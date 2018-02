مراحل توسعه عنوان Ni No Kuni II: Revenant Kingdom سرانجام با موفقیت به اتمام رسید

مراحل توسعه دنباله نقش آفرینی موفق Ni No Kuni: Wrath of the White Witch سرانجام پس از چند تاخیر با موفقیت به اتمام رسید. Ni No Kuni II: Revenant Kingdom بار دیگر بازیکنان را در دنیایی فانتزی و رنگارنگ با پادشاه کوچک "ایوان پتیویچکر تیلدرم"و تلاش او برای باز پس گیری امپراطوریش همراه خواهد کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، شرکت Bandai Namco Entertainment امروز تایید کرد که Ni No Kuni II: Revenant Kingdom یک قدم به عرضه نزدیک و اصطلاحا گلد شده است. این اصطلاح به معنای اتمام مراحل ساخت محصول و آماده کردن آن جهت تکثیر بر روی دیسک است. به این ترتیب Ni No Kuni II: Revenant Kingdom قطعا ماه آینده در تاریخ 23 مارس (جمعه، ۳ فروردین ۱۳۹۷) بر روی دو پلتفرم PC و PS4 در دسترس قرار خواهد گرفت و تاخیر سومی در کار نخواهد بود.

منبع متن: pardisgame