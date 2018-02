از زمان معرفی طرح Games With Gold، شرکت Microsoft بصورت ماهانه عناوین رایگانی را در اختیار مشترکین طلایی سرویس Xbox Live قرار می‌دهد. به گزارش پردیس‌گیم، ساعاتی قبل Microsoft با انتشار تریلری اقدام به معرفی عناوین رایگان ماه مارس در شبکه Xbox Live کرد.

در همین راستا، دارندگان Xbox One می‌توانند یکی از خلاقانه‌ترین بازی‌های نسل هشتم و البته یکی از بهترین نمونه‌های بکارگیری عنصر زمان در گیم‌پلی یعنی بازی SuperHot را تجربه کنند. همچنین بازی مسابقه‌ای و مهیج Trials of the Blood Dragon دیگر عنوان رایگان شده می‌باشد.

همچنین Microsoft بصورت ماهانه دو بازی قدیمی را نیز بر روی Xbox 360 رایگان می‌کند و این عناوین از طریق قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل برای کاربران Xbox One نیز در دسترس هستند. اگر شما از طرفداران انیمیشن Brave هستید، نسخه بازی‌محور این اثر این ماه برای دارندگان Xbox 360 و Xbox One رایگان شده است. Quantum Conundrum نیز دیگر عنوان رایگان شده برای کاربران Xbox 360 است که طبیعتا دارندگان Xbox One نیز توانایی تجربه آنرا دارند. این بازی برای کسانی که به عناوین پلتفرمر و معمایی علاقه دارند، گزینه مناسبی محسوب می‌شود.

در ادامه شما می‌توانید ضمن تماشای ویدیویی معرفی بازی‌های رایگان شده، که لیست کامل این عناوین به همراه قیمت و زمان عرضه آن‌ها را مشاهده نمایید:

Trials of the Blood Dragon ($14.99 ERP): Available March 1 to 30 on Xbox One

Superhot ($24.99 ERP): Available March 16 to April 15 on Xbox One

Brave: The Video Game ($19.99 ERP): Available March 1 to 15 on Xbox One and Xbox 360