن که در این کالکشن قرار دارند، داستان راکون شاه دزد مشهور ما با نام Sly Cooper را دنبال می کند که از قدیم و از نسل های مختلف به صورت خانوادگی به شغل شریف دزدی مشغول بوده اند و البته نه از آن دزدهای بی همه چیز و نامرد، بلکه به حالت عیارگونه که از قوی ها و زورگویان بگیرد و به ضعفا و فقرا کمک کند. دوستان عجیب و باحال اسلای نیز در این راه شامل بنتلی لاکپشته (Bentley the turtle) و مورای (Murray the hippopotamus) هستند که البته هر ۳ تای آنها توسط معشوق اسلای یعنی بازرس Carmelita Fox همیشه تعقیب می شوند تا آن ها را دستگیر کند و داستان ها و ماجراهای بسیار جذابی را در این سری تاکنون رقم زده اند.

The Sly Collection پس از انتشار توانست تا نام این سری و سازندگانش را روسفید کرده و موفقیت عناوین اصلی آن را تکرار نماید. این مجموعه بر روی ویتا نیز با استقبال خوبی مواجه شد و نسخه پلی استیشن ۳ این مجموعه نیز موفق شد نقدها و امتیازات مثبتی را دریافت کند و مورد تحسین قرار بگیرد. The Sly Collection سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای عالی۸۵/۱۰۰ گردید که نشان دهنده یک کالکشن ارزشمند و باکیفیت است. The Sly Collection دارای یک ست جدید از مینی گیم ها است که تروفی های خاص خودشان را نیز داشته و هر بازی نیز دارای تروفی های خود و یک تروفی پلاتینیوم است. بازی از حالت ۳ بعدی نیز بهره مند است که در این حالت نرخ فریم که در حالت عادی بر روی ۶۰ قرار دارد به حالت ۳۰ فریم بر ثانیه در می آید و بازی برای رزولوشن ۷۲۰ ریمسترد شده است. لازم به ذکر است که این ست مینی گیم های جدید بازی از PlayStation Move نیز پشتیبانی می کنند. نهایتا باید اذعان داشت The Sly Collection یکی از با کیفیت ترین مجموعه عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

۱۳ – Heavy Rain and Beyond: Two Souls Collection

سازنده: Quantic Dream

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر: Adventure interactive

محتوا: Heavy Rain و Beyond: Two Souls

پلتفرم مقصد: PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: Heavy Rain : 87/100 – بازی Beyond: Two Souls : 72/100 – بازی Heavy Rain and Beyond: Two Souls Collection : 78/100

عناوین سینمایی و بازی هایی مانند عناوین دیوید کیج مثل فارنهایت و هوی رین و بیاند و دیترویت، از هنر هفتم در راستای بهبود هنر هشتم استفاده می‎کنند. البته سینمایی شدن در درجات مختلف آن همواره موافق و مخالف ‎هایی داشته است که هر یک برای خود دلیل و برهان ‎هایی دارند که وقتی با دقت به آن‎ ها گوش می‎ کنیم دلایل غلطی نیستند اما این نکته را نادیده می ‎گیرند که این مسئله نیز مانند سایر این قبیل مسائل، موضوعیست نسبی و نمی ‎توان از واژه‎ی خوب و یا بد مطلق درباره‎ آن استفاده کرد. زمانی که David Cage که یکی از خلاق ‎ترین سازندگان بازی و سازنده‎ تعدادی از خاص ‎ترین عناوین این صنعت می ‎باشد بازی Heavy Rain را ساخت، حتی آن شاهکار هنری هم مخالفانی داشت که با دلایلی بازی را ببشتر به یک فیلم تشبیه می ‎کردند؛ اما نه دوستان عزیز!! این فیلم نیست، بازی است! یک بازی احساسی که در آن با تصمیمات و احساس و عواقب و … سر و کار دارید نه با یک گروه نظامی خصوصی وحشی… در این شماره از لیست صحبت از یک کالکشن از این قبیل عناوین سینمایی و تعاملی است که توسط استاد ساخت این سبک، یعنی دیوید کیج و استودیو کوانتیک دریم خلق شده است. بعد از ساخت بازی عالی فارنهایت در نسل ششم همه منتظر بودند تا ببینند در نسل هفتم دیوید کیج برای کنسول پلی استیشن ۳ چه خواهد کرد و او نیز یک شاهکار به نام Heavy Rain را رو کرد. Heavy Rain عنوانی تعاملی و درام با یک داستان عالی بود که در سال ۲۰۱۰ توسط Quantic Dream به کارگردانی دیوید کیج که همان طور که گفته شد سابقه ساخت عنوان بی نظیر فارنهایت را در نسل ششم داشت، ساخته شد و توسط سونی، انحصارا برای کنسول پلی استیشن ۳ منتشر گردید. Heavy Rain یک شاهکار بی نظیر و یک موفقیت کامل از نظر هنری و تجاری بود. چندین جایزه برترین بازی سال از منابع مختلف و فروش بیش از ۳ میلیون نسخه در نسل هفت از این بازی یک انحصاری بی نظیر و قدرتمند برای سونی و پلی استیشن ساختند.

نقطه عطف و تکیه گاه و در واقع همه چیز بازی، داستان بی نظیر آن است. داستانی که مانند تمامی عناوین استاد دیوید کیج بسیار زیبا و جذاب نگارش شده است و البته باید گفت که بین تمام بازی های این سازنده بزرگ نیز، Heavy Rain برترین و زیباترین داستان را داراست. بعد از بازی هوی رین، دیوید کیج مشغول ساخت بازی دیگری شد که Beyond: Two Souls نام داشت. عنوان Beyond: Two Souls که مانند تمامی عناوین قبلی دیوید کیج در سبک اکشن ماجرایی تعاملی درام قرار دارد توسط استودیو Quantic Dream ساخته و در سال ۲۰۱۳ به طور انحصاری برای کنسول PlayStation 3 منتشر گردید و بازخوردهای مثبت و مناسبی را مخصوصا از سوی طرفداران دریافت نمود ولی امتیاز متای ۷۲ را دریافت کرد که راستش را بخواهید زیاد با کیفیت بازی تطابق ندارد. Heavy Rain و Beyond: Two Souls به قدری زیبا بودند که سونی تصمیم گرفت نسخه نسل هشتمی و بازسازی شده این دو بازی را نیز به همراه یکدیگر به صورت یک کالکشن منتشر نماید تا باز هم بتوانیم خاطرات این دو عنوان زیبا را مرور کنیم و کسانی که آن ها را تجربه نکرده اند از دو بازی فوق العاده محروم نشوند. مجموعه ریمستر شده Heavy Rain and Beyond: Two Souls Collection توسط استودیو Quantic Dream توسعه یافت و در سال ۲۰۱۶ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainement برای PlayStation 4 منتشر گردید. این کالکشن همان طور که گفته شد از عناوین Heavy Rain و Beyond: Two Souls تشکیل شده است که به مانند همه عناوین دیوید کیج در ژانر Adventure interactive قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه ارزشمند را تشکیل داده اند. داستان در این دو بازی حرف اول و آخر را می زند. داستان بازی Heavy Rain یک شاهکار بی نهایت جذاب و تراژیک است که عشق و غم و درام و اکشن و … را کاملا در خود دارد و روند روایت را طوری پیش می برد تا در نهایت عواقب انتخاب های خود در بازی را مشاهده کنید و بهای برخی از آن ها را سنگین تر و برخی را کمتر، بپردازید.

شخصیت پردازی همیشه نقش بسیار مهمی را در عناوین دیوید کیج داشته است و در واقع شخصیت پردازی های عمیق و خلق شخصیت هایی محکم و قدرتمند، همواره باعث شده اند تا عناوین این سازنده داستان فوق العاده ای را داشته باشند و این داستان زیبا به زیبایی هر چه تمام تر بر روی دوش این شخصیت ها قرار می گیرد و روند قصه گویی و روایت بازی را شکل می دهد. شخصیت ها داستان را شکل می دهند و داستان شخصیت ها را می سازد و به آن ها پر و بال می دهد. محوریت داستان بازی هوی رین و شخصیت های آن بر موضوع قتل های سریالی یک قاتل دیوانه که به قاتل اریگامی شهرت دارد بنا شده است و داستان شخصیت هایی را که به نوعی با این قاتل درگیر می شوند را بیان می کند. بازی از همان ابتدا و در صحنه های اول تا لحظات آخر خود، شما را میخکوب و تشنه فهمیدن ادامه داستان نگاه می دارد و هر گز نمی توانید اتفاقاتی را که در ادامه رخ خواهد داد حدس بزنید. شما در نقش چند شخصیت مختلف در بازی ایفای نقش خواهید کرد که هر کدام به نوعی درگیر ماجرای قتل ها هستند و داستان هر یک را پیش می برید که این داستان ها گاها با هم در نقاطی تلاقی می یابند. شخصیت های بازی شامل Ethan Mars که به نوعی نقش اصلی بازی است، Scott Shelby که یک کارآگاه خصوصی است و در مورد پرونده تحقیق می کند، Norman Jayden که یک مامور اف بی آی است و از واشنگتن برای بررسی پرونده قتل ها فرستاده شده است و Madison Paige که یک شخصیت زن فوتوژورنالیست است و به نحوی با این پرونده قتل های اریگامی ارتباط می یابد، می باشند. شما از دید تک تک این شخصیت ها در مقاطعی بازی را دنبال خواهید کرد و هر چه که می گذرد بیشتر به سوالات شما پاسخ داده می شود و موارد بیشتری را کشف می کنید.

بازی Beyond: Two Souls نیز داستان دختری به نام جودی هولمز را روایت می کند که وی در بازی و جلوی چشمان ما از کودکی تا نوجوانی و جوانی بزرگ می شود و فریم به فریم، اوج و عمق بدبختی و سیه روزی وی را می بینیم و با او همدردی می کنیم. لحظه به لحظه کشمکش های وی با روح یا نیرو یا نور محافظش را شاهد هستیم که حتی در زندگی عشقی وی نیز دخالت می کند و اجازه نمی دهد تا جودی بتواند کسی را دوست داشته باشد و با او رابطه ای عاشقانه برقرار کند. سرنوشت این دختر به قدری دردناک بود که اشک را در چشمان ما جمع می کرد. الن پیج، بازیگر جوان و توانمند سینمای هالیوود نیز در اوج توان خود در این نقش ظاهر شده و شخصیتی فوق العاده را از لحاظ احساسات و حالات صورت و همچنین صداگذاری برای ما خلق کرده است؛ البته شخصیت پردازی قوی همیشه و همیشه جزء ثابت عناوین دیوید کیج بوده اند و هستند و یکی از نمادها و مثال های بارز این شخصیت پردازی قوی بدون شک جودی هولمز است. Heavy Rain and Beyond: Two Souls Collection پس از انتشار توانست تا موفق عمل نماید، البته کمتر از بازی اصلی Heavy Rain و بیشتر از بازی اصلی Beyond: Two Souls. این عنوان از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز تقریبا موفق عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Heavy Rain and Beyond: Two Souls Collection سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای خوب ۷۸/۱۰۰ گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های ارزشمند و باکیفیت در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نماید. البته کسانی که این دو بازی را تجربه کرده اند خیلی خوب می دانند که ارزش اصلی این دو بازی و این کالکشن خیلی خیلی بیشتر از متای ۷۸ است. باید گفت Heavy Rain and Beyond: Two Souls Collection یکی از با ارزش ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۲ – Final Fantasy X/X2 HD Remaster

سازنده: Virtuos

ناشر: Square Enix

ژانر: RPG

محتوا: Final Fantasy X و Final Fantasy X2

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Microsoft Windows, Android, iOS

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: Final Fantasy X : ۹۲/۱۰۰ – بازی Final Fantasy X2 : 85/100 – بازی Final Fantasy X/X2 HD Remaster : 86/100

سری عناوین فاینال فانتزی همواره مجموعه ای از بهترین ها در تمام زمینه های مختلف در زمان خود بوده اند و هر گاه و در هر نسلی که نسخه هایی از این سری منتشر گردیده است، جزو زیباترین و جذاب ترین عناوین زمان خود به حساب آمده اند و خاطراتی به یادماندنی را برای ما خلق کرده اند. در بین این همه بازی فوق العاده، دو تا از برترین های آن ها عناوین Final Fantasy X و Final Fantasy X2 در نسل ششم بودند که هر بازیبازی که آن ها را تجربه کرده است تا همیشه داستان و شخصیت ها و گرافیک و گیم پلی و .. این دو بازی را به خاطر دارد. Final Fantasy X و Final Fantasy X2 از خوش گرافیک ترین عناوینی بودند که بر روی کنسول پلی استیشن ۲ منتشر گردیدند و با داستان عالی، گیم پلی فوق العاده و گرافیک چشم نواز موفق شدند تا به یکی از خاطره انگیز ترین بازی های این سری بین بازیبازان تبدیل شده و تا همیشه در یاد و خاطره ما باقی بمانند. طراحی ظاهری و صورت شخصیت ها و لباس های آن ها و حرکت موهای آنها در زمان خود بی نظیر بود و به قدری دو شخصیت اصلی، زیبا و دوست داشتنی طراحی شده بودند که هر بازیبازی را شیفته خود می کردند. به همین دلیل هم زمانی که اسکوئر انیکس تصمیم به ریمستر کردن برخی از برترین و پرطرفدارترین عناوین این سری برای نسل هفتم گرفت، این دو بازی بی نظیر یعنی Final Fantasy X و Final Fantasy X2 را انتخاب کرد. مجموعه ریمستر شده Final Fantasy X/X2 HD Remaster توسط استودیو Virtuos توسعه یافت و در سال ۲۰۱۳ توسط کمپانی Square Enix برای پلتفرم های PlayStation 3 و PlayStation Vita منتشر گردید تا دارندگان کنسول های نسل هفتم و یا کسانی که به هر دلیلی نتوانسته اند این بازی ها را تجربه کنند و اکنون می خواهند که به این دنیای فانتزی قدم بگذارند، کاملا شرایط برای آن ها فراهم باشد و این دو بازی را با یک کیفیت بهتر تجربه کنند.

این کالکشن همان طور که گفته شد از عناوین Final Fantasy X و Final Fantasy X2 تشکیل شده است که در ژانر RPG قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه ارزشمند را تشکیل داده اند. جالب است بدانید که این مجموعه به حدی موفق بود که در نسل هشتم اسکوئر انیکس و سونی آن را برای پلی استیشن ۴ هم به طور انحصاری در سال ۲۰۱۵ منتشر کردند و باز هم نتایج آن قدر راضی کننده بود که سال ۲۰۱۶ نسخه رایانه های شخصی بازی عرضه شد و در کمال تعجب در سال ۲۰۱۷ نسخه های iOS و Android بازی نیز عرضه گردیدند. در نسخه ریمستر شده این دو بازی بهبود و ارتقای گرافیکی و صیقل دادن این دو بازی به خوبی صورت گرفته است. طراحی تمامی شخصیت ها و دشمنان و باس های بازی از فرم کلی آن ها گرفته تا ریزترین جزییاتشان به زیباترین شکل ممکن انجام شده است و شما را شیفته خود می کند و علاوه بر این زیبایی ظاهری که یکی از خصوصیات همیشگی این سری است، در زمینه گیم پلی نیز این دو بازی بی نظیر هستند و در برخی مواقع به معنای واقعی شما را به چالش کشیده و نیاز به حداکثر تمرکز و تاکتیک شما دارند. Final Fantasy X/X2 HD Remaster پس از انتشار توانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را البته در مقیاسی کوچکتر مجددا تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز کاملا عالی عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Final Fantasy X/X2 HD Remaster سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای عالی ۸۶/۱۰۰ گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های ارزشمند و باکیفیت در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نماید.

همواره در عناوین مختلف فرنچایز Final Fantasy، باس های عظیم و مخوف و چالش برانگیز و البته پرتعداد که همگی هم دارای طراحی بی نظیری بوده اند، یکی از برگ های برنده اصلی این سری محسوب شده اند و بازی های آن همیشه دارای جذاب ترین و هیجان انگیز ترین مبارزات در زمان خود بوده اند. تنها کافیست تا مبارزات بی نظیری مثل مبارزه با Braska’s Final Aeon ،Geosgaeno ،Wendigo ،Penance ،Seymour و Dark Shiva و تعداد خیلی زیادی از مبارزات معرکه دیگر در بازی Final Fantasy X را به یاد بیاورید تا دیگر نیازی به توضیح اضافی نباشد. دنیای Final Fantasy X و Final Fantasy X2 بسیار وسیع، زیبا و فوق العاده با جزییات طراحی شده اند و انواع و اقسام دشمنان مختلف و باس های بی نظیر نیز در آن ها حضور دارند و در هر گوشه ای از این دنیای بی نهایت زیبا، چالشی سخت و البته پاداشی عالی در انتظار بازیبازان است. محیط ها و مناظر بازی به غایت چشم نواز هستند و همچنین نورپردازی نیز برای عنوانی که در اصل یک ریمستر نسل ششمی است هنوز هم در نسل هشتم زیبا و باکیفیت است و سازندگان بهینه سازی های خیلی خوبی را بر روی نسخه ریمستر نسل هشتمی بازی انجام داده اند. شکی نداریم که بازی Final Fantasy X/X2 HD Remaster یکی از با ارزش ترین و با کیفیت ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۱ – Metro: Redux

سازنده: ۴A Games

ناشر: Deep Silver

ژانر: First Person Shooter و Survival Horror

محتوا: Metro: Last Light و Metro 2033

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One و رایانه های شخصی

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: Metro 2033: 90/100 – بازی Metro: Last Light: 82/100 – بازی Metro: Redux : 84/100

در دنیای بازی های رایانه ای اگر بخواهیم از برترین عناوین اقتباس شده از کتاب ها نام ببریم بدون شک ابتدا نام ویچر و سپس مترو مطرح می شود که توانسته اند همان قدر که کتاب و شخصیت های کتاب موفق عمل کرده اند، در بازی نیز درخشان ظاهر شوند و نه تنها نام خود را در دنیای بازی، بزرگ کنند بلکه سبب شوند تا نام کتاب نیز بیش از پیش مطرح شود و مطمئنا می دانید که خیلی از بازیبازان بعد از بازی کردن سری ویچر و مترو تازه به سراغ خواندن کتاب های آن ها رفته اند و در واقع به خاطر بازی، کتاب را نیز شناخته اند. از سری ویچر که تا دلتان بخواهد صحبت کرده ایم و آن قدر از آن به حق همواره تعریف و تمجید شده است که نگو و نپرس. اما شاید کمتر تا به حال در مورد سری مترو و دو بازی بی نظیر آن صحبت کرده باشیم که البته این اصلا دلیلی بر ضعف این سری نیست. زیرا الحق و والانصاف دو بازی Metro: Last Light و Metro 2033 هر دو جزو بهترین بازی های داستان محور و شوتر اول شخص و وحشت بقا هستند. اکنون نیز که صحبت از برترین کالکشن ها است نمی شود از نسخه ریمستر شده این دو بازی زیبای نسل هفتمی که در کنار هم با نام Metro: Redux و با بهینه سازی عالی برای نسل هشتم عرضه شدند، نام نبرد و به آن اشاره نکرد. مجموعه ریمستر شده Metro: Redux توسط استودیو ۴A Games که سازنده دو بازی اصلی سری است، توسعه یافت و در سال ۲۰۱۴ توسط کمپانی Deep Silver برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One و رایانه های شخصی منتشر گردید. این کالکشن همان طور که گفته شد از عناوین Metro: Last Light و Metro 2033 تشکیل شده است که در ژانر First Person Shooter و Survival Horror قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه بی نهایت ارزشمند را تشکیل داده اند.

بازی Metro 2033 بر اساس رمان فوق العاده زیبای Dmitry Glukhovsky با همین نام ساخته شده است و وضعیت شهر و مردم نجات یافته مسکو بعد از انفجار هسته ای و زندگی آنها در تونل ها و ایستگاه های مترو در زیر زمین را دنبال می کند و شما در آن در نقش Artyom قرار می گیرید که باید ایستگاه محل زندگی اش را از خطراتی که در مترو هستند و موجودات جهش یافته و دیگر مشکلات نجات دهد. این بازی در سال ۲۰۱۰ برای ایکس باکس ۳۶۰ و پی سی توسط THQ فقید عرضه شد و متای فوق العاده ۹۰ را کسب نمود. بازی Metro: Last Light هم که دنباله مترو ۲۰۳۳ محسوب می شد و البته این بار بر اساس کتاب مترو ۲۰۳۴ ساخته نشده بود، داستان Artyom را ادامه می داد و او قصد یافتن و ارتباط برقرار کردن با Dark Ones را داشت و باید در بخش های مختلف سیستم مترو سفر می کرد و موجودات جهش یافته و دشمنان را می کشت. در این بازی المان های بازی اول بسیار بهبود یافته بودند و مواردی مثل شخصی سازی سلاح و .. به بازی اضافه شده بود. این بازی نیز در نسل هفتم برای ایکس باکس ۳۶۰ و پی سی و البته این بار پلی استیشن ۳ عرضه گردید و متای ۸۲ را دریافت کرد. در نسل هشتم هم که همان طور که گفته شد هر دوی این بازی ریمستر شده و ارتقای گرافیکی به خود دیدند و با نام مجموعه Metro: Redux در دسترس علاقمندان قرار گرفتند.

Metro: Redux پس از انتشار توانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را مجددا تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز عالی عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Metro: Redux سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای فوق العاده ۸۴/۱۰۰ گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های ارزشمند و باکیفیت در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نماید. حتما نیز می دانید که در نسل هشتم قرار است برای تکمیل ۳ گانه بی نظیر مترو، بازی Metro Exodus منتشر گردد که معرفی آن و نمایش بازی به حدی فوق العاده بود که همگان را شگفت زده کرد و تبدیل به یکی از برترین نمایش های E3 2017 و یکی از مورد انتظارترین بازی های نسل هشتم شد. امیدواریم که این بازی نیز به مانند ۲ عنوان قبلی و حتی برتر از آن ها عمل کند تا شاید بعدا و در سال ها و نسل های بعد، شاهد یک کالکشن عالی از ۳ گانه مترو در کنار هم باشیم. در نهایت باید گفت هیچ تردیدی نیست که بازی Metro: Redux یکی از با ارزش ترین و با کیفیت ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۰ – Batman: Return to Arkham

سازنده: Rocksteady Studios, Virtuos

ناشر: Warner Bros. Interactive Entertainment

ژانر: Action Adventure Open World

محتوا: Batman: Arkham Asylum and Batman: Arkham City

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: Batman: Arkham Asylum: 92/100 – بازی Batman: Arkham City : 96/100 – بازی Batman: Return to Arkham : 77/100

بدون هیچ شکی و تردیدی ۳ گانه بتمن آرکام ساخته راک استدی جزو شاهکارهای صنعت گیم و یکی از برترین ۳ گانه های تاریخ بازی ها و شخصیت بتمن هستند، درست به مانند ۳ گانه سینمایی کریستوفر نولان که یکی از بهترین ۳ گانه های سینمایی ابرقهرمانان به حساب می آید. بازی Batman: Arkham Knight که خب از همان ابتدا عنوانی نسل هشتمی بود و در این نسل منتشر شد ولی دو بازی دیگر این ۳ گانه یعنی Batman: Arkham Asylum و Batman: Arkham City که مربوط به نسل هفتم بودند و اتفاقا جزو برترین بازی های نسل هفتم هم بودند، در دسترس بازیبازان نسل هشتم قرار نداشتند و کسانی که تازه برای اولین بار در نسل هشتم پای به دنیای بازی های رایانه ای گذاشته بودند نمی توانستند از این دو شاهکار فوق العاده با امتیازات ۹۲ و ۹۶ بهره مند شوند. مخصوصا با توجه به این که انواع و اقسام بازی ها داشتند و دارند برای نسل هشتم ریمستر و کالکشن می شوند خیلی حیف بود که این دو بازی زیبا این مسیر را طی نکنند و به همین خاطر هم کمپانی بردران وارنر و راک استدی تصمیم گرفتند تا مجموعه این دو بازی را به صورت ارتقا داده و بهینه شده ریمستر کنند و در دسترس بازیبازان نسل هشتم قرار دهند. این مجموعه ریمستر شده که Batman: Return to Arkham نام گرفت، توسط استودیو Rocksteady Studios و Virtuos توسعه یافت و در سال ۲۰۱۶ توسط کمپانی Warner Bros. Interactive Entertainment برای پلتفرم های PlayStation 4 و Xbox One منتشر گردید. این کالکشن از دو شاهکار Batman: Arkham Asylum و Batman: Arkham City تشکیل شده است که در ژانر Action Adventure Open World قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه ارزشمند را تشکیل داده اند.

بازی Batman Arkham Asylum در سال ۲۰۰۹ برای پلتفرم های نسل هفتم یعنی PlayStation 3, Xbox 360 و رایانه های شخصی و همین طور Wii U عرضه شد و خیلی راحت توانست تا لقب یکی از برترین بازی های سال ۲۰۰۹ و یکی از برترین عناوین ابرقهرمانی تاریخ را به خود اختصاص دهد و امتیاز متای باورنکردنی ۹۲ را کسب نماید. این عنوان به واقع دست کمی از شاهکار دوم این سری یعنی آرکام سیتی هم ندارد و چه بسا در زمینه باس ها بهتر از آن نیز بود و برخی از برترین باس فایت های ممکن را با برخی از محبوب ترین دشمنان بتمن تجربه کردیم. مبارزه بسیار جذاب و هیجان انگیز با Bane را به خاطر دارید؟ نبرد با عاشق دیوانه جوکر یعنی Harley Quinn. نبرد با تمساح غول پیکر متنفر از بتمن یعنی Killer Croc یادتان هست؟ مگر می شود آرکام اسیلوم را بازی کرد و از Poison Ivy گذشت؟ Twin Titans را در اواخر بازی شکست دادیم. اما از تمام اینها که بگذریم در راس همه باس فایت های این بازی بدون شک باس فایت آخر بازی با The Joker است که خودنمایی می کند و هر بازیبازی را شیفته و جذب خود می کند، هم به دلیل شخصیت خاص جوکر و هم به دلیل نوع مبارزه و تغییر ظاهری شدید جوکر و تبدیل او به یک موجود عظیم و همینطور تغییر فازهای مبارزه، این باس فایت به یکی از به یادماندنی ترین باس های سری آرکام و بازی های ابرقهرمانی تبدیل شده است که البته کلی باس قدرتمند دیگر را نیز در کنار خود در آرکام اسایلوم دیدیم. بازی Batman: Arkham City نیز در سال ۲۰۱۱ توسط کمپانی .Warner Bros برای پلتفرم های PlayStation 3، Xbox 360 و Microsoft Windows منتشر گردید و امتیاز متای شگفت انگیز ۹۶/۱۰۰ را کسب نمود و بازی سال شد.

گیم پلی بازی از نمای سوم شخص بتمن را نشان می دهد و بر مبارزات نزدیک، قابلیت های مخفی کاری، قابلیت های کارآگاهی و گجت های وی تمرکز دارد. Arkham City المان های جهان آزاد بیشتری را نسبت به آرکام اسایلوم در اختیار شما می گذارد و ساختار آزادتری دارد و به شما اجازه می دهد تا کلی ماموریت جانبی را در جای جای نقشه شهر انجام دهید. گرافیک بازی از فوق العاده هم فوق العاده تر بود. گیم پلی و مبارزات این شاهکار، بسبار جذاب و لذتبخش بودند. تنوع ماموریت ها و فعالیت ها در بازی خیلی بالا بود. دیگر از این بهتر و زیباتر نمی شد در نسل هفتم عنوانی از بتمن را خلق کرد که تا این حد از همه لحاظ بی نظیر باشد. در واقع باید گفت Batman: Arkham City زیباترین بازی بتمن بوده که تا به حال خلق شده است. کیفیت گرافیکی بازی چه از لحاظ فنی و چه هنری در نسل هفتم در بالاترین سطح قرار داشت و شهر و طراحی آن، شخصیت های بازی، ساختمان ها و تمام المان های گرافیکی و طراحی بازی در بالاترین سطح قرار داشتند. نورپردازی بازی با توجه به تاریکی شهر بسیار زیبا انجام شده و وقتی در حال پرواز بر فراز شهر بودید از دیدن ساختمان ها و نورپردازی بازی لذت می بردید. کیفیت تکسچرها و یافت ها بسیار بالا بود و حتی وقتی نزدیک آنها می شدید هم کیفیتشان چندان افت نمی کرد و باز هم زیبا بودند. در بازی شاهد باگ های گرافیکی و افت فریم و … هم نبوده و بازی بسیار با ثباتی را نظاره گر بودیم.

وقتی با شوالیه تاریکی بر فراز شهر پرواز می کردید از شدت هیجان و زیبایی شهری که در زیر بال های پر ابهت و قدرتمند بتمن قرار داشت به وجد آمده و انگار که دوست داشید مدتی بسیار طولانی فقط بر فراز این شهر پرواز کنید. به خاطر کیفیت فوق العاده این دو بازی بود که انتظار داشتیم در نسل هشتم شاهد ارتقا و بهینه سازی بهتری در مجموعه Return to Arkham باشیم ولی زیاد این طور نبود. در واقع Batman: Return to Arkham پس از انتشار لااقل از لحاظ امتیازی نتوانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را تکرار نماید ولی به هر حال نسخه ارتقا یافته دو شاهکار بود که فارغ از امتیاز آن، بسیار ارزشمند محسوب می شد. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز تقریبا موفق عمل کرده و گاها مورد تحسین قرار گرفت. Batman: Return to Arkham سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای قابل قبول۷۷/۱۰۰ گردید که فاصله زیادی با متای ۹۲ و ۹۶ دو بازی شاهکار اصلی دارد. به طور کلی انگار هر گاه قرار است نسخه های این سری را ارتقا دهند و بهینه کنند و … خرابکاری می کنند و بازی پر می شود از مشکلات فنی. آن از نسخه پی سی آرکام نایت و این هم از بهینه سازی ضعیف دو نسخه اسایلوم و سیتی برای کالکشن نسل هشتم. بی شک Batman: Return to Arkham به خاطر در بر داشتن ۲ شاهکار بی تکرار نسل هقتم، یکی از ارزشمندترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.

منبع متن: gamefa