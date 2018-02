به تازگی بروز‌سان بزرگی برای عنوان Assassin’s Creed Origins منتشر شده است که این بروز‌رسان، بخش مورد انتظار New Game Plus و Discovery Tour را به این عنوان می افزاید. در هفته‌های گذشته، شرکت یوبی سافت از انتشار بروز‌رسان جدیدی برای عنوان Assassin’s Creed Origins خبر داده بود که قابلیت‌های جدیدی را به بازی می افزاید. مهم ترین […]

در هفته‌های گذشته، شرکت یوبی سافت از انتشار بروز‌رسان جدیدی برای عنوان Assassin’s Creed Origins خبر داده بود که قابلیت‌های جدیدی را به بازی می افزاید. مهم ترین محتوایی که شاهد اضافه شدن آن هستیم بخش مورد انتظار New Game Plus که به کاربران اجازه می دهد تا بازی جدیدی را شروع کنند با این تفاوت که میزان پیشرفت و سطح شخصیت بازی بدون تغییر باقی می ماند. البته لازم به ذکر است سلاح یا آیتم‌های دیگری از جمله hidden blade که از طریق انجام دادن ماموریت‌های فرعی یا مراحل داستانی در بازی اصلی به دست آورده اید، تا زمانی که مراحل داستانی یا فرعی مربوط به آن‌ها را تکمیل نکنید در قسمت تجهیزات (Inventory) نمایش داده نخواهند شد. به عبارت دیگر برای به دست آوردن آن‌ها باید دوباره تلاش کنید.

با بازی کردن در بخش New Game Plus، گزینه سطح بندی خودکار دشمنان فعال شده که البته می توانید آن را از قسمت تنظیمات غیر فعال کنید. اما گزینه ای که متاسفانه غیر فعال سازی آن ممکن نیست درجه سختی بازی می باشد که به نظر می رسد درجه سختی بازی در بخش New Game Plus بالاتر رفته است. در واقع شما هر درجه سختی که انتخاب کنید، بازی آن را یک درجه بالاتر می برد. به طور مثال اگر شما درجه سختی بازی را روی Easy بگذارید، درواقع سختی بازی روی Normal خواهد بود یا بر روی Normal سختی بازی روی Hard خواهد بود و الی آخر.

یکی دیگر از ویژگی‌های مفید بخش New Game Plus این است که بازی به طور خودکار یک فایل ذخیره جدید ایجاد می کند بنابراین هر زمان که تمایل داشتید می توانید بازی را از طریق ذخیره قبلی خود ادامه دهید.

همچنین به گفته شرکت یوبی سافت، برای کاربرانی که Assassin’s Creed Origins را در بخش New Game Plus به اتمام برسانند، هدایای ویژه ای در نظر گفته شده که البته این شرکت جزییات بیشتری از آن را فاش نکرده است

در نهایت بروز‌رسان ۱٫۳ عنوان Assassin’s Creed Origins، بخش Discovery Tour را نیز به این بازی می افزاید. Discovery Tour، سلاح، آیتم‌ها و مراحل داستانی جدید نیست بلکه یک تور گشت و گذار جذاب و هیجان انگیز است که به کاربران اجازه می دهد بدون هیچ خطری به کاوش در مصر باستان بپردازند. در مجموع ۷۵ تور در بازی وجود دارد که زمان آن‌ها بین ۵ تا ۲۵ دقیقه متغیر است.

این بروزرسان هم اکنون برای کنسول‌های پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان(با حجمی معادل ۵٫۵ گیگابایت برروی کنسول ها) و پلتفرم رایانه‌های شخصی (با حجمی معادل ۲٫۶ گیگابایت ) در دسترس است.

منبع متن: gamefa