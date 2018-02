بروزرسانی جدید Super Mario Odyssey در دسترس قرار گرفت

عنوان موفق و بسیار پرفروش Super Mario Odyssey به‌تازگی بروزرسانی جدیدی دریافت کرده که بخش‌های جدید زیادی به این بازی اضافه می‌کند. از جمله این بخش‌ها می‌توان به یک mini-game جدید و دو فیلتر جدید برای بخش Snapshot این بازی اشاره کرد. این بروزرسانی به شما کمک می‌کند که لحظات شادتری را با ماریو سپری […]

عنوان موفق و بسیار پرفروش Super Mario Odyssey به‌تازگی بروزرسانی جدیدی دریافت کرده که بخش‌های جدید زیادی به این بازی اضافه می‌کند. از جمله این بخش‌ها می‌توان به یک mini-game جدید و دو فیلتر جدید برای بخش Snapshot این بازی اشاره کرد. این بروزرسانی به شما کمک می‌کند که لحظات شادتری را با ماریو سپری کنید.

یکی از بهترین و پرفروش‌ترین بازی‌های انحصاری کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ در سال ۲۰۱۷ عنوان Super Mario Odyssey بود که با درخشش در بسیاری از نقاط دنیا توانست نظر منتقدین و بازی‌بازان را به خودش جلب کند. با وجود گذشت چندین ماه از زمان عرضه این بازی، هنوز هم نام آن را حداقل میان ده بازی برتر در چارت‌ها و جدول‌های فروش هفتگی می‌بینیم که نمونه آن هم همین اخیرا در آمریکای شمالی رخ داد و این بازی به عنوان یکی از ده بازی پرفروش این منطقه در ماه گذشته انتخاب شد. چنین عملکرد درخشانی را از کم‌تر بازی تا به حال دیده‌ایم و بدیهی است که با وجود چنین فروش بالایی، شرکت سازنده و ناشر این بازی همچنان به پشتیبانی از آن ادامه دهند و بروزرسانی‌های جدید برای آن به انتشار برسانند. یکی از همین بروزرسانی‌ها اخیرا برای این بازی منتشر شده و بخش‌های جدید زیادی به آن اشاه می‌کند که برای ساعت‌ها می‌تواند مخاطبان این بازی را سرگرم نگه دارد.

این بروزرسانی‌ جدید که برای Super Mario Odyssey به انتشار رسیده است، mini-game جدیدی به این بازی اضافه می‌کند که عملکری مولتی پلیر دارد و علاوه بر این mini-game، دو فیلتر جدید نیز به بخش Snapshot این بازی نیز اضافه شده است. اما علاوه بر این موارد، تعدادی لباس جدید نیز برای بازی‌بازان در نظر گرفته شده است تا در این بازی بر تن ماریو کنند.

در این جا نگاهی به ویژگی‌های mini-game جدید این بازی می‌اندازیم. این mini-game با نام Balloon World شناخته می‌شود که بعد از به اتمام رسیدن بخش داستانی این بازی، در دسترس بازی‌بازان قرار خواهد گرفت. در این mini-game شما باید در هر قلمرو پادشاهی به جست و جوی Luigi بپردازید که در این راه دو گزینه پیش روی شما قرار دارد. یکی از این گزینه‌های Hide It و دیگری Find It نام دارند که دو بخش مجزا از هم هستند. در حالت Hide It شما بالن‌های مخفی را به سطح مورد نظر می‌رسانید و سایر بازی‌بازان را مجبور به پیدا کردن آن‌ها خواهید کرد. بخش Find It هم مربوط به پیدا کردن بالن‌هایی است که بازی‌بازان در نقاط مختلف بازی قرار داده‌اند.

بدون در نظر گرفتن این که شما کدام حالت را انتخاب می‌کنید، می‌توانید شاهد بالا رفتن سطح خود باشید. اتمسفر کلی نیز در هر شهر در Balloon World تغییر پیدا خواهد کرد و بازی‌بازان شاهد تغییرات زیادی در این بخش خواهند بود که به افزایش تنوع بازی و گیم‌پلی آن کمک زیادی خواهد کرد تا بازی‌بازان مدام با یک شهر تکراری در این بخش روبه‌رو نباشند. Donk City در این مینی‌گیم، شاهد بارش باران در طی روز است درحالی که Tostarena غروب آفتاب را به زیبایی هر چه تمام‌تر به نمایش می‌گذارد. این‌ها تنها بخشی از زیبایی شهرهای این بازی است و شما با تجربه آن لذت چندین و چند برابری از مناظر این بازی خواهید برد که به صورت منحصر به فرد و زیبایی با حالت انیمیشینی این بازی ترکیب شده‌اند.

دو فیلتر جدید در بخش Snapshot بازی Super Mario Odyssey که در این بروزرسانی به آن اضافه شده‌اند، که Coin و همینطور Neon نام دارند. لباس‌های جدید نیز در این بروزرسانی Sunshine, Musician و همینطور Knight Armour نام دارند. یک بار دیگر هم باید تاکید کنم که برای دسترسی به این موارد جدید، شما باید بخش داستانی این بازی را به اتمام برسانید. در غیر این صورت این امکان برای شما فراهم نخواهد بود. برای مشاهده نقد و بررسی این بازی نیز می‌توانید به این آدرس مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa