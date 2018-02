به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VideoGamer، هر دو بنیان‌گذار استودیو Sledgehammer Games سازنده Call of Duty: WWII بعد از تقریباً یک دهه این استودیو را ترک کردند. "مایکل کاندری" و "گلن اسکافیلد" موقعیت شغلی بالاتری را در شرکت Activision دریافت کردند و "آرون هالون" را به جای خود به عنوان مدیر استودیو Sledgehammer Games انتخاب کردند.

Sledgehammer Games در سال 2009 توسط این دو شخص پایه‌گذاری شد و در ابتدا برنامه داشت تا یک بازی از سری Call of Duty را با محوریت داستانی جنگ ویتنام توسعه دهد. اگرچه بعد از تشکیل، این استودیو برنامه خود را تغییر داد و در سال 2011 در ساخت Call of Duty: Modern Warfare 3 همکاری کرد، سپس شاهد ساخت Call of Duty: Advanced Warfare توسط این استودیو بودیم. آخرین پروژه این شرکت به Call of Duty اخیر بر می‌گردد، همانطور که از پسوند آن World War II مشخص است بازی در جنگ جهانی دوم روایت می‌شود.

لازم به ذکر است که سابقه "کاندری" و "اسکافیلد" بسیار بیشتر از این حرفا می‌باشد چرا که آن‌ها قبلا در ساخت Dead Space با استودیو Visceral Games که اخیراً توسط EA تعطیل شد همکاری داشتند.

"کاندری" در مورد فعالیت خود در Sledgehammer اعلام کرد که بهترین تجربه عمرش بوده است. از طرف دیگر "اسکافیلد" اعلام کرد، شغل پیشنهادی جدید در Activision چیزی بوده است که نمی‌توانست آن را رد کند.

