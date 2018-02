The Lost Child برای نینتندو سوییچ هم عرضه خواهد شد

یک پلتفرم دیگر هم به جمع پلتفرم‌هایی که صاحب بازی The Lost Child خواهند شد، اضافه شده است! این بازی قرار است تا برای کنسول نینتندو سوییچ هم منتشر شود. نیس امریکا (NIS America) به عنوان کمپانی ناشر بازی The Lost Child، اثر جدید کارگردان بازی El Shaddai: Ascension of the Metatron یعنی تاکیاسو ساواکی […]

یک پلتفرم دیگر هم به جمع پلتفرم‌هایی که صاحب بازی The Lost Child خواهند شد، اضافه شده است! این بازی قرار است تا برای کنسول نینتندو سوییچ هم منتشر شود.

نیس امریکا (NIS America) به عنوان کمپانی ناشر بازی The Lost Child، اثر جدید کارگردان بازی El Shaddai: Ascension of the Metatron یعنی تاکیاسو ساواکی (Takeyasu Sawaki) که تاکنون برای دو پلتفرم پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ویتا معرفی شده بود، اعلام کرده که این بازی برای نینتندو سوییج هم عرضه خواهد شد و این نسخه از بازی در غرب هم در دسترس قرار خواهد گرفت.

The Lost Child یک بازی نقش آفرینی نوبتی، مربوط به سیاه چاله‌هاست که در همان دنیای El Shaddai جریان دارد و علاوه بر کارگردانی، وظیفه طراحی شخصیت‌های The Lost Child هم بر عهده ساواکی است. او این وظایف را در بازی El Shaddai: Ascension of the Metatron هم بر عهده داشت.

داستان بازی The Lost Child در مورد هایاتو ایبوکی (Hayato Ibuki) است که ناگهان وارد یک جنگ بین نیروهای خیر و شر می‌شود. به دنبال تحقیق در مورد یک سری خودکشی‌های زنجیره‌ای در توکیو، هایاتوی کنجکاو کم کم پایش به یک جنگ بزرگ با نیروهای شیطانی باز می‌شود و در این بین او باید به دنبال دست و پا کردن همراهان و دوستان و یارانی برای خود باشد.

در گیم پلی بازی شاهد المان‌های جالبی هستیم. مثلاً در بازی The Lost Child امکان به سلطه درآوردن دشمنان و استفاده از آن‌ها به عنوان یاران خودی وجود دارد. حتی می‌توان آن‌ها را شخصی سازی کرد یا سطح آن‌ها را ارتقا داد. در این بازی بیش از ۱۰۰ دشمن منحصر به فرد وجود دارد و هر یک ۳ حالت مختلف خواهند داشت. به غیر از این موارد، بیش از ۲۵۰ مهارت یا همان Skill نیز برای همراهان وجود خواهد داشت که نسبت به دشمنان تسخیر شده و سطح شما قابل آزادسازی خواهد بود. همچنین سیاه چاله‌های مختلفی در بازی وجود خواهد داشت که از نظر تعداد لایه با هم تفاوت‌های بسیاری دارند ولی حتی در بازی شاهد یک سیاه چاله ۱۰۰ لایه نیز خواهیم بود تا مهارت‌های بازیکنان را محک بزند.

بازی The Lost Child برای پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ویتا، در کنار کنسول جدید نینتندو یعنی نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. نکته جالب آن است که این بازی در غرب فقط به صورت دیجیتالی عرضه خواهد شد. حداقل تا کنون که اخبار اینطور به گوش رسیده است.

منبع متن: gamefa