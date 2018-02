تروی بیکر و امیلی اوبراین به تیم بازیگران Death Stranding اضافه شدند

امروز حضور دو بازیگر جدید در پروژه Death Stranding هیدئو کوجیما تایید شد. ساعاتی قبل بازیگر بریتانیایی خانم امیلی اوبراین با انتشار تصویر زیر در Instagram تایید کرد که در کنار تروی بیکر (و البته نورمن ریداس) در این بازی مرموز به ایفای نقش خواهد پرداخت.

"افتخار همکاری با دو مرد خوب در پروژه جدید @hideo_kojima بازی Death Stranding. آدم خوش شانسیم."

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، اوبراین سابقا بر روی عناوین مهمی چون Middle-earth: Shadow of Mordor ،The Order: 1886 ،World of Final Fantasy ،Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ،Batman: The Enemy Within ،Dishonored: Death of the Outsider و انحصاری آینده Days Gone کار کرده است.

اما در سوی دیگر تروی بیکر نیاز چندانی به معرفی ندارد. او یکی از پرکارترین و موفق‌‌ترین بازیگران در صنعت بازی به حساب می‌آید . تاکنون در نقش تعداد بیشماری از شخصیت‌های خاطره‌انگیز از جمله بوکر دوئت در Bioshock Infinite، جوئل در The Last of Us، جوکر در Batman: Arkham Origins، تالیون در Middle-earth: Shadow of Mordor و Shadow of War و پیگن مین در Far Cry 4 و بسیاری دیگر ظاهر شده است.

با حضور این بازیگرها در کنار استعدادهایی چون مدس میکلسن و نورمن ریداس تیم بازیگری Death Stranding جذاب‌تر و حرفه‌ای‌تر از گذشته شده است و به نظر می‌رسد که مراحل توسعه بازی سرعت بیشتری هم گرفته است. با این حال هنوز بازه‌ای برای عرضه این عنوان اعلام نشده و قطعا بازی در سال جاری میلادی عرضه نخواهد شد اما انتظار می‌رود که در E3 2018 شاهد حضور پر رنگ آن باشیم.

منبع متن: pardisgame