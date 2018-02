تصاویر جدیدی از State of Decay 2 منتشر شدند

درحالی که مایکروسافت تمام تمرکز خود را برروی Sea of Thieves قرار داده، عناوین انحصاری مهم دیگری هم در دست توسعه قرار دارند که State of Decay 2 یکی از آن‌هاست و به‌تازگی تصاویر جدیدی از آن دریافت کرده‌ایم. طرفداران مدت‌هاست که منتظر اطلاعات و جزئیات جدیدی از State of Decay 2 هستند و اوایل […]

درحالی که مایکروسافت تمام تمرکز خود را برروی Sea of Thieves قرار داده، عناوین انحصاری مهم دیگری هم در دست توسعه قرار دارند که State of Decay 2 یکی از آن‌هاست و به‌تازگی تصاویر جدیدی از آن دریافت کرده‌ایم.

طرفداران مدت‌هاست که منتظر اطلاعات و جزئیات جدیدی از State of Decay 2 هستند و اوایل ماه گذشته هم اعلام شده بود که قرار است اخبار جدیدی به‌زودی منتشر شود. حال ظاهراً زمان آن فرا رسیده و سازندگان اقدام به انتشار دو تصویر جدید از این بازی کرده‌اند که در آن‌ها بهبود جلوه‌های بصری نسبت به تصاویری که در رویداد Gamescom 2017 دیده بودیم، مشهود است.

State of Decay 2 که توسط استودیوی آندد لبز (Undead Labs) توسعه می‌یابد، در بهار ۲۰۱۸ به‌صورت انحصاری برای ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه می‌گردد. این عنوان بر خلاف نسخه‌ی قبلی‌اش که توسط موتور CryEngine 3 ساخته شده بود، توسط موتور Unreal Engine 4 توسعه یافته و از قابلیت کراس پلی نیز بهره می‌برد تا به‌صورت گروهی چهارنفره با دوستانتان به راحتی در برابر زامبی‌ها مبارزه کنید. نهایتاً می‌توانید دو تصویر جدید State of Decay 2 را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa