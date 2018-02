نیل دراکمن: شاید بازی بعدی استودیوی ناتی داگ یک عنوان سوم شخص نباشد

آقای نیل دراکمن، کارگردان عنوان The Last Of Us Part 2 به تازگی و در جریان اجلاس سازندگان بازی‌های ویدیویی در شهر لاس وگاس به این نکته اشاره کرده است که استودیوی ناتی داگ در رابطه با ساخت عنوان بعدی خود به تمامی احتمالات فکر می کند و بر همین اساس شاید بازی بعدی این […]

آقای نیل دراکمن، کارگردان عنوان The Last Of Us Part 2 به تازگی و در جریان اجلاس سازندگان بازی‌های ویدیویی در شهر لاس وگاس به این نکته اشاره کرده است که استودیوی ناتی داگ در رابطه با ساخت عنوان بعدی خود به تمامی احتمالات فکر می کند و بر همین اساس شاید بازی بعدی این استودیو یک عنوان اول شخص باشد.

آقای دراکمن می گوید بسیاری از بازی‌های مورد علاقه وی به حالت سوم شخص بوده و وی از این طریق بیشتر و بهتر می تواند با شخصیت‌های بازی که بر روی صفحه نمایش مشاهده می شوند، ارتباط برقرار کند اما بازی‌های روایت گونه می توانند به صورت اول شخص ساخته شوند و این موضوع در رابطه با برخی بازی‌های خاص نتایج مثبتی را به دنبال داشته است.

به گفته آقای دراکمن، هنگامی که کار بر روی عنوان The Last of Us آغاز شد، تیم سازنده به این فکر می کرد که که این عنوان باید اول شخص باشد یا سوم شخص حتی آن‌ها این موضوع را در نظر داشته اند که این بازی باید یک عنوان تک نفره باشد یا چند نفره. در نهایت تیم سازنده به این نتیجه رسید که The Last of Us باید به سبک سوم شخص بوده اما با دوربین نزدیک تر تا بازیکنان بتوانند بهتر با آن ارتباط بر قرار کنند. اگرچه شاید هنگام تجربه The Last of Us، حس یک عنوان اول شخص به کاربران القا شود اما مزیت آن این است که همچنان آن‌ها می توانند شخصیت‌های بازی را بر روی صفحه نمایش مشاهده کنند.

استودیوی ناتی داگ در سایر سبک‌ها نیز عناوین بسیاری را توسعه داده است. گاهی اوقات آن‌ها در رابطه با این موضوع شوخی کرده و می گویند که اگر قرار بود که بازی Half Life 3 که یک بازی اول شخص می باشد را استودیو ناتی داگ بسازد، نتیجه کار چگونه از آب در می آمد. استودیوی ناتی داگ در مورد عنوان بعدی خود تمامی احتمالات را در نظر می گیرد بنابراین شاید بازی بعدی این استودیو یک عنوان سوم شخص نباشد.

البته این صحبت‌ها به منزله این نیست که بازی بعدی استودیوی ناتی داگ قطعا اول شخص خواهد بود اما در هر صورت این استودیو به تمامی احتمالات فکر می کند.

منبع متن: gamefa