مود سریال Game of Thrones برای بازی Kingdom Come Deliverance عرضه خواهد شد

کار بروی ساخت مودی بر اساس سریال Game of Thrones شروع شده و به زودی برای بازی Kingdom Come Deliverance عرضه خواهد شد.قرار است مود محبوب “هفت قلمرو ی پادشاهی” را در RPG جدید و قرون وسطایی استدیو Warhorse ببینیم. تاکنون کار ساخت زره آلات خاندان استارک به پایان رسیده.

این مود شامل تمام قسمت های سریال GOT خواهد بود: خاندان های استارک، لنیستر، تالی، فری، براکن، براکس، بلک وود، کارستارک، بولتون، گلاور، ونت، کریک هال، لفورد و برادران بی پرچم را دربرخواهد گرفت.

به گفته ی خالق این مود:

هدف اصلی این مود خلق یک دنیای جهان باز برای بازیبازان است تا بتوانند دوران جنگهای پنج پادشاهی را تجربه کنند کمپین داستان محور در صورت پشتیبانی ابزار سازندگان ساخته خواهد شد و تا زمان عرضه SDK (ابزاری برای تولید محتوا) اظهار نظری نخواهیم کرد. به یاد داشته باشید این کار نیاز به تعداد زیادی صداپیشه، انیماتور، فیلم نامه و همچنین مدت زمان زیادی برای توسعه خواهد بود. جنبه های داستان گویی بازی Kingdom Come Deliverance با دنیایGame of Thrones همخوانی دارد و به ما این امکان را میدهد تا ویژگی های جدیدی به گیم پلی بازی اضافه کنیم. از همه مهمتر استدیو Warhorse نظرات خود را درباره جامعه مودسازان و حمایت از آنها با صدای واضح اعلام کرده.

مود Seven Kingdoms آخرین بار برای بازی Attila: Total War عرضه شد و با تعدادی نقشه ی پر از باگ و بدون کمپین همراه بود.

