Kingdom Come: Deliverance به مرز یک میلیون نسخه رسید

ظاهرا عنوان اکشن نقش آفرینی Kingdom Come: Deliverance قصد دارد رکوردهای فروش را جابجا کند. خبر‌ها حاکی از این است که میزان فروش این عنوان تا کنون به مرز یک میلیون نسخه رسیده است که موفقیت بزرگی برای آن به حساب می آید.

Kingdom Come: Deliverance یک عنوان اکشن نقش آفرینی است که با توجه به سبک و سیاق متفاوت و درجه سختی آن طرفداران خاص خود را دارد اما ظاهرا این موضوع تاثیری بر میزان فروش این عنوان نداشته است. همان طور که می دانید Kingdom Come: Deliverance توانست مدت کوتاهی پس از انتشار ۵۰۰ هزار نسخه به فروش برساند که در نوع خود رکورد بی نظیری به حساب می آید. حال یک وب سایت خبری جمهوری چک از این موضوع خبر می دهد که میزان فروش Kingdom Come: Deliverance از این میزان فراتر رفته و این عنوان تا کنون موفق به فروش یک میلیون نسخه شده است. به نظر می رسد مشکلات فنی بازی از قبیل باگ‌ها و مشکلات نرخ فریم گزارش شده نیز تاثیری بر میزان فروش این عنوان نداشته است.

مارتین فری والدسکی، مدیر استودیوی وارهورس در رابطه با موفقیت عنوان Kingdom Come: Deliverance می گوید:

با احتساب میزان توزیع بازی و فروش آن بر روی تمامی پلتفرم‌ها ، این عنوان حدود یک میلیون نسخه فروخته است و ما بسیار از این بابت خوشحالیم.

در روزهای اخیر گزارشات بسیاری از کار نکردن کلید R2 کنترلر DualShock 4 در هنگام ماموریت‌هایی به مانند Ginger in a Pickle و ماموریت‌های مرتبط با Hans Capon خبر داده اند که استودیوی وارهورس با انتشار بروز‌رسانی این مشکل را برطرف ساخت. حال به نظر می رسد به زودی عنوان Kingdom Come: Deliverance بروز‌رسان بزرگ دیگری نیز دریافت خواهد کرد که مشکلات و باگ‌های گزارش شده را مرتفع می سازد.

عنوان Kingdom Come: Deliverance که نمرات خوبی را از سوی منتقدین دریافت کرده است، هم اکنون برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. پیش نمایش این عنوان را نیز می توانید در وب سایت گیمفا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa