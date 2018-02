در قوی‌تر بودن اکس باکس وان اکس از کنسول‌های کنونی شکی نیست؛ اما این سیستم در مقایسه با چیزی شبیه به یک رایانه‌ی گیمینگ چگونه عمل می‌کند؟ بر اساس صحبت‌های تیم توسعه دهنده‌ی عنوان The Vanishing of Ethan Carter، عملکرد وان اکس در این مقایسه بسیار خوب است. ادریان کمیلرز(Adrian Chmielarz)، از تیم بازی سازی The Astronauts، درباره‌ی این موضوع گفت:

با اکس باکس وان اکس کاربران می‌توانند عملکردی قابل قبول و مناسب را باقیمتی ارزان‌تر دریافت کنند. عملکرد وان اکس بسیار قابل احترام است و این در حالی است که قیمت آن بسیار ارزان‌تر از سیستم‌هایی با عملکرد مشابه است. همچنین یک اکوسیستم دوست داشتنی نیز با اکس باکس وان اکس همراه است که شما را مجذوب خود می‌کند. من به شخصه شیفته‌ی اکس باکس لایو (Xbox Live) هستم و از نظر من شگفت انگیز است. اما اگر شما از کاربران پیشرفته‌تر هستید و توانایی پرداخت هزینه‌ی خرید یک Ninja PC را دارید، انتخاب دومی نیز پیش روی شما خواهد بود. با این رایانه‌های شخصی تجربه‌ی گیمینگ شما کمی متفاوت و به یاد ماندنی می‌شود.

البته ادریان در ادامه خاطر نشان کرد که به عنوان یک بازی باز دوست دارد تمامی سیستم‌های بازی را داشته باشد و برای او انتخاب تنها یک پلتفرم بسیار دشوار و ناممکن است.

می‌پرسید کدام را انتخاب می‌کنم؟ راه حل من برای این مشکل داشتن تمامی سیستم‌های بازی موجود است. البته روشن است که این راه حل شاید روش مناسبی برای همه نباشد اما برای من انتخاب یک پلتفرم سخت است. به نظر من زندگی با تنها یک سیستم سخت خواهد بود.

به نظر می‌رسد که اکس باکس وان اکس به پادشاهی خود ادامه می‌دهد و ادعای مایکروسافت بی دلیل نبوده است. حقیقتاً لقب «قوی‌ترین کنسول» برازنده‌ی آن است.