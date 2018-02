با تخفیفات این هفته شبکه PSN همراه باشید

سلام دوستان پردیسی. باری دیگر با تخفیفات هفتگی شبکه PSN در خدمت شما عزیزان هستیم. این هفته شرکت Sony فروشگاه دیجیتالی خود را با سه دسته از تخفیفات مختلف با نام‌های PS Plus Specials، EA Sale و Far Cry Sale آپدیت کرده است تا که طیف گسترده‌تری از عناوین در اختیار گیمرها قرار گیرد. لازم به ذکر است که بهترین گزینه‌های این هفته دو عنوان FiFa 18 و Resident Evil 7 باشد که با داشتن اشتراک PS Plus به ترتیب با قیمت‌های 19.79$ و 23.99$ قابل دسترسی است.

در ادامه، شما را به دیدن گزیده‌ای از تخفیفات این هفته دعوت می‌کنیم و خوشحال می‌شویم که دیدگاهتان را با ما به اشتراک بگذارید.

لیست کامل تخفیفات PS Plus Specials را از این لینک دریافت کنید.

EA Sale

Far Cry Sale

PS Plus Specials

منبع متن: pardisgame