مایکل کاندری (Micheal Condrey) و گلن اسکوفیلد (Glen Schofield)، موسسان اسلج‌همر گیمز (Sledgehammer Games) و کارگردانان Call of Duty: WII، این استودیو را ترک کرده‌اند تا به مسئولیت‌های جدیدشان در امور اجرایی اکتیویژن بپردازند.

این خبر توسط کوتاکو تایید و منتشر شده و طبق گفته‌ی این سایت، از چند هفته‌ی قبل صحبت‌هایی درمورد خروج موسسان اسلج‌همر به گوش می‌رسید اما اکتیویژن تا امروز آن‌ها را تایید نکرده بود. نماینده‌ی اکتیویژن در این خصوص بیانیه‌ی زیر را ارائه داده است:

به همراه موفقیت باورنکردنی Call of Duty: WWII، مایکل کاندری و گلن اسکوفیلد تصمیم به انتقال از اسلج‌همر گیمز به اکتیویژن و مسئولیت‌های اجرایی در آن گرفته‌اند. ما از گلن و مایکل برای کار عظیمشان برروی Call of Duty متشکریم و برای ادامه‌ی همکاری با آن‌ها با مسئولیت‌های جدیدشان مشتاق هستیم. این تغییرات فرصتی شدند تا یکی از مدیران اصلی و کلیدی اسلج‌همر یعنی ارون هالون (Aaron Halon) را به مدیریت این استودیو برسانیم. ارون یکی از اولین و اصلی‌ترین اعضای استودیوست و گزینه‌ی معمول برای این مسئولیت به حساب می‌آمد. وی بیش از ۲۰ سال تجربه‌ی کار دارد و نقش مهم و مفیدی را در طول تاریخ این استودیو ایفا کرده است. ما به ارون تبریک می‌گوییم و نسبت به آینده‌ی اسلج‌همر که معتقدیم حتی روزهای بهتری را پیش رو دارد، هیجان‌زده هستیم.

مایکل کاندری و گلن اسکوفیلد در سال ۲۰۰۹ اسلج‌همر گیمز را تاسیس کردند. اسلج‌همر پس از خریداری شدن توسط اکتیویژن، به عنوان کمکی برای اینفینیتی وارد مشغول توسعه‌ی Call of Duty: Modern Warfare 3 شد و پس از آن، در سال ۲۰۱۴ عنوان Call of Duty: Advanced Warfare و در سال گذشته نیز Call of Duty: WII را به عرضه رساند.

در حال حاضر مشخص نیست که این دو دقیقاً چه نقشی در اکتیویژن خواهند داشت اما به نظر نمی‌رسد که خروجشان باعث تاخیر و اختلالی در برنامه‌ها و انتشار محتویات دانلودی جدید Call of Duty: WWII شود. همان‌طور که در بیانیه‌ی اکتیویژن گفته شد، ارون هالون هم‌اکنون مسئولیت مدیریت اسلج‌همر را بر عهده دارد و این نشان دهنده‌ی اطمینان خاطر کامل اکتیویژن نسبت به فعالیت‌های این استودیوست.

علاوه بر این‌ها، بد نیست اشاره کنیم که مدیر عامل Activison Publishing یعنی اریک هیرشبرگ (Eric Hirshberg) در پایان ماه مارس از این شرکت جدا خواهد شد و شاید انتقال مایکل کاندری و گلن اسکوفیلد نیز به این موضوع بی‌ارتباط نباشد، از آنجایی که در حال حاضر جانشین هیرشبرگ هم مشخص نیست.

منبع متن: gamefa