حضور تروی‌ بیکر و امیلی‌ اُبراین در عنوان Death Stranding تائید شد

بنظر می‌رسد لیست عوامل عنوان Death Stranding روز به روز جذاب‌تر و قدرتمندتر می‌شود. ساعاتی پیش خانم امیلی‌ اُبراین حضور خود و تروی‌ بیکر را در بازی تائید کرد.

حضور دو بازیگر جدید در پروژه هیدئو کوجیما یعنی Death Stranding تائید شد. ساعاتی پیش خانم امیلی‌ اُبراین (Emily O’Brien) بازیگر انگلیسی، تصویری در صفحه اینستاگرام خود منتشر و اعلام نمود که او بهمراه تروی بیکر (Troy Baker) در عنوان Death Stranding حضور خواهند داشت.

باعث افتخار است که در کنار این دو دوست خوب برروی پروژه Death Stranding هیدئو کوجیما کار می‌کنم. خیلی خوش‌شانسم ????

لازم بذکر است که خانم اُبراین با صنعت بازی‌های ویدئویی چندان هم ناآشنا نیست. سابقه کاری او شامل عناوینی همچون: Dishonored: Death of the Outsider، Batman: The Enemy Within، Guardians of the Galaxy: The Telltale Series، World of Final Fantasy، The Order: 1886، Middle-earth: Shadow of Mordor و عنوان جهان‌باز و زامبی‌محور آتی کنسول پلی‌استیشن ۴ یعنی Days Gone می‌شود.

البته تروی بیکر نیز نیازی به معرفی ندارد. او هم‌اکنون یکی از بهترین صداپیشگان صنعت بازی‌‌سازی تلقی می‌شود. او صداپیشگی شخصیت‌های بیادماندنی بسیاری بمانند: بوکر دیویت در Bioshock Infinite، جول در The Last of Us (وی قرار است در نسخه دوم بازی نیز حضور داشته باشد)، جوکر در Batman: Arkham Origins، دلسین رو در Infamous: Second Son، تالیون در Middle-earth: Shadow of Mordor و Shadow of War، پاگان مین در Far Cry 4 و… را برعهده داشته است.

هنگامی که حضور بازیگران مطرحی همچون مدس میکلسن و همچنین نورمن ریدس (علاوه‌بر آن‌ها گیلرمو دل‌تورو کارگردان هالیوودی نیز قرار است نقشی را در عنوان Death Stranding ایفا نماید) در گذشته اعلام شده بود، اما بنظر می‌رسد لیست عوامل بازی روز به روز جذاب‌تر نیز می‌شود. متاسفانه در حال حاضر تاریخ انتشار دقیقی برای بازی اعلام نشده. Death Stranding قرار است در تاریخ نامعلومی بصورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شود.

منبع متن: gamefa