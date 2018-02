با اینکه صنعت بازی‌های ویدئویی اغلب به صورت مداوم به موفقیتش در زمینه‌های تجاری که به یک کسب‌وکار سالم تبدیل شده اشاره داشته، در طرف توسعه‌دهندگان داستان‌های گوناگونی از شکست‌ها و موفقیت‌های آن‌ها وجود دارد. یکی از آن‌ها خبر اخیرِ کاهش کارکنان استودیو Hangar 13 (یکی از استودیو‌های 2K و از زیرمجموعه‌های Take-Two Interactive که مسئولیت ساخت Mafia III را بر عهده داشت) و اخراج بعضی از افراد آن بود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Game Transfers استودیو Ready At Dawn که به خاطر ساخت بازی‌های God of War: Chains of Olympus ،God of War: Ghost of Sparta، نسخه Wii بازی Okami و The Order: 1886 شناخته می‌شود، در پستی در صفحه توییتر رسمی‌اش هم‌بستگی و اتحاد خود را با افرادی که کارشان در Hangar 13 را از دست داده‌اند اعلام کرد و یا یک پیام احساسی از آن‌ها دعوت کرد تا برای کار در پست‌های خالی این استودیو به آن‌ها بپیوندند.

شغل‌های ذکر شده برروی یک IP جدیدِ سوم‌شخص و AAA برای کنسول‌ها، بسته‌های گسترش‌دهنده برای بازی واقعیت‌مجازی‌شان یعنی Lone Echo و آماده‌سازی عرضه Deformers در چین به لطف Tencent تمرکز دارند.

بدون شک انتشار این بیانیه از طرف Ready At Dawn نه تنها پشتیبانی آن‌ها از اعضای اخراج‌شده Hangar 13 در شرایط سختی که دارند را نشان می‌دهد بلکه همچنین هایپ پیرامون بازی AAA در دست ساخت این استودیو را افزایش می‌دهد. در ادامه توییت اکانت رسمی استودیو Ready At Dawn را مشاهده می‌کنید.

"از شنیدن خبر اخراج کارکنان Hangar 13 بسیار متاسف شدیم. ساختن بازی در کنار چنین افراد با استعدادی و کمک به آن‌ها برای پیدا کردن خانه‌ای جدید در Ready At Dawn مایه افتخار خواهد بود. ما در زمینه‌های مهندسی، هنر، و طراحی استخدام خواهیم داشت. "

Ready At Dawn (@RAD_Studios) February 21, 2018

