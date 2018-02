جزئیات جدیدی از Tokyo Game Show 2018 اعلام شد

به تازگی انجمن تهیه کنندگان سرگرمی‌های کامپیوتری در ژاپن (Japanese Computer Entertainment Suppliers Association) یا به اختصار CESA جزئیات جدیدی را از نمایشگاه Tokyo Game Show 2018 به اشتراک گذاشته‌اند. اول از هرچیز بد نیست اشاره کنیم که به مانند گذشته، نمایشگاه Tokyo Game Show 2018 هم در نیمه دوم ماه سپتامبر و در همان […]

به تازگی انجمن تهیه کنندگان سرگرمی‌های کامپیوتری در ژاپن (Japanese Computer Entertainment Suppliers Association) یا به اختصار CESA جزئیات جدیدی را از نمایشگاه Tokyo Game Show 2018 به اشتراک گذاشته‌اند.

اول از هرچیز بد نیست اشاره کنیم که به مانند گذشته، نمایشگاه Tokyo Game Show 2018 هم در نیمه دوم ماه سپتامبر و در همان سالن همیشگی Makuhari Messe در چیبا (Chiba)، نزدیک به شهر توکیو (Tokyo) برگزار خواهد شد.

در صدر تغییرات امسال نمایشگاه شاهد حضور نسخه پیشرفته e-Sports X هستیم که نسبت به گذشته تفاوت‌هایی کرده و در مکانی بزرگ‌تر و مقیاسی وسیع‌تر برگزار خواهد شد و دیدی بین المللی خواهد داشت.

سپس شاهد آن خواهیم بود که اطلاع رسانی‌ها و گزارش‌های تصویری و گزارش‌های زنده نیز در سطح اینترنت بسیار گسترده‌تر از گذشته خواهد بود. امسال نمایشگاه را می‌توان از پلتفرم‌های بیشتری نسبت به فقط توییچ (twitch) و نیکو نیکو (NicoNico) دنبال کرد. این اقدام به این خاطر به عمل آمده که از سرتاسر جهان افراد بیشتری بتوانند شاهد این نمایشگاه باشند و نسبت به آن آگاه و علاقه مند شوند. همچنین مسابقات e-Sports نیز بسیار وسیع‌تر از گذشته در سطح فضای مجازی پخش خواهد شد.

همچنین تم جدید این نمایشگاه نیز اعلام شده است که “تاسیس یک صحنه جدید” (The Opening of a New Stage) نام خواهد داشت. امسال شاهد تغییرات مثبت در دکوراسیون غرفه‌ها، گزارش‌های زنده، پخش مسابقات e-Sports، مراسمات مختلف روی صحنه، کارها و تکنولوژی‌های جالب جدید و موارد بسیار دیگر خواهد بود.

Tokyo Game Show 2018 در بخش‌های نمایشگاه کلی، بخش بازی‌های گوشی‎‌های هوشمند، بخش بازی‌های عاشقانه، بخش بازی‌های مدرسه‌ای و پارک بازی‌های خانوادگی در قالب ۸ سالن برگزار خواهد شد. البته این تنها بخش‌های Tokyo Game Show 2018 نخواهد بود، چرا که بخش مسابقات e-Sport، بخش عناوین واقعیت مجازی / واقعیت افزوده، بخش بازی‌های مستقل و بخش بازرگانی نیز در ۳ سالن برپا خواهند شد ولی ابعاد آن‌ها از بخش‌هایی که اول به آن‌ها اشاره شد، کوچک‌تر خواهد بود.

در طی روزهای تجاری که در اصل دو روز اول برگزاری نمایشگاه است، ما شاهد برگزاری دو رویداد Global Game Business Summit و Sense of Wonder Night 2018 خواهیم بود که تمرکز آن‌ها روی ایده‌ها و نسخه‌های اولیه عناوین است. سپس TGS Forum 2018 برگزار خواهد شد که دارای کنفرانس‌هاییست که تمرکز آن‌ها روی تازه‌های دنیای تکنولوژی و تجارت است، و در نهایت هم International Party برگزار خواهد شد که مخصوص گزارشگران و سرمایه گذاران خواهد بود.

در انتها، باید گفت که Tokyo Game Show 2018 از تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (برابر با ۲۹ شهریور ۱۳۹۷) لغایت ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ (اول مهر سال ۱۳۹۷) برگزار خواهد شد.

منبع متن: gamefa