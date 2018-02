یوبی‌سافت به دنبال آن است تا یکی از شعب خود که در کشور آلمان و شهر برلین واقع شده را گسترش دهد تا بتواند با دیگر شعب این شرکت همکاری‌های بیشتری داشته باشد! سال گذشته بود که یوبی سافت یک استودیو را در شهر برلین در کشور آلمان بنا کرد. هدف از تاسیس چنین استودیویی […]

یوبی‌سافت به دنبال آن است تا یکی از شعب خود که در کشور آلمان و شهر برلین واقع شده را گسترش دهد تا بتواند با دیگر شعب این شرکت همکاری‌های بیشتری داشته باشد!

سال گذشته بود که یوبی سافت یک استودیو را در شهر برلین در کشور آلمان بنا کرد. هدف از تاسیس چنین استودیویی در آن منطقه، تلاش برای یافتن استعدادهای ساکن مناطق مرکزی و شرقی اروپا بود. از همان ابتدا انتظار می‌رفت تا این استودیو در ساخت نسخه جدید Far Cry نقش داشته باشد که همین طور هم شد و حضور این استودیو به عنوان یکی از سازندگان Far Cry 5 تائید شد. یوبی سافت تائید کرده که شعبه برلین خود در ساخت Far Cry 5 به سازندگان اصلی این عنوان کمک خواهد کرد ولی برنامه‌های یوبی سافت برای این استودیو بسیار بیشتر است. به نظر می‌رسد که یوبی سافت علاقه دارد تا این استودیو را بزرگ‌تر نیز کند ولی یک مانع بر سر راه این اتفاق وجود دارد و آن، مسائل مالیاتی است!

بدون شک در آلمان و کشورهای حومه این قطب اقتصادی و صنعتی، استعدادهای زیادی در زمینه بازیسازی وجود دارد که یوبی سافت هم به شدت علاقه مند است تا از این افراد در زمینه توسعه عناوین AAA استفاده کند و به همین خاطر است که این شرکت به فکر گسترش شعبه برلین خود افتاده است. مدیر این استودیو یعنی ایستوان تاجنای (Istvan Tajnay) در یک گفتگو با پایگاه خبری – تحیلی Gamesindustry.biz عنوان کرده:

“اینکه آیا ما به بیش از ۱۰۰ یا بیش از ۱۵۰ [نفر] یا حتی بیشتر از این تعداد افزایش پیدا خواهیم کرد یا نه، یک جورایی بستگی به اکوسیستم مربوط به مراحل توسعه بازی، اینجا در آلمان بستگی دارد. به طور به خصوص، من دارم در مورد حمایت‎های دولتی از لحاظ مالی صحبت می‌کنم.”

اگر این مسائل مالی بتواند به گونه‌ای پیش برود که مشکلی در گسترش شعبه برلین یوبی سافت به وجود نیاید، قطعاً این استودیو می‌تواند به یکی از قطب‌های بازیسازی در اروپا تبدیل شود. بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که مشکل اصلی یوبی سافت با گسترش این استودیو، آن است که هرچه این استودیو بزرگ‌تر شود مالیات آن هم به شکل تصاعدی بالا خواهد رفت و این بزرگ‌ترین مانع بر سر راه رخ دادن این مسئله است. البته یوبی سافت قرار است تا با اتحادیه تجارت‌های مربوط به بازی آلمان هم همکاری کند تا بتواند از برخی از کمک‌های مالی مثل تخفیف در مالیات استفاده کند.

هنوز هیچ چیزی مشخص نیست ولی تاکنون همه شواهد حاکی از آن است که روند رشد این استودیو به خوبی پیش می‎رود و حداقل عملکرد این استودیو به قدری خوب و محوری بوده که یوبی سافت به طور جدی خواهان گسترش دادن آن است. شاید روزی فرا برسد که برخی از مهم‌ترین فرنچایزهای یوبی سافت به این استودیو برسد، مثل فرنچایز Splinter Cell که مدت‌هاست در اغما به سر می‌برد.

منبع متن: gamefa