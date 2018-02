حقیقت امر این است که بازی‌های ژاپنی در ماه ژانویه با استقبال گسترده‌ای از طرف بازی‌بازان مواجه شده‌ند. طبق نتایج به دست آمده از داده‌های آماری و طبق چیزی که گروه آماری NPD اعلام کرده است، فروش دو مورد از جدیدترین بازی‌های ژاپنی در ماه گذشته در این کشور باعث شده که این دو بازی […]

حقیقت امر این است که بازی‌های ژاپنی در ماه ژانویه با استقبال گسترده‌ای از طرف بازی‌بازان مواجه شده‌ند. طبق نتایج به دست آمده از داده‌های آماری و طبق چیزی که گروه آماری NPD اعلام کرده است، فروش دو مورد از جدیدترین بازی‌های ژاپنی در ماه گذشته در این کشور باعث شده که این دو بازی در رتبه اول و دوم پرفروش‌ترین بازی‌های ماه ژانویه آمریکا قرار بگیرند. برای اطلاع از این دو بازی، در ادامه با ما همراه باشید.

عنوان Monster Hunter World ساخته شده به دست کپکام ستاره ماه گذشته، هم از لحاظ استقبال مخاطبان و منتقدین و هم از لحاظ میزان فروش، در آمریکا بوده است. این بازی یک بار دیگر هم موفق به ثبت رکورد جدیدی از لحاظ میزان فروش شد و این بار این رکورد جدید را در منطقه‌ای جدید به ثبت رساند. پیش از این شنیده بودیم که عنوان یاد شده در مناطقی نظیر ژاپن و یا بریتانیا با استقبال گسترده علاقه‌مندان روبه‌رو شده است و بیشترین میزان فروش را در برهه‌های مختلف زمانی، به خود اختصاص داده بود. بعد از این که کپکام اعلام کرد شش میلیون نسخه از این بازی به فروش رفته است، گروه آماری NPD نیز گزارش خود از میزان فروش بازی‌های ویدئویی در ماه ژانویه در آمریکا را به انتشار رساند و طبق این گزارش عنوان Monster Hunter World با اختصاص دادن بیشتری میزان فروش در آمریکا، در ماه گذشته به عنوان پرفروش‌ترین بازی این کشور شناخته شد.

علاوه‌بر این که Monster Hunter World پرفروش‌ترین بازی ماه گذشته در آمریکا روی تمامی پلتفرم‌ها بوده است، داده‌های آماری نشان می‌دهند که این بازی پرفروش‌ترین بازی کنسول‌های نسل هشتمی سونی و مایکروسافت، یعنی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان نیز بوده است. همین امر نیز به این بازی کمک کرده که بیشترین میزان فروش در ماه اول انتشار در سری Monster Hunter را به خودش اختصاص دهد و از این به بعد ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ را پرفروش‌ترین ماه در تاریخ این سری در آمریکای شمالی بدانیم.

یکی دیگر از بازی‌های ژاپنی که عملکرد بسیار خوبی در ماه گذشته در آمریکای شمالی داشته، عنوان Dragon Ball FighterZ بوده است. در حقیقت این اولین باری است که دو بازی ژاپنی صدر پرفروش‌ترین بازی‌های ماه آمریکا را به خود اختصاص می‌دهند. این بازی دومین بازی پر فروش ماه ژانویه بر روی پلی‌استیشن ۴ و البته تمامی پلتفرم‌ها بوده است؛ اما دومین بازی پرفروش روی کنسول ایکس‌باکس وان نبوده است. این بازی از زمان انتشار عنوان Dragon Ball Z: Budokai در سال ۲۰۰۲ تا به امروز، بهترین فروش ماه اول را در تاریخ این سری در آمریکا داشته است. در رتبه‌های بعدی هم بازی‌هایی نظیر Call of Duty: WW2, PlayerUnknown’s Battlegrounds و البته عنوان همیشه در صحنه Grand Theft Auto 5 را می‌بینیم که جمع پنج بازی پرفروش ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ در آمریکای شمالی را تشکیل داده‌اند.

نکته دیگری که در این لیست و به خصوص در بین ده بازی پرفروش، می‌توان دید این است که در بین ده بازی پرفروش ماه ژانویه در آمریکا، سه بازی انحصاری نینتندو سوییچ را می‌توانیم ببینیم که این سه بازی Super Mario Odyssey، Legend of Zelda: Breath of the Wild و همینطور Mario Kart 8 هستند. به جز سه بازی از بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ یکی دیگر از معدود بازی‌های انحصاری که در این جمع مشاهده می‌شوند، عنوان PlayerUnknown’s Battlegrounds است که در انحصار مایکروسافت قرار دارد. این موضوع نشان از قدرت عناوین انحصاری نینتندو سوییچ و توان نفوذی آن‌ها حتی در بازار آمریکای شمالی دارد. در لیستی که هیچ بازی انحصاری به جز یک مورد برای مایکروسافت، وجود ندارد، نینتندو سوییچ سه بازی پرفروش در بین ده بازی برتر جای داده است. واقعا تحسین بر انگیز است.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در این لیست این است که مانند همیشه فروش بازی‌هایی نظیر PlayerUnknown’s Battlegrounds, Star Wars: Battlefront II, FIFA 18, The Sims 4, و همینطور Need for Speed: Payback نسخه رایانه‌های شخصی را شامل نمی‌شود و فروش آن‌ها روی اوریجین و استیم محاسبه نشده است. این موضوع بدان معنا است که فروش PlayerUnknown’s Battlegrounds نیز تنها با احتساب نسخه‌های ایکس‌باکس وان این بازی بوده است و این بازی تنها با احتساب این نسخه‌ها موفق یه قرار گرفتن در رتبه چهارم این لیست شده که موضوع بسیار قابل توجهی است.

در بخش فروش قطعات سخت افزاری نیز نینتندو سوییچ بیشترین میزان فروش را در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ به خودش اختصاص داده و پرفروش‌ترین کنسول ویدئویی ماه ژانویه در آمریکای شمالی بوده است. این در حالی است که خانواده پلی‌استیشن ۴ بیشترین درآمد زایی را در بین کنسول‌های ویدئویی داشته‌اند. در مجموع عملکرد هر سه کنسول ویدئویی بازار یعنی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ بسیار به هم نزدیک بوده است و تفاوت فروش آن‌ها تنها ۳ درصد اعلام شده است.

در ادامه از شما دعوت می‌کنم که لیست پرفروش‌ترین بازی‌های ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ در آمریکا را مشاهده بفرمایید. لازم به ذکر است که اعلام کنم بازی‌هایی که با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند، میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است و فقط میزان فروش فیزیکی آن‌ها در این لیست به حساب آمده است.

لیست پرفروش‌ترین بازی‌های ماه ژانویه ۲۰۱۸ در آمریکا:

Monster Hunter World Dragon Ball: Fighter Z Call of Duty: WWII PUBG* GTA V NBA 2K18 Super Mario Odyssey* Legend of Zelda: Breath of the Wild* Mario Kart 8* Madden NFL 18 Star Wars: Battlefront II* Assassin’s Creed: Origins EA Sports UFC 3 Rainbow Six Siege FIFA 18* Dragon Ball: Xenoverse The Sims 4* Splatoon 2* Dissidia: Final Fantasy NT Need for Speed: Payback*

منبع متن: gamefa