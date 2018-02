کارگردان The Last of Us Part II: بازی بعدی ناتی داگ احتمالا سوم شخص نخواهد بود

D.I.C.E میزبان یک پنل در لاس وگاس بود که نیل دراکمن، کارگردان The Last of Us Part II، توضیح داد استودیوی ناتی داگ از احتمالات استقبال می‌کند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، دراکمن گفت برخی از بازی‌های مورد علاقه او به‌صورت سوم شخص هستند زیرا در صورت حضور شخصیت‌ها برروی صفحه، وی می‌تواند ارتباط بهتری با آن‌ها برقرار کند اما بازی‌های داستانی هنوز هم در حالت اول شخص قابل بازی بوده و بازی‌هایی خاص این کار را به‌خوبی انجام داده‌اند.

در زمان شروع ساخت نسخه اول The Last of Us، تیم سازنده جلسه‌ای برای ایده‌پردازی برگزار کرد که تصمیم بگیرند بازی اول شخص باشد یا سوم شخص. آن‌ها همچنین در چندنفره بودن یا تک‌نفره بودن بازی شک داشتند. وقتی یک‌سری ایده‌ها در نهایت جذاب به‌نظر نمی‌رسیدند، آن‌ها تصمیم به سوم شخص ساختن آن گرفتند اما با دوربینی نزدیک‌تر تا حس صمیمی‌تری با شخصیت اصلی ایجاد شود. وقتی دوربین تا این حد نزدیک باشد، تا حدودی "حس اول شخص" هم می‌دهد اما همچنان بازیکن قادر به دیدن شخصیت برروی صفحه است.

با این وجود آن‌ها قبلا بازی‌هایی در سبک‌های دیگر ساخته‌اند و گاهی اوقات به شوخی گفته‌اند که اگر Half-Life 3 به دست آن‌ها ساخته شود به چه شکل خواهد بود. ناتی داگ "کاملا صریح و آگاه" است که بازی بعدی چه می‌تواند باشد و احتمالا سوم شخص نخواهد بود.

توجه داشته باشید این خبر بدان معنا نیست که بازی بعدی آن‌ها حتما به‌صورت اول شخص خواهد بود؛ بلکه یعنی آن‌ها از احتمالات استقبال می‌کنند.

The Last of Us Part II در تاریخ نامشخصی برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame