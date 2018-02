مجموعه ای به ارزش سال ها خاطره… | برترین Collection ها در تاریخ بازی های رایانه ای – بخش دوم

کالکشن های بازی، مجموعه هایی از چند عنوان ریمستر شده و به طور کلی نسخه ای متشکل از چند بازی فوق العاده محبوب و باکیفیت که در کنار هم و در قالب یک پکیج عرضه شده اند، همیشه برای بازیبازان بسیار دوست داشتنی و وسوسه کننده است و حتی اگر مثلا شما ۳ بازی یک […]

کالکشن های بازی، مجموعه هایی از چند عنوان ریمستر شده و به طور کلی نسخه ای متشکل از چند بازی فوق العاده محبوب و باکیفیت که در کنار هم و در قالب یک پکیج عرضه شده اند، همیشه برای بازیبازان بسیار دوست داشتنی و وسوسه کننده است و حتی اگر مثلا شما ۳ بازی یک ۳ گانه شاهکار را جدا جدا تجربه کرده باشید و مجددا همان ۳ بازی در قالب یک نسخه جدید کنار هم قرار بگیرند و عرضه شوند، باز هم دوست داریم تا آن نسخه را بگیریم و داشته باشیم و تجربه کنیم. مخصوصا اگر کالکشن مد نظر ما مجموعه ای از ۲-۳ بازی شاهکار باشد که همگی ریمستر شده و یک نسل بالاتر آمده اند (مانند Uncharted: Nathan Drake Collection) که دیگر در این حالت اصلا تجربه آن ها نه از مستحبات بلکه از واجبات شدید است! در دنیای بازی ها تا دلتان بخواهد کالکشن و مجموعه مختلف وجود دارند که متشکل از انواع و اقسام بازی ها در کنار هم هستند و برخی از آنها ۲ بازی و اکثریت آن ها از ۳ بازی در یک مجموعه تشکیل شده اند. بین این مجموعه های پرتعداد قطعا بهترین ها و بدترین هایی هم وجود دارند و در واقع برخی از این کالکشن ها کاملا ارزش خرید و تجربه حتی برای بار چندم را دارا هستند و برخی هم اصلا ارزش این که سراغشان بروید را دارا نیستند. در این مقالات صحبت ما از برترین هاست و می خواهیم بهترین ها را معرفی کنیم تا شما عزیزان بدانید که بهتر است به سراغ کدام عناوین و مجموعه ها بروید. در این مطلب دو قسمتی قصد داریم تا به ۱۸ عدد از برترین و ارزشمندترین کالکشن ها و مجموعه های بازی که به صورت یک پکیج منتشر شده اند در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. کالکشن هایی که از عناوینی تشکیل شده اند که هر کدام برای ما خاطرات فوق العاده ای را رقم زده اند.

به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. در ابتدا به عنوان مهم ترین نکته باید خدمتان عرض کنم که در این مطلب ارزش یک کالکشن، زیاد بر اساس متای خود آن مجموعه (نسخه کالکشن) در نظر گرفته نشده است و بیشتر بر اساس متا و ارزش بازی هایی که در آن هستند سنجیده شده است، البته نه به طور کامل و صرفا بر این مبنا. مثلا کالکشن بتمن آرکام شاید متای خیلی خوبی نگرفته باشد به خاطر بهینه سازی نه چندان خوب، ولی مهم این است که در آن دو شاهکار قرار دارند که از برترین بازی های تاریخ هستند و به همین دلیل هم این کالکشن ارزش بالایی در مطلب ما دارد. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “ارزشمندترین Collection ها در تاریخ بازی های رایانه ای” به انتخاب و بر اساس رتبه بندی نویسنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است، البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک کالکشن ضعیف و بی کیفت و افتضاح و پر از باگ را بیاورد و در جایگاه اول لیست ارزشمندترین Collection ها در تاریخ بازی های رایانه ای قرار دهد و بگوید این سلیقه من است، زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد.

قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا مجموعه هایی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان و منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به ارزشمندترین Collection ها در تاریخ بازی های رایانه ای با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که مجموعه ای که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین کالکشن برتر تاریخ است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. همچنین دوستان عزیزم توجه داشته باشید که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. نکاتی که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور کرده و یا با برخی کالکشن های ارزشمند آشنا خواهید شد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تاکنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه قسمت دوم “ارزشمندترین Collection ها در تاریخ بازی های رایانه ای” که به بررسی رتبه های نهم تا اول می پردازد، با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۹ – Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

سازنده: Vicarious Visions

ناشر: Activision

ژانر: Action Platformer Adventure

محتوا: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back و Crash Bandicoot: Warped

پلتفرم مقصد: PlayStation 4

تاریخ انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: Crash Bandicoot: 80/100 – بازی Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back: 89/100 – بازی Crash Bandicoot: Warped : 91/100 – بازی۸۰/۱۰۰ :Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

وقتی در بازی آنچارتد ۴ یک مرحله از بازی کلاسیک و نسل پنجمی Crash Bandicoot را بازی کردیم بیشتر به یاد این فرنچایز افتادیم و دلمان برای آن موجود با مزه و جذاب و دکتر کورتکس دیوانه تنگ شد. سری عناوین Crash Bandicoot یکی از محبوب ترین و به یادماندنی ترین عناوین در نسل پنجم و بر روی کنسول پلی استیشن ۱ بودند و قطعا تا همیشه در یاد علاقمندان خواهند ماند. تعداد بسیار زیادی از طرفداران سری کرش در طول سال ها خواهان این بودند که نسخه های این سری دوباره بازسازی شوند و بتوانیم آن ها را تجربه کنیم که خوشبختانه این اتفاق سرانجام رخ داد و چقدر خوشحال شدیم وقتی که در مراسم E3 2016 سونی اعلام کرد که عناوین بی نظیر ناتی داگ در نسل پنجم یعنی ۳ گانه Crash Bandicoot قرار است تا بعد از کلی درخواست طرفداران و … بازسازی شوند و به نسل هشتم بیایند. واقعا که این خبر برای ما قدیمی تر ها از معرفی ۱۰ بازی جدید هم لذت بخش تر و جذاب تر بود. مجموعه ریمستر شده Crash Bandicoot N. Sane Trilogy توسط استودیو Vicarious Visions توسعه یافت و در سال ۲۰۱۷ توسط کمپانی Activision برای پلتفرم PlayStation 4 منتشر گردید. این کالکشن از ریمستر ۳ بازی نخست سری یعنی عناوین Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back و Crash Bandicoot: Warped تشکیل شده است که در ژانر Action Platformer Adventure قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه ارزشمند را تشکیل داده اند.

همه چیز در این سری زیبا، حالتی کمدی و خنده دار و جذاب دارند. از داستان گرفته تا گیم پلی بی نظیر و مراحل به یاد ماندنی آن، همه و همه به بهترین شکل ساخته و پرداخته شده اند. همواره علاوه بر گیم پلی فوق العاده این سری که برگ برنده اصلی آن محسوب می شده، شخصیت های جذاب و بامزه ای نیز در بازی وجود داشتند که به زیباتر شدن هر چه بیشتر آن کمک می کردند. ناتی داگ همیشه بازی های عالی و شخصیت های جذابی را خلق کرده و می کند. چه شخصیت های یک داستان درام و غم انگیز باشند، چه شخصیتی شوخ و طبع و دوست داشتنی و بذله گو و چه شخصیت های یک بازی با حالتی کاملا طنز. دکتر کورتکس که آنتاگونیست اصلی سری است، یک دانشمند کاملا دیوانه است و می خواهد بر تمام دنیا تسلط یابد (در انتقام این که همواره وی را نادیده گرفته است). وی قصد دارد تا با ایجاد تغییرات ژنتیکی و جهش یافته کردن حیوانات آن ها را به سربازهای خود تبدیل کند و در نهایت Crash Bandicoot شخصیت محبوب و اصلی این سری را خلق می کند که همین شخصیت بلای جانش می شود. Cortex وی را بی مصرف تشخیص می دهد و او را از ارتش خود بیرون می اندازد و از قصر بیرون می کند و نمی داند که چه بدبختی برای او در آینده ایجاد خواهد کرد.

مداخله های تمام نشدنی کرش در کار و بار کورتکس همواره نقشه های او را از کار می اندازد و واکنش های وی بعد از این شکست ها بسیار جالب است و خنده را بر لب های ما می نشاند. طراحی شخصیت ها و حال و هوای بازی کاملا کمدی است و در راس این موارد، خود شخصیت اصلی بازی یعنی کرش قرار دارد که دنیایی از طنز است برای خودش و حتی نگاه کردن به ظاهرش و راه رفتن او هم خنده دار و جذاب است. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy پس از انتشار توانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را البته در مقیاسی کوچکتر مجددا تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز عالی عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای خوب ۸۰/۱۰۰ گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های ارزشمند و باکیفیت در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نماید. بدون هیچ شک و شبهه ای بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy یکی از با ارزش ترین و با کیفیت ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه نهم را به خود اختصاص داده است.

۸ – Assassin’s Creed: Ezio Collection

سازنده: Ubisoft

ناشر: Ubisoft

ژانر: Action-Adventure و Open World

محتوا: Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood, و Assassin’s Creed: Revelations

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: Assassin’s Creed II: 91/100 – بازی Assassin’s Creed: Brotherhood: 90/100 – بازی Assassin’s Creed: Revelations: 80/100 – بازی۷۲/۱۰۰ :Assassin’s Creed: Ezio Collection

آقا چند سال است که سیستم به این شکل است! به این شکلی که الان می گویم: می نشینیم در خانه بازی های جدید Assassin’s Creed را بازی می کنیم و از پای بازی بلند می شویم و می آییم گیمفا (خارجی ها هم می روند گیم اسپات و آی جی ان) و با دوستان کلی از یوبیسافت و عرضه سالانه این سری بد می گوییم و فحش می دهیم و باز بعد از آن می رویم پای بازی کردن بازی جدید همین سری!! حالا چه بگویید نه اینطور نیست و … ولی می دانم ته دلتان خودتان دارید می گوید راست می گوید! بدون شک سری عناوین محبوب و پر‌طرفدار Assassin’s Creed یکی از برترین فرنچایزهای دو نسل اخیر بازی‌ های رایانه‌ ای محسوب می‌ شود و با وجود فراز و نشیب‌ های زیادی که در مسیر خود از آغاز تاکنون داشته است باز هم توانسته تا محبوبیت خود را بین بازیبازان حفظ کرده و آن‌ ها را مجاب به انجام تک‌ تک نسخه‌ های این سری کند. با این که در برخی نسخه‌ های جدیدتر این سری شاهد مشکلاتی بوده‌ ایم و برخی نسخه‌ ها زیاد در حد و اندازه‌ های بازی های شاهکار این سری ظاهر نشده‌ اند اما باید قبول کرد که نسخه‌ هایی که ما از آن‌ ها به عنوان ضعیف یاد می‌ کنیم تنها در برابر عناوین قدرتمند خود این سری ضعیف‌ تر هستند و در مقایسه با سایر عناوین هم‌ سبک شاید از بسیاری از آن‌ ها برتر و زیباتر باشند. بسیاری از شیرین‌ ترین و به یاد ماندنی‌ ترین لحظات و خاطرات بازی ما با نسخه‌ های گوناگون این سری رقم خورده است و حتی زمانی که سالی یک نسخه از آن منتشر می شد هم ته دلمان از بازی کردن آن ها خوشحال بودیم. فرنچایز Assassin’s Creed دارای پتانسیلی بی‌نهایت بالا برای خلق عناوینی زیبا و بی‌نظیر است و در نسخه‌هایی که سازندگان از این پتانسیل استفاده کرده‌اند شاهد خلق یک Masterpiece یا به قول خودمان شاهکار بوده‌ایم ولی در بعضی نسخه ها نیز یوبیسافت از این پتانسیل بهره خوبی نبرده است و تجربه‌ای متوسط (برای نام این سری) و البته باز هم لذت‌بخش را برای ما به ارمغان آورده است.

بین تمام عناوین این سری و شخصیت های مختلف آن، هرگاه و هر بار که صحبت از برترین ها مطرح شده و می شود، همگی یکصدا از نسخه دوم و شخصیت اتزیو نام می بریم که واقعا نیز همین طور است و این شخصیت و ۳ گانه ای که او در آن ایفای نقش کرده است، یکی به عنوان برترین بازی کل سری و ۲ تای دیگر هم جزو برترین بازی های فرنچایز Assassin’s Creed شناخته می شوند و اتزیو آن قدر جذابیت دارد که ۳ عنوانی را که در نسل هفتم وی در آن ها به عنوان پروتاگونیست حاضر بوده است به صورت یک کالکشن ریمستر شده در نسل هشتم هم ببینیم. به همین دلایل و البته به خاطر سال های زیادی که از انتشار ۳ عنوانی که اتزیو در آن ها حاضر بود گذشته است، در نسل هشتم یوبیسافت تصمیم گرفت تا این ۳ گانه را با نام شخصیت محبوب اتزیو و در قالب یک مجموعه با عنوان Assassin’s Creed: Ezio Collection برای کنسول های نسل هشتم عرضه نماید که همین اتفاق رخ داد و اتفاقا تصمیم بسیار خوبی هم بود و بازیبازان از آن استقبال کردند ولی یوبیسافت در زمینه بهینه سازی و ارتقای گرافیکی و فنی این ۳ بازی برای نسل هشتم چندان خوب عمل نکرد و همین سبب شد تا امتیاز متای این مجموعه اصلا مثل ۳ بازی که در آن قرار داشت نشود. مجموعه ریمستر شده Assassin’s Creed: Ezio Collection توسط Ubisoft توسعه یافت و در سال ۲۰۱۶ توسط این کمپانی برای پلتفرم های PlayStation 4 و Xbox One منتشر گردید. این کالکشن از عناوین Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood, و Assassin’s Creed: Revelations تشکیل شده است که در ژانر Action-Adventure و Open World قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه بی نهایت ارزشمند را تشکیل داده اند. بد نیست تا مقداری از ۳ عنوانی که در این مجموعه قرار دارند صحبت کنیم. عنوان Assassin’s Creed: Revelations واقعا بازی لذت‌بخشی است و حتی در زمان انتشار خود نیز بر خلاف چندین نسخه از عناوین جدید‌تر سری، اصلا دارای باگ و مشکلات دردرسر‌ساز و مکانیک‌های تاریخ گذشته نبود و از طراحی مراحل کهنه و قدیمی شده رنج نمی‌برد، اما موضوع این جاست که Assassin’s Creed: Revelations هیچ کاری را آن‌ قدر خوب و کامل انجام نمی‌داد که تبدیل به یک ستون محکم در بازی شود.

بازی دارای هدف و زمینه کاملا مشخصی نبود و همچنین انجام یک سری کارهای مبهم و تکرار شونده نیز باعث شده بود تا روند پیشروی در بازی شدیدا به وقفه بیافتد و حتی به قتل برسد! (ساختن بمب و دفاع از قلعه). از لحاظ داستان‌سرایی و روایت قصه، این بازی معنای واقعی پر کردن داستان و کش‌دادن آن است و تا حد امکان، حرکت از نقطه پایانی شاهکاری به نام Assassin’s Creed II را به تاخیر می‌انداخت. Assassin’s Creed: Revelations یکپارچه‌سازی داستان Ezio و Altair را بسیار خوب انجام داده است و بی‌نهایت عالی، آن‌ها را در جهت نتیجه‌ گیری و به سرانجام رساندن خوشایند داستان Ezio و شروع زمینه‌سازی برای نسخه سوم بازی، در هم تنیده است. Revelations عنوانی است که اگر تنها و تنها مقداری بیشتر در زمینه‌ های مختلف گیم‌ پلی بهتر عمل می‌کرد تبدیل به یکی از شاهکارهای سری هم می شد. Assassin’s Creed: Brotherhood بدون شک یکی از برترین بازی‌های جهان آزاد تاریخ است. این بازی که یک سال پس از شاهکاری به نام Assassin’s Creed II منتشر شد تقریبا در همه زمینه ها جد خود را گسترش داده بود و این کار را به شیوه‌ ای معقول نیز انجام داده بود، یعنی بهبود هایی که در این نسخه اعمال شده بودند به هیچ وجه بیهوده نبودند و اتفاقا همگی مهم و معنی‌ دار و لازم بودند و باعث شدند تجربه این بازی بسیار جذاب گردد. تم داستانی جذاب و پر کشش در شهر رم، مکانیک جذاب انجمن برادری، ادامه دادن داستان جذاب شخصیت محبوب Ezio، دشمنان و شخصیت منفی‌ هایی عالی در قالب خانواده Borgia، برخی طراحی ماموریت‌های بی‌نظیر در این فرنچایز، موسیقی باورنکردنی و بالانس فوق العاده فعالیت‌های جانبی بازی که اصلا جنبه اجبار نداشتند و گویا همگی به داستان اصلی بازی متصل بودند و باعث می‌شدند تا کوچک‌ ترین نقاط و گوشه کنار نقشه را با شوق و شوق و ذوق جستجو و اکتشاف کنیم، همه و همه باعث شدند تا یک عنوان بی‌ نقص خلق گردد. هیچ یک از المان‌های این بازی نقصی نداشته و حتی بخش چند‌نفره نیز واقعا عالی و بی‌ نظیر است.

Assassin’s Creed II درخششی یکپارچه و دائمی در این فرنچایز است، عنوانی که هنوز هم پس از چندین سال و انتشار بیش از ۱۰ نسخه دیگر از این سری، ارزش بارها و بارها تکرار را دارد و فرمول موفق آن قابل استفاده است. می‌دانید به چه دلیل؟ زیرا که Assassin’s Creed II یک شاهکار است. این عنوان به راحتی یکی از برترین بازی‌های جهان آزاد است که تاکنون ساخته شده است و به جای یک نقشه، ۳ نقشه به ما برای بازی کردن می‌دهد که فضا و حال و هوای عصر رنسانس در ایتالیا کاملا در آن‌ها مشهود است. دنبال کردن ماجراهای اتزیو از بدو تولد تا پایان سفرش برای انتقام، به بهترین و درگیر‌کننده ترین شکل ممکن نوشته شده است. موسیقی بازی بی‌نظیر است و بازی بی‌ نهایت زیبا. حرکت کردن و راه رفتن و دویدن و بالا رفتن از ساختمان‌ ها فوق‌العاده عالی و در دسترس طراحی شده بود، مبارزات بازی بسیار جذاب بود، تکرار بسیار زیاد در نسخه اول بازی توسط طراحی بسیار متنوع ماموریت‌ ها در این نسخه رفع شده بود، بهترین شکل و روند قتل (Assassination) در کل این سری را در این نسخه شاهد بودیم و همچنین تعداد بسیار زیادی ماموریت جانبی که در بدنه بازی حل شده بودند و انجام دادنشان بسیار جذاب و سرگرم کننده بود، باعث شده اند تا یک شاهکار شکل بگیرد که از هیچ نظر ایراد خاص و عمده‌ای بر آن وارد نیست. Assassin’s Creed II به واقع یک تجربه جادوییست و طوری بازی‌باز را در اتمسفر و فضای خود قرار می‌دهد که تنها تعداد کمی از عناوین قادر به انجام این کار هستند.

این بازی نه تنها بهترین عنوان سری Assassin’s Creed تا کنون می‌باشد بلکه یکی از برترین عناوین جهان آزاد ساخته شده در تاریخ بازی‌ های رایانه‌ ای نیز هست. در واقع Assassin’s Creed II یک مثال و الگوی بارز برای چگونه ساخته شدن یک دنباله است. Assassin’s Creed: Ezio Collection پس از انتشار توانست تا حدود کمی پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز تقریبا مثبت عمل کرد، ولی آن بازخوردهایی را که انتظار می رفت کسب ننمود. Assassin’s Creed: Ezio Collection سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای ۷۲/۱۰۰ گردید که نمره تقریبا مثبتی محسوب می شود ولی برای نام بزرگی مانند اساسین و بازی هایی که امتیازات ۹۱ و ۹۰ و ۸۰ در این مجموعه قرار دارند اصلا کافی نیست، اما به هر حال این مجموعه ای ارزشمند از ۳ بازی بی نظیر است و شاید یوبیسافت به خوبی آن را بهینه نکرده باشد و به مانند کالکشن های عالی نسل هشتمی ارتقای گرافیکی نداشته باشند، ولی باز هم یکی از بهترین مجموعه های موجود در بازار است، مخصوصا برای کسانی که تجربه این ۳ بازی فوق العاده را در نسل هفتم نداشته و با شخصیت خوش تیپ و دوست داشتنی اتزیو نیز آشنایی نداشته اند. نهایتا باید گفت Assassin’s Creed: Ezio Collection یکی از با ارزش ترین و با کیفیت ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

۷ – Halo: The Master Chief Collection

سازنده: ۳۴۳ Industries

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: First-person shooter

محتوا: Halo 2: Anniversary، Halo: Combat Evolved Anniversary، Halo 3، Halo 4

پلتفرم مقصد: Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: Halo: Combat Evolved Anniversary: 82/100 – بازی Halo 2: Anniversary: 96/100 – بازی Halo 3 : 94/100 – بازی۸۷/۱۰۰ :Halo 4 – Halo: The Master Chief Collection : 85/100

شخصیت Master Chief آن قدر بزرگی و ابهت دارد که وقتی قرار باشد یک کالکشن یا مجموعه از برترین و بزرگترین سری انحصاری مایکروسافت یعنی Halo ساخته و منتشر شود، نام آن مجموعه را با استفاده از نام این اسپارتان محبوب و به افتخار او که یکی از نمادها و اسطوره های صنعت گیم است، Halo: The Master Chief Collection قرار دهند. یک ابرسرباز فوق العاده قدرتمند است که هم از لحاظ بیوشیمیایی و هم سایبرنتیکی تقویت شده و بسیار دوست داشتنی و قدرتمند است و خاطرات خیلی شیرینی را برای ما در یکی از برترین فرنچایزهای شوتر اول شخص تاریخ، رقم زده است و بی شک در قلب تک تک بازیبازانی که عناوین Halo را تجربه کرده اند جای گرفته است. Master Chief در بین اسپارتان ها که همگی جزو برترین و قدرتمندترین مبارزان هستند، یک رهبر و یک الگو به شمار می رود و ابهت خاصی بین اسپارتان ها دارد. Master Chief که توسط استودیو بانجی خلق شده است، نخستین بار در سال ۲۰۰۱ و با عنوان زیبا و خاطره انگیز Halo: Combat Evolved (که برترین عنوانی است که تاکنون توسط کمپانی Microsoft ساخته یا منتشر شده است) به عنوان پروتاگونیست اصلی بازی، به دنیای بازی های رایانه ای پای گذاشت و به بازیبازان معرفی گردید.

وی خیلی زود پتانسل بالای خود برای تبدیل شدن به یکی از محبوب ترین شخصیت ها در تاریخ بازی های رایانه ای را نشان داد و به سرعت تبدیل به محبوب قلب بازیبازان و دوستداران سری هیلو گردید که روز به روز بر تعداد طرفداران آن تا به امروز افزوده شده است. این شخصیت بزرگ و قدرتمند تا به امروز در بازی های Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 4 و Halo 5: Guardians به عنوان شخصیت قابل بازی حضور داشته است که از بین این بازی ها، ۴ بازی نخست سری در مجموعه زیبای Halo: The Master Chief Collection قرار گرفته اند و در واقع تنها عنوان Halo 5: Guardians است که در این کالکشن ارزشمند جای نگرفته که البته با توجه به نسل هشتمی بودن این بازی طبیعی هم هست.

مجموعه ریمستر شده Halo: The Master Chief Collection توسط استودیو ۳۴۳ Industries توسعه یافت و در سال ۲۰۱۴ توسط کمپانی Microsoft Studios برای پلتفرم Xbox One منتشر گردید. این کالکشن همان طور که گفته شد از عناوین Halo 2: Anniversary، Halo: Combat Evolved Anniversary، Halo 3 و Halo 4 تشکیل شده است که در ژانر First-person shooter قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه ارزشمند را تشکیل داده اند. مجموعه Halo: The Master Chief Collection از نظر فنی و بهینه سازی دارای مشکلاتی بود که همین مشکلات مقداری باعث نارضایتی هواداران شدند و انتظارشان از مجموعه ای که برخی از برترین شاهکارهای تاریخ را در خود دارد مقداری از نظر فنی بیشتر بود و در واقع جا برای بهینه سازی بهتری داشت اما هرگز و هرگز نمی توان از این گذشت که این کالکشن یکی از بهترین، زیباترین، پرمحتوا ترین و البته ارزشمندترین مجموعه هایی است که در تاریخ بازی های رایانه ای در کنار هم قرار گرفته اند و به نوعی اصلا تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست که کسی دارای کنسول ایکس باکس وان باشد و Halo: The Master Chief Collection را نداشته باشد.

Halo: The Master Chief Collection پس از انتشار توانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را مجددا تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز کاملا عالی عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Halo: The Master Chief Collection سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای فوق العاده ۸۵/۱۰۰ گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های جذاب و دوست داشتنی در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نماید. بی تردید بازی Halo: The Master Chief Collection یکی از با ارزش ترین و با کیفیت ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.

۶ – Metal Gear Solid: HD Collection

سازنده: Kojima Productions

ناشر: Konami

ژانر: Action-Adventure و Stealth

محتوا: Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ، Metal Gear Solid 3: Snake Eater و Metal Gear Solid: Peace Walker

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: Metal Gear Solid 3: Snake Eater: 91/100 – بازی Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: 96/100 – بازی Metal Gear Solid: Peace Walker : 89/100 – بازی۹۰/۱۰۰ :Metal Gear Solid: HD Collection

برخی کالکشن ها از بازی هایی تشکیل شده اند که یکی از دیگری شگفت انگیزتر و فوق العاده تر هستند و انگار گلچینی از چند شاهکار هستند و اصلا بازی ضعیف و متوسط در آنها وجود ندارد. یکی از بهترین مثال ها برای چنین کالکشنی، Metal Gear Solid: HD Collection در نسل هفتم بود که ۳ شاهکار فوق العاده را در کنار هم در قالب یک مجموعه عرضه نمود. البته باید اشاره کنم که از این مجموعه بهتر، کالکشنی بود به نام Metal Gear Solid: The Legacy Collection که انحصارا برای پلی استیشن ۳ عرضه گردید و شامل ۸ بازی Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ،Metal Gear Solid 3: Snake Eater ،Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ،Metal Gear Solid: VR Missions ،Metal Gear Solid ،Metal Gear 2: Solid Snake ،Metal Gear و Metal Gear Solid: Peace Walker یعنی کل نسخه های این سری از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۲ بود و متای ۹۳ را نیز کسب نمود اما این کالکشن به نوعی در مطلب ما جای نمی گیرد زیرا که در واقع یک حالت کلکسیونی دارد و با یک جعبه بزرگ مخصوص حاوی کلی متعلقات و .. عرضه گردید و نسخه های کلکسیونی و خاص برخی بازی ها که گاها منتشر می شوند در مطلب ما قرار نگرفته اند و اگر قرار بود تا Metal Gear Solid: The Legacy Collection در لیست قرار دهیم بسیاری مجموعه های خاص دیگر مثل کالکشن سری الدر اسکرولز و بسیاری نسخه های کلکسیونی خاص دیگر نیز مشمول قرار گرفتن در این مقاله می گشتند و به همین دلیل هم ما از کالکشن Metal Gear Solid: HD Collection در این مطلب استفاده نموده ایم.

مجموعه ریمستر شده Metal Gear Solid: HD Collection توسط استودیو Kojima Productions توسعه یافت و در سال ۲۰۱۱ توسط کمپانی Konami برای پلتفرم های PlayStation 3, Xbox 360 و PlayStation Vita منتشر گردید. این کالکشن از عناوین Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ، Metal Gear Solid 3: Snake Eater و Metal Gear Solid: Peace Walker تشکیل شده است که در ژانر Action-Adventure و Stealth قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه بی نهایت ارزشمند را تشکیل داده اند. هر ۳ بازی قرار گرفته در این مجموعه به صورت تک به تک بی نظیر و فوق العاده بودند و دو عدد از آنها که نسخه دوم و سوم سری هستند مربوط به نسل ششم بوده و بازی Metal Gear Solid: Peace Walker نیز که عنوانی تحسین شده برای کنسول PSP بود که هر ۳ آنها به صورت HD شده در این کالکشن بسیار جذاب قرار گرفته بودند. از نسخه سوم این سری در بسیاری از مراجع و منابع گیمینگ، به عنوان برترین بازی سری البته در کنار نسخه چهارم یاد می شود و قرار داشتن نسخه ریمستر شده این بازی در کالکشن Metal Gear Solid: HD Collection ارزش این مجموعه را بسیار هم بیشتر کرده بود.

Metal Gear Solid: HD Collection پس از انتشار توانست تا موفقیت عناوینی که در آن قرار گرفتند را البته با ابعاد کمتر، مجددا تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز کاملا عالی عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Metal Gear Solid: HD Collection سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای فوق العاده ۹۰/۱۰۰ گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های ارزشمند و باکیفیت در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نماید. جالب است بدانید که ورژن ژاپنی این مجموعه، بازی Peace Walker را در خود نداشت زیرا که این بازی خودش به تنهایی در یک نسخه فیزیکی مجزا برای پلی استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ در ژاپن عرضه گردید. با گذشت زمان هر کدام از این ۳ بازی که در این مجموعه قرار داشتند به صورت تک تک و به صورت نسخه HD Edition نیز به صورت دیجیتالی برای پلی استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ در دسترس علاقمندان قرار گرفتند.

مکانیک های گیم پلی و المان های اصلی بازی در هیچ یک از این ۳ نسخه تغییری نکرده بودند و در واقع ۳ بازی این کالکشن تنها از نظر گرافیکی و برای اجرا بر روی وضوح تصویر ۷۲۰p و نرخ فریم ۶۰ ارتقا داده شده بودند که البته در کنسول ویتا به صورت qHD بود. لازم به ذکر است که در هر ۳ این بازی ها پشتیبانی از تروفی و اچیومنت نیز قرار گرفته بود. همچنین تمامی محتویات اضافی و … که قبلا در قالب ادیشن های Substance و Subsistence برای این عناوین عرضه شده بودند، در بازی های این کالکشن نیز قرار گرفته بودند و در واقع هر ۳ بازی دارای کامل ترین حالت خود از نظر محتوا بودند. در مجموع باید اذعان داشت که نسخه Metal Gear Solid: HD Collection یکی از با ارزش ترین و با کیفیت ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

۵ – The Ico & Shadow of the Colossus Collection

سازنده: Team Ico, SIE Japan Studio, Bluepoint Games

ناشر: Sony Interactive Entertainement

ژانر: Action Adventure

محتوا: Ico و Shadow of the Colossus Collection

پلتفرم مقصد: PlayStation 3

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: Shadow of the Colossus: 91/100 – بازی Ico : ۹۰/۱۰۰ – بازی The Ico & Shadow of the Colossus Collection : 92/100

اگر دو بازی بی نظیر The Ico و Shadow of the Colossus را تجربه کرده باشید خوب می دانید که تمام تحسین هایی که در طول این سال ها و تاکنون در مورد این دو شاهکار شنیده و می شنویم، نه تنها کاملا شایسته آن هاست بلکه حتی باز هم نمی توانند حق مطلب را در مورد زیبایی عمیق، هنری و فلسفی این دو بازی ادا کنند و فقط باید خودتان به عمق این دو بازی رفته باشید تا کاملا اوج هنر و کیفیت ناب یک اثر هنری را درک کنید. بازی Ico نخستین بازی از ۳ گانه بی نظیر Team Ico و فامیتو اوئدا بود که در سال ۲۰۰۱ عرضه گردید و بسیار مورد تحسین و تمجید منتقدین و بازیبازان در سراسر دنیا قرار گرفت و تبدیل به یکی از برترین عناوین تاریخ پلی استیشن ۲ و همچنین یکی از برترین انحصاری های تاریخ کنسول های پلی استیشن، گردید و جوایز بسیار زیادی را نیز دریافت نمود و موفق به کسب امتیاز متای ۹۰ شد. اگر شاهکار Ico را تجربه کرده باشید محال است که جذب این بازی زیبا و رابطه عمیق و پیشرونده ای که بین Ico و Yorda به وجود می آید، نشده باشید. این بازی مانند دیگر بازی های تیم ایکو سرشار از عشق است و بر اساس پیشرفت رابطه بین دو شخصیت بازی بنا شده است. Ico همواره برای پشتیبانی و حمایت از یوردا حاضر است و حتی حاضر است تا در مبارزه جان خود را برای محافظت از وی فدا کند. او همیشه در کنار یوردا حضور دارد و آماده است تا او را از شر تمام شیاطین و هیولاها نجات دهد. البته تنها Ico نیست که این گونه همه چیزش را حاضر است برای یوردا فدا کند زیرا در پایان این یوردا است که ایکوی ضعیف و آسیب دیده را به امنیت می رساند. ۴ سال بعد از عرضه بازی Ico، نوبت به دومین شاهکار Team Ico و فامیتو اوئدا رسید که حتی از بازی قبلی نیز بیشتر دنیای بازی ها را غرق در شگفتی کند.

Shadow of the Colossus یکی از سردمداران سبک اکشن ماجرایی و یکی از برترین بازی های نسل ششم بود که در سال ۲۰۰۵ توسط استودیو Team Icoو با همکاری Sony Interactive Entertainment و SIE Japan Studio ساخته شد و به صورت انحصاری برای پلی استیشن ۲ منتشر گردید و تمامی بازیبازان و منتقدین صنعت گیم یک صدا لب به تحسین آن گشودند و لقبی جز شاهکار را برای آن مناسب نمی دانستند و سرانجام نیز این عنوان با امتیاز متای ۹۱ به کار خود پایان داد. شما در Shadow of the Colossus نقش یک سوار شجاع و مبارز به نام Wander بودید که برای پس گرفتن زندگی عشقش Mono به سرزمین peninsula که Forbidden Land یا سرزمین ممنوعه نام داشت آمده بود و تنها همراه و کمکش در بازی اسب وفادارش Agro بود و البته کمک هایی نیز از جانب یک ماهیت وجودی مرموز که Dormin (برعکس نام وی”Nimrod” است )نام داشت نیز به وی می رسید. افسانه ها می گفتند که وی توانایی زنده کرده مردگان را دارد و برای همین نیز Wander به سرزمین ممنوعه قدم گذاشته بود.

وی شمشیری باستانی را در اختیار دارد که تنها سلاحی در دنیاست که قابلیت از بین بردن colossi ها را داراست. Dormin به Wander قول می دهد که در ازای از بین بردن ۱۶ colossi توسط او، Mono را زنده کند و Wander با این که Dormin به او هشدار می دهد که باید برای زنده کردن Mono بهایی بسیار سنگین را بپردازد اما باز هم آن را می پذیرد و پای به میدان نبرد می گذارد و… گرافیک هنری و طراحی های بازی به ویژه colossi ها بی نظیر و شگفت انگیز بود و از موجوداتی عظیم الجثه و بسیار غول پیکر با فرم بدنی انسان گونه گرفته تا فرم های حیوانات و پرنده و … را شامل می شد که گاها در زیر آب بوده یا در آسمان پرواز می کردند و باید نقطه ضعف آن ها را پیدا می کردید تا بتوانید طی نبرهایی حماسی و دشوار شکستشان دهید. بازی در زمان عرضه خود یکی از خوش گرافیک ترین بازی ها محسوب می شد و اسب سواری در دنیای بزرگ بازی با آن گرافیک زیبا و حرکت یال های اسب، یکی از برترین جلوه های گرافیکی بود که تا آن زمان تجربه و مشاهده کرده بودیم.

در واقع یکی از دلایل اصلی زیبایی فوق العاده بازی همین گرافیک هنری و طراحی بسیار عالی و خاص دنیای بازی و مخصوصا colossi ها بود که آن را از هر عنوان دیگری متمایز می کرد و ترکیب این گرافیک هنری زیبا با گیم پلی جذاب و داستانی بسیار عالی، Shadow of the Colossus را تبدیل به یکی از برترین های این صنعت نمود. Shadow of the Colossus عنوانی بود که از هر نظر خاص بود و شاید باید گفت در کل نسل ششم و شاید بعد از آن عنوانی با این سبک و سیاق وجود نداشته یا بسیار متفاوت تر از این بازی بوده است. در بازی با شخصیت های زیادی طرف نبودیم و شخصیت های بازی حتی به اندازه انگشتان یک دست نیز نبودند اما آن ها به قدری عالی شخصیت پردازی شده بودند که به هیچ وجه جای هیچ کمبودی را از این نظر احساس نمی کردیم. این بازی در حقیقت فقط باس فایت بود و دشمنانی که با آن ها مبارزه کنید و … وجود نداشتند. در نسل هفتم و در حالی که بازی سوم تیم ایکو با نام لست گاردین در حال ساخت بود، کاملا قابل درک به نظر می رسید که سونی یک کالکشن و یک مجموعه از دو بازی شاهکار قبلی این سازنده به صورت ریمستر شده را برای پلی استیشن ۳ منتشر کند تا طرفداران را تا زمان عرضه لست گاردین سرگرم نگاه دارد و سونی همین کار را نیز عملی کرد. مجموعه ریمستر شده The Ico & Shadow of the Colossus Collection توسط استودیو Team Ico, SIE Japan Studio و Bluepoint Games توسعه یافت و در سال ۲۰۱۱ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainement برای پلتفرم PlayStation 3 منتشر گردید.

این کالکشن همان طور که گفته شد از عناوین شاهکار Ico و Shadow of the Colossus تشکیل شده است که در ژانر Action Adventure قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه ارزشمند را تشکیل داده اند. در هر دو بازی The Ico و Shadow of the Colossus و مخصوصا در نسخه ریمستر و کالکشن آن ها همه چیز در بالاترین سطح قرار دارد و مخصوصا داستان به گونه ای است که واقعا شما را عاشق و شیفته بازی می کند. The Ico & Shadow of the Colossus Collection پس از انتشار توانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را حتی بیشتر، تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز کاملا عالی عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. The Ico & Shadow of the Colossus Collection سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای فوق العاده ۹۲/۱۰۰ گردید که برای یک بازی ریمستر شده امتیازی رویایی محسوب می شود و کمتر در طول تاریخ، یک بازسازی توانسته چنین امتیازی را کسب کند آن هم بازسازی دو شاهکار زمان خود و تازه امتیاز آن هم از هر دوی بازی های اصلی بیشتر شود! خوشبختانه نسخه ریمیک و بازسازی کامل و نسل هشتمی Shadow of the Colossus نیز به زودی عرضه خواهد شد و یک بار دیگر خواهیم توانست با کیفیت کامل یک بازی نسل هشتمی سوار بر اسب خود شده و به نبرد با کلوسی ها برویم. در نهایت باید گفت The Ico & Shadow of the Colossus Collection نامش را به عنوان یکی از کالکشن های ارزشمند و باکیفیت، در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نموده و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” نیز با شایستگی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

۴ – Mass Effect Trilogy

سازنده: BioWare

ناشر: Electronic Arts

ژانر: Action RPG, Third Person Shooter

محتوا: Mass Effect 2 ،Mass Effect و Mass Effect 3

پلتفرم مقصد: PlayStation 3، PC, Xbox 360

سال انتشار: ۲۰۱۲

امتیاز متا: Mass Effect : 91/100 – بازی Mass Effect 2: 94/100 – بازی Mass Effect 3 : 93/100 – بازی۸۷/۱۰۰ : Mass Effect Trilogy

مگر می شود که صحبت از برترین مجموعه و کالکشن و .. باشد و ۳ گانه ای که در آن ۳ تا از بهترین نقش آفرینی های تاریخ با متاهای ۹۱ و ۹۴ و ۹۳ قرار دارند در آن مطلب حضور نداشته باشد؟ ۳ گانه شاهکار ساخته بایوویر یعنی Mass Effect یکی از برترین سه گانه های سبک نقش آفرینی در تاریخ بازی های رایانه ای است. در تاریخ بازی های رایانه ای خیلی کم سراغ داریم سه گانه ای را که هر ۳ بازی آن متای بالای ۹۰ داشته باشند، اما این ۳ گانه شاهکار، تاریخ ساز و خاطره انگیز، موفق شده است تا چنین افتخاری را کسب کند و یک موفقیت عظیم را در کارنامه یکی از برترین نقش آفرینی سازان دنیا یعنی بایوویر و کمپانی الکترونیک آرتز ثبت کرده است. نکته بسیار مهم در مورد این فرنچایز آن است که با انتشار نسخه های جدید هرگز کیفیتش پایین نیامد و ۳ بازی و ۳ شاهکار را در این ۳ گانه شاهد هستیم. ۳گانه ای که هر ۳ بازی آن یک شاهکار بی نظیر بوده اند و به حدی زیبا و بی نقص هستند که هنوز هم که هنوز است تجربه هر یک از آن ها از برترین بازی های این نسل نیز لذت بخش تر است. با “فرمانده شپرد” در این ۳ گانه عظیم و جذاب، در سراسر کهکشان سفر کرده ایم، مبارزه کرده ایم، متحد جمع کرده ایم، زمین را نجات داده ایم، عاشق شده ایم و البته گاهی دوستانمان را از دست داده ایم.

سری مس افکت از آن دست عناوینی است که تجربه آن و در واقع تجربه هر ۳ نسخه آن برای علاقمندان سبک نقش آفرینی از واجب نیز واجب تر است و قطعا تبدیل به یکی از برترین تجربه های هر شخصی که آن ها را بازی کرده خوهند شد. کالکشن ارزشمند این ۳گانه که امیدواریم در نسل هشتم هم روزی شاهد آن باشیم، در نسل هفتم عرضه شد و یکی از با ارزش ترین مجموعه های ممکن در تاریخ را پدید آورد. مجموعه ریمستر شده Mass Effect Trilogy توسط استودیو BioWare توسعه یافت و در سال ۲۰۱۲ توسط کمپانی Electronic Arts برای پلتفرم های PlayStation 3، PC و Xbox 360 منتشر گردید. این کالکشن از عناوین Mass Effect 2 ،Mass Effect و Mass Effect 3 تشکیل شده است که در ژانر Action RPG و Third Person Shooter قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه ارزشمند را تشکیل داده اند. داستان فوق العاده و چند لایه، روایت عالی، شخصیت های دوست داشتنی، شخصیت پردازی های بی نظیر، نقش بسیار بسیار واضح تصمیمات شما در رقم خوردن وقایع بازی و قرار دادن بازیباز در لحظاتی مرگبار برای گرفتن تصمیماتی کاملا خاکستری، گرافیک و جلوه های بصری فنی و هنری عالی، گیم پلی فوق العاده متنوع و اعتیادآور با مبارزاتی بسیار عمیق و جذاب و هیجان انگیز، لذت ناب گشت و گذار و اکتشاف در کهکشان، شخصی سازی های فوق العاده عالی، صداگذاری و موسیقی های شاهکار و بی نظیر، همه و همه در کنار هم وجود دارند و سبب شده اند تا یک مجموعه و یک کالکشن تقریبا بدون نقص به معنای واقعی را پدید آورند که Mass Effect Trilogy نام داشت.

نقطه اوج این ۳ گانه بی نظیر و بهترین بازی در این کالکشن Mass Effect 2 است که نه فقط در سبک نقش آفرینی بلکه در واقع یکی از چند بازی برتر در تاریخ بازی های رایانه ای و عنوانی در حد بازی های بی تکرار تاریخ مثل بایوشاک است. البته گمان نکنید که دو بازی دیگر این سری نیز دست کمی از بازی دوم دارند. Mass Effect Trilogy پس از انتشار توانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را مجددا تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز کاملا عالی عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Mass Effect Trilogy سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای فوق العاده ۸۷/۱۰۰ (البته فقط ۳ نقد دارد و میانگین ۳ نمره را گرفته ایم) گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های ارزشمند و باکیفیت در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نماید. باید اذعان داشت که کالکشن Mass Effect Trilogy یکی از با ارزش ترین و با کیفیت ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

۳ – Uncharted: Nathan Drake Collection

سازنده: Naughty Dog, Bluepoint Games

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Adventure, Third Person Shooter

محتوا: UNCHARTED: Drake’s Fortune, UNCHARTED 2: Among Thieves و UNCHARTED 3: Drake’s Deception

پلتفرم مقصد: PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: UNCHARTED: Drake’s Fortune: 88/100 – بازی UNCHARTED 2: Among Thieves: 96/100 – بازی UNCHARTED 3: Drake’s Deception : 92/100 – بازی۸۶/۱۰۰ :Uncharted: Nathan Drake Collection

ناتی‌داگ در نسل هفتم و با خلق سری Uncharted کاری کرد کارستان (البته خب کارش هم کلا همین است!) و فرنچایزی را خلق کرد که قدرت و شکوه یک نسل را برای سونی و پلی استیشن ۳ به همراه داشت. کمتر استودیویی می‌تواند عنوانی و فرنچایزی را خلق کند که یک‌تنه فروش یک کنسول را کلی بالاتر ببرد و از منتقدینی که جدیدا بسیار سخت‌گیر شده‌اند و گاها انگار مرض خودبزرگ‌بینی دارند پشت سر هم امتیازات ۱۰۰ را دریافت کند. سونی باید خیلی خوشحال باشد که از این استودیوهای شاهکارساز، یکی از بهترین‌هایش به نام ناتی داگ را داراست. بعد از ۳ گانه شاهکار نسل هفتم و ورود به نسل هشتم بازی های رایانه ای، کاملا منطقی به نظر می رسید که سونی و ناتی داگ بخواهند کالکشن ۳ گانه ریمستر شده آنچارتد را برای نسل هشتم و کنسول پلی استیشن ۴ نیز عرضه نمایند و همین کار را نیز انجام دادند. مجموعه ریمستر شده Uncharted: Nathan Drake Collection توسط استودیو Naughty Dog و Bluepoint Games توسعه یافت و در سال ۲۰۱۵ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment برای پلتفرم PlayStation 4 منتشر گردید.

این کالکشن از عناوین UNCHARTED: Drake’s Fortune, UNCHARTED 2: Among Thieves و UNCHARTED 3: Drake’s Deception تشکیل شده است که در ژانر Action Adventure و Third Person Shooter قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه بی نهایت ارزشمند را تشکیل داده اند. جالب است بدانید که طبق آنالیزی که Digital Foundry بر اساس مقایسه‎ نسخه های نسل هشتمی بازی با نسخه‎‎های PS3 انجام داده بود، اعلام کرد که Uncharted: The Nathan Drake Collection اصلا و ابدا تنها یک پورت ساده نیست، زیرا بهبود و پیشرفت‎های جدید در تک‎تک صحنه های بازی کاملا آشکار است. همچنین Digital Foundry در‎باره‎ی استدیو Bluepoint Games که وظیفه‎ی بهینه سازی این بازی را از سوی Naughty Dog بر عهده داشت گفت: “شهرت Bluepoint Games، در باره‎ عملکرد عالی آن‎ها در تبدیل و بهینه سازی عناوین قدیمی برای پلتفرم‎های جدید است ولی با مجموعه‎ی Uncharted: The Nathan Drake Collection باید اذعان داشت که این بهترین عملکرد آن‌ها تاکنون بوده است.”

در نسخه های نسل هشتمی بهبود چشمگیری را در مدل‎سازی‎های شخصیت Nathan Drake در هر سه بازی شاهد هستیم. Digital Foundry در این مورد در گزارش خود نوشت: “این منطقی است که انتظار گرافیک انسجام‎ یافته‌تری را بر‎اساس بهینه سازی مدل شخصیت‎ها در هر سه نسخه داشته باشیم و باید اذعان داشت این دقیقا همان چیزی است که در این مجموعه اتفاق افتاده است. علاوه بر بهبود در مدل‎های شخصیت اصلی بازی، دیگر جزئیات گرافیکی نیز کاملا بهینه شده‎اند. تعداد چشمگیری از تکسچرهای با‎کیفیت‎تر‎، جایگزین تکسچرهای قبلی در بازی شده اند. همچنین جلوه‎های ویژه‎ی گرافیکی مثل انفجارها و آتش نیز بهبود قابل ملاحظه‎ای داشته اند. جزئیات بسیار زیادی چه در مدل‎های گرافیکی مختلف بازی و چه در پس زمینه‎های بازی افزوده شده‎اند. قسمت‎های مختلف در گرافیک پیش زمینه‎ بازی، بهبودهای قابل ملاحظه‎ای را به خود دیده‎اند. شاید در یک نگاه سطحی، تک‎تک این بهبودها بلافاصله آشکار نشوند ولی به صورت کلی و در مجموع پیشرفت‎های بازی واقعا تاثیرگذار هستند.”

هر سه نسخه‎ی بازی در Uncharted: The Nathan Drake Collection از وضوح تصویر full 1080p بهره‎مند گشته‎ و نرخ فریم‎ بازی ۶۰ فریم بر ثانیه می‎باشد. ارتقای کیفیت افکت‎های گرافیکی به ویژه در بخش ‎های مربوط به Uncharted2 واقعا چشمگیر است و همچنین تغییرات قابل ملاحظه‎ای در نورپردازی صحنه ها در نسخه های نسل هشتمی به چشم می‎خورد. Uncharted: Nathan Drake Collection پس از انتشار توانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را مجددا تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز کاملا عالی عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Uncharted: Nathan Drake Collection سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای فوق العاده ۸۶/۱۰۰ گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های ارزشمند و باکیفیت در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نماید. بی تردید بازی Uncharted: Nathan Drake Collection یکی از با ارزش ترین و با کیفیت ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

۲ – God of War Collection

سازنده: (SCE Santa Monica Studio , Bluepoint Games (PS3); Sanzaru Games (Vita

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Hack and Slash

محتوا: God of War و God of War II

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, PlayStation Vita

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: God of War II: 93/100 – بازی God of War: 94/100 – بازی God of War Collection : 91/100

دو بازی نخست سری خدای جنگ در نسل ششم یک انقلاب عظیم در سبک هک اند اسلش ایجاد کردند و توانستند تا فرنچایزی را خلق کنند که در طول سال ها از زمان اولین نسخه خود تاکنون همواره به عنوان برترین فرنچایز هک اند اسلش تاریخ شناخته شود. با ورود به نسل هفتم و دوران کنسول قدرتمند پلی استیشن ۳، بسیاری از بازیبازان که تازه در این نسل کنسول پلی استیشن را خریداری کرده بودند آرزو داشتند که بتوانند نسخه اول و دوم این سری را به صورت ریمستر و HD شده در نسل هفتم تجربه نمایند و این گونه به استقبال نسخه سوم سری که تبدیل به یکی از شاهکارهای تاریخ و برترین بازی هک اند اسلش تاریخ شد، بروند.

خوشبختانه نیز سونی همین کار را انجام داد و بازی اول و دوم را در قالب یک مجموعه برای نسل هفتم بر روی بلوری در دسترس طرفداران قرار داد. مجموعه ریمستر شده God of War Collection توسط استودیو (SCE Santa Monica Studio ،Bluepoint Games (PS3 و (Sanzaru Games (Vita توسعه یافت و در سال ۲۰۰۹ توسط Sony Computer Entertainment برای پلتفرم های PlayStation 3 و PlayStation Vita منتشر گردید. این کالکشن از عناوین God of War و God of War II تشکیل شده است که در ژانر Hack and Slash قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه بی نهایت ارزشمند را تشکیل داده اند. این مجموعه بعدا در نسخه مخصوصی از بازی گاد او وار ۳ با نام God of War III Ultimate Trilogy Edition نیز قرار گرفت. لازم به ذکر است که God of War Collection، اولین مجموعه از روند “Classics HD ” شرکت سونی بود که بعد از این مجموعه سرعت و شدت بیشتری هم یافت و تا به امروز خیلی از شاهکارهای کلاسیک سونی را به صورت HD و ریمستر و حتی ریمیک تجربه کرده ایم.

God of War Collection پس از انتشار توانست فوق العاده عمل کرده و موفقیت دو بازی اصلی و اولیه سری را مجددا تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز کاملا عالی عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. God of War Collection سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای فوق العاده ۹۱/۱۰۰ گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های ارزشمند و باکیفیت در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نماید. تا به امروز و از زمان عرضه نخستین بازی این سری در نسل ششم، ۳ کالکشن گوناگون از این فرنچایز عرضه گردیده است که هر ۳ تای این کالکشن ها در نسل هفتم و برای کنسول پلی استیشن ۳ بوده اند و البته بعدا ۲ تای آنها برای ویتا نیز پورت شد. یکی از این مجموعه ها همین God of War Collection است که در مورد آن توضیح دادیم.

کالکشن دوم که God of War: Origins Collection (در اروپا نام آن God of War Collection – Volume II است) نام دارد شامل پورت ریمستر شده بازی های Chains of Olympus و Ghost of Sparta (بازی های PSP) است. مجموعه سوم که کامل ترین نیز به حساب می آید، God of War Saga است که شامل ۵ بازی God of War, God of War II, God of War III, Chains of Olympus, و Ghost of Sparta می باشد و برای کنسول پلی استیشن ۳ عرضه گردید که مجموعه ای فوق العاده برای طرفداران این سری است و این کالکشن نیز می توانست در این مطلب قرار بگیرد اما به جهت بازخوردها و امتیازات بهتر God of War Collection، آن را به عنوان نماینده مجموعه های این سری در این مطلب انتخاب کردیم. در نهایت نیز باید گفت هیچ شکی نیست God of War Collection یکی از با ارزش ترین و با کیفیت ترین مجموعه بازی ها و کالکشن های عناوین مختلف در دنیا قلمداد می گردد و در لیست ما از “ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی” با شایستگی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

۱ – Bioshock: The Collection

سازنده: Irrational Games ,2K Australia ,2K Marin

ناشر: ۲K Games

ژانر: Action Adventure – First Person Shooter

محتوا: Bioshock و Bioshock 2 و BioShock Infinite

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Mac

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: Bioshock : 96/100 – بازی Bioshock 2 : 88/100 – بازی BioShock Infinite : 94/100 – بازی Bioshock: The Collection : 84/100

بارها گفته ام و دوباره هم می گویم. دوستان عزیز دارک سولز بازی نکنید، بلادبورن بازی نکنید، آنچارتد و لست او اس و اسکایریم و ویچر بازی نکنید، اصلا مهم نیست… اما هرگز و هرگز از “BioShock” نگذرید. اگر می خواهید در کنار یک گیم پلی بی نظیر، چیزی به اندوخته های ذهنی و داشته های فکریتان اضافه شود، اگر می خواهید جهان بینی و نوع نگرش و دامنه دیدتان به دنیا دستخوش تغییر شده و و ارتقا یابد، تحت هیچ شرایطی از “BioShock” عبور نکنید و حتی از یک نوشته و فایل صوتی در بازی نیز نگذرید. سپس زمانی که بازی را به پایان می رسانید با دو دست سرتان را گرفته اید و نمی دانید از خوشحالی تجربه چنین بازی فریاد خنده سر دهید و یا از نبوغ بی پایان و دردناک کن لوین قطرات اشک بر گونه تان سرازیر شود.

وقتی از پای بازی کردن BioShock بلند می شوید و آن را به اتمام می رسانید گیمر دیگری هستید و سطح استانداردهایتان بالا می رود و اگر بلافاصله یک شوتر نظامی بکش بکش و بیهوده را بازی کنید حس می کنید که دارند به شما فحش می دهند، زیرا سطحتان و سطح سلیقه تان بالاتر رفته و سختگیرتر شده اید. دیگر کمتر پیش می آید بعد از BioShock به داستانی بگویید شاهکار. دیگر به هر شهری نمی گویید طراحی هنری بی نظیر دارد، به هر انتخابی نمی گویید انتخاب سخت، به هر شوتر و اکشن اول شخصی نمی گویید جذاب و متنوع و خلاصه این که تعریف شاهکار در ذهنتان یک سطح بالاتر می رود.

دوستان کلمه به کلمه این حرف هایی که می زنم را واقعا حس خواهید کرد یا حس کرده اید و می دانید عینا همینطور است. برخی کسانی که اخیرا به خاطر توصیه من به سراغ تجربه کالکشن BioShock رفتند، طوری شیفته و شیدای این سری شدند که واقعا از شوقشان من نیز به وجد آمده بودم و تشکر پشت تشکر بود که برایم می رسید و خوشحال بودم که توانسته ام برخی از دوستانم را به سمت تجربه ای بفرستم که در کل زندگی و دید آن ها به دنیا تاثیر می گذارد و فکرشان را باز تر می کند. بعد از تجربه BioShock شاید خیلی ها را در بازیسازی استاد بدانید و واقعا هم استاد هستند، ولی کن لوین را جور دیگری خواهید دید و نبوغ او را طور دیگری می بینید. نابغه ای که بر سر ساخت این فرنچایز زندگی و عمرش را گذاشت و زود پیر شد زیرا از شیره وجودش در این بازی استفاده کرد و دردهایش را در بازی خرج کرد.

وقتی عناوین BioShock را تمام می کنید و بر می خیزید، دقیقا یک حس افتخار کردن به خود را دارید و با خود می گویید “خدایا شکرت که گیمر هستم” و “چقدر خفنه گیمر بودن” و “چقدر خوبم من.” بعد از BioShock اگر کسی بگوید بازی برای بچه هاست و … دیگر اصلا حتی مثل قدیم نمی ایستید که با او بحث کنید و فقط با نیشخندی پاسخش را می دهید و در حالی که دارید به BioShock فکر می کنید با خود می گویید “اینا چی می دونن”، “خوش به حالم که گیمرم و BioShock بازی کردم.” مجموعه ریمستر شده Bioshock: The Collection توسط استودیو Irrational Games ,2K Australia و ۲K Marin توسعه یافت و در سال ۲۰۱۶ توسط کمپانی ۲K Games برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows و Mac منتشر گردید. این کالکشن از عناوین شاهکار و بی نظیر Bioshock و Bioshock 2 و BioShock Infinite تشکیل شده است که در ژانر Action Adventure و First Person Shooter قرار دارند و در کنار هم یک مجموعه بی نهایت ارزشمند را تشکیل داده اند که کلمات چندان توانایی صحبت از ارزش آن ها را ندارد.

Bioshock: The Collection پس از انتشار توانست تا پا جای پای عناوین اصلی خود گذاشته و موفقیت آن ها را (البته نه از نظر امتیاز) تکرار نماید. این بازی از لحاظ بازخورد منتقدین و طرفداران این سری نیز کاملا عالی عمل کرده و مورد تحسین قرار گرفت. Bioshock: The Collection سرانجام از مجموع امتیازات و نمرات خود موفق به کسب متای فوق العاده ۸۴/۱۰۰ گردید تا نامش را به عنوان یکی از کالکشن های بی نهایت ارزشمند و باکیفیت، در دفتر تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای برای همیشه ثبت نماید. تمامی کالکشن هایی که تا به اینجای لیست برای شما عزیزان نام بردم همگی مجموعه هایی فوق العاده و بعضا شاهکار هستند اما کالکشن BioShock اصلا یک چیز دیگر است و یک سطح دیگر است و فراتر از کلمه است. ریمستر شدن ۳ بازی بایوشاک در نسل هشتم مانند یک نعمت الهی است که تنها و تنها کسانی که آن را تجربه کرده اند می دانند وقتی می گویم نعمت الهی، یعنی واقعا و دقیقا همین کلمه. کسانی هم که آن را بازی نکرده اند و راحت از کنار این مجموعه در نسل هشتم می گذرند و به جایش یک بازی دیگر می خرند باید بگویم که خودتان نمی خواهید چشم بصیرتتان باز شود و تا بایوشاک بازی نکرده اید قطعا بخشی از فلسفه و جهان بینی و دنیای گیمری شما خالی است و مثل یک نقطه سیاه و تاریک باقی می ماند.

Bioshock: The Collection در لیست من با اختلاف خیلی خیلی زیاد نسبت به حتی شماره دوم و بعدی ها در جایگاه نخست ارزشمندترین و برترین و زیباترین و با کیفیت ترین کالکشن تاریخ بازی های رایانه ای قرار می گیرد و اصلا هم کاری به این موضوع مسخره نداشته باشید که ۳ بازی با متاهای ۹۶ و ۹۴ و ۸۸ آمده اند و در یک مجموعه جمع شده اند و ارتقای گرافیکی یافته اند و دقیقا همان کیفیت بازی را تازه با ارتقای گرافیکی نشان می دهند ولی متای کالکشن شده است ۸۴، نداشته باشید!!! مسخره است دیگر.. مسخره. اگر گیمر نسل هشتم هستید و Bioshock: The Collection را تجربه نکرده اید و دنبال شاهکار می گردید، بهترین جمله و شعری که به یادم می آید این است که “آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.. یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم.” هیچ گونه شک و شبهه ای لااقل برای من وجود ندارد که اگر از لحاظ ارزشی بخواهیم برترین و ارزشمندترین کالکشن های دنیای بازی را رده بندی کنیم عنوان Bioshock: The Collection واقعا چند سر و گردن از دیگر کالکشن ها بالاتر قرار می گیرد.

منبع متن: gamefa